Se va, se va, se fue

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

No es la primera vez que fracasa en su intento por un mayor cargo público. Ahí queda la historia de la búsqueda de la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Ahora Santiago Creel declina y ofrece su apoyo a Xóchitl Gálvez Ruiz para condecorarse como candidata formal a la Presidencia por parte de la oposición. Creel pretendió ser duro contra AMLO (lo llamaba Andrés Manuel), pero se quedó corto, a medias.

Hacía reclamos públicos severos, pero cuando se le pedían explicaciones, ignoraba. Yo fui un ejemplo.

Lanzó en redes un llamado a AMLO, recordando cuando lo visitaba en su oficina para cuestiones profesionales con su hijo y luego en su ambiente privado: su casa. Nunca explicó por qué, para qué y fui directo en mi cuestionamiento. Simplemente evadió, no se atrevió. Quedó entonces la inquietud: ¿Qué tipo de demanda profesional lo ligó a Creel? ¿Hasta dónde su acercamiento personal/familiar lo cobijó con pactos? ¿Por qué Creel se avienta a compartir esa información a medias?

Creel tuvo que valorar desde el principio su baja popularidad y su reducida presencia en el marco nacional. Fue superado y por mucho por los aspirantes finalistas. Para declinar se necesita valor, pero más para mantenerse a menos que la negociación política lo obligara a descarrilarse.

Como sea, Santiago volvió a quedarse corto. Cierto que públicamente fundamentaba mejor en temas legales, jurídicos y constitucionales que el propio Presidente. Obligó a AMLO a declarar “no me salgan con que la ley es la ley”. Pero vemos que nuevamente los que están se ganan favores de compromisos políticos. Ellos mismos se están proponiendo y ellos mismos se están descartando. Recuerdo entonces una interesante charla con un guía turístico griego a la sombra del Partenón, en Atenas.

Me hizo la diferencia entre su democracia y la nuestra. Me replicó: “en México eligen a quienes les imponen de candidatos, no tienen opciones; en Grecia seleccionamos a los mejores para gobernar”. No sé en realidad si así ocurra eso allá, pero me queda claro que la interpretación de lo que sucede aquí sí concuerda.

Lo he dicho y afirmado, hasta el día de hoy, se está imponiendo al que más popularidad, espectacularidad o firmas sume, aún nos deben lo elemental: la capacidad para conducir a un país en una situación tan delicada como por la que atravesamos. Bien dice José Ángel Gurría, nos va a costar mucho la reconstrucción. Debo reconocer que Xóchitl está sorprendiendo por su valentía y por su autenticidad, dos elementos que le están caracterizando en su presencia. Le escuché pronunciamientos sobre lo ocurrido en Lagos de Moreno, en Jalisco y me sorprendió su calidad de conceptos, su firmeza y su articulación. Habló con los conceptos que todos esperábamos. De seguir así, irá convenciendo y venciendo, no por enfrentamientos innecesarios ni bravatas callejeras. Un discurso así no lo escuché de Creel, su marco era muy cerrado, muy académico, sin pasión, sin emoción, sin transmitir, menos contactar.

Así que cantado estaba, tenía que dejar el camino en su última oportunidad de llegar a Palacio Nacional. Acepta entonces coordinar la campaña de Xóchitl. Hubiera sido generoso declinar por quien al final ganara la candidatura, ese hubiera sido un mejor mensaje.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.