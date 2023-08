El país no está para chistes, recriminan a AMLO

Luis Muñoz

Pedirle al presidente López Obrador que deje sus “tardes de beisbol” para concentrarse en problemas como la inseguridad, debe ser una tarea casi imposible. Como pedirle “peras al olmo”.

De cualquier manera, el diputado de Acción Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, dijo que el titular del Ejecutivo federal debe cancelar sus tardes beisboleras, evitar chistes y dejar de hablar de la oposición, ante la ola de asesinatos y secuestros en el país.

La situación es grave, pues la percepción de inseguridad en México subió a 62.3% en el segundo trimestre de 2023. Datos del Inegi revelan una creciente brecha de género, con el 68.6% de mujeres que reportaron inseguridad frente al 54.8% de los hombres.

En el tema de secuestros, según cifra de incidencia delictiva del fuero común 2015-2023, publicada por el SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), 41 niñas, niños y adolescentes (16 mujeres y 25 hombres) han sido víctimas de secuestro en México de enero a mayo del presente año.

La misma fuente, citada por Milenio, reportó que durante los primeros cinco meses del año se registraron ocho mil 122 homicidios culposos en el país, cifra que representa el máximo histórico para un periodo similar, pues supera los 7 mil 893 casos documentados por los Ministerio Público en el mismo periodo de 2022.

Esta es la razón por la cual el legislador panista exigió acabar con la política de “abrazos, no balazos” que beneficia a los delincuentes, y terminar con la estrategia de “acusar a los criminales con su mamá para que sean buenos hijos”. Para el diputado Barrera Marmolejo, la estrategia de seguridad implementada por López Obrador y Morena ha sido un rotundo fracaso. La Guardia Nacional tampoco ha tenido resultados exitosos para combatir la violencia y cuidar a las mujeres. La sociedad exige un golpe de timón y recuperar la rectoría del Estado; que el gobierno no sea cómplice de la delincuencia organizada, sino que defienda y garantice la paz, la seguridad y el patrimonio e integridad física de los ciudadanos. Barrera Marmolejo, de la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso CDMX, exigió acabar con la política de “abrazos y no balazos” que benefician a los delincuentes, y poner fin a eso de “acusar a los criminales con su mamá para que sean buenos hijos”.

“Son vaciladas”, dijo el legislador, quien cuestionó la nula sensibilidad del Presidente para tomar en serio y con responsabilidad los hechos ocurridos en Lagos de Moreno, Jalisco, donde 5 jóvenes desaparecieron. Una tragedia que López Obrador no oye.

Advierte el panista que a Morena “se le desquebraja el país” en materia de seguridad, como en muchos otros rubros, “por eso el PAN exige firmeza en las acciones de Gobierno para evitar que sigan asesinando a jóvenes, secuestrando a los niños y matando mujeres”, recriminó.

El coordinador del GPPAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Federico Döring Casar, indicó que “no tocar a los responsables de tanto dolor en México y proteger a los grupos de la delincuencia, ha resultado una combinación letal para todos los ciudadanos”. La fracción del PAN en San Lázaro también se pronunció y exigió a la Federación cumplir con la seguridad de los mexicanos, igual que en el tema de salud y de educación, que son las tres obligaciones básicas que debe cubrir el Estado Mexicano.

“Hoy tenemos un país, lamentablemente, secuestrado por la delincuencia, en donde las autoridades no hacen su trabajo de inteligencia ni dan resultados como debiesen”, destacó Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal del PAN. De acuerdo al panista y con base a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, significa que más de 6 de cada 10 habitantes de 18 años y más, consideran que es inseguro vivir en su ciudad.

“Con López Obrador a la cabeza del gobierno federal, los homicidios alcanzan la cifra de más de 140 mil víctimas, es decir, crecieron 59.9% en comparación con los primeros 4 años del sexenio de Peña Nieto y del panista Felipe Calderón”. Téllez Hernández dijo que Morena debe aprender a reconocer sus errores en el Gobierno y AMLO iniciar un proceso de autocrítica sobre su mala conducción en materia de seguridad.

Xóchitl con la comunidad migrante

Después de que le fue como “en feria” a Xóchitl Gálvez por decir que en el sureste trabajan menos, por lo cual algunos la calificaron como xenófoba, la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México viajó a la ciudad de Houston, Texas, para reunirse con la comunidad migrante. Como aspirante a coordinar el FAM, dijo estar muy interesada en escuchar las necesidades e inquietudes de nuestros compatriotas que dejaron el país en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. El alcalde de esta ciudad, el demócrata Sylvester Turner, ha dicho que sabe que hay una gran cantidad de niños y familias de inmigrantes y refugiados que ahora sienten temor y preocupación por lo que les podría pasar, pero, añadió, pueden estar tranquilos. Somos una ciudad hospitalaria. Y no perseguimos a nadie.

