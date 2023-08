Créditos bancarios siguen en niveles máximos, pese a elevados intereses

Varias tarjetas llegan a tasas superiores al 100% anual

El crédito al consumo que otorgan los bancos a las familias sumó un billón 113 mil 428 millones de pesos, una cifra sin precedente alcanzada durante el primer semestre de este año, pese a las altas tasas de interés con las que generan los préstamos, resultado de las decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico).

La cartera de crédito al consumo representa 20.5 por ciento de la cartera total de crédito, que avanzó 18.5 por ciento si se compara con enero a junio de 2022, y 24.2 por ciento si se compara con 2019, año previo a la pandemia, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Pamela Díaz Loubet, economista para México del banco francés BNP Paribas, aseguró que este nivel de otorgamiento de créditos bancarios en el país es sorprendente frente a los altos intereses que se cobran a consecuencia de una tasa de referencia alta por parte del Banxico, que se mantiene en 11.25 por ciento desde marzo, un nivel que se considera “restrictivo”.

Una tasa de referencia alta es un instrumento de política monetaria para hacerle frente a los elevados niveles de inflación y así inhibir el consumo. Sirve como base para determinar las tasas a las que los bancos prestarán dinero, es decir, si sube el costo de los créditos será mayor, lo que desincentiva al consumo, pero en esta ocasión no es el caso. “También hemos visto las cifras de otorgamiento de crédito y estamos sorprendidos porque no hay todavía una reacción a las tasas altas de interés. No es que no esté funcionando el canal de transmisión de la política monetaria, más bien el crédito suele ser un canal más débil que el de las expectativas”, consideró Díaz.

Agregó que este resultado puede ser consecuencia de los cambios en el patrón de consumo de los mexicanos, los mejores niveles de empleo en el país, así como la llegada de remesas desde Estados Unidos.

Además, destacó que no solo es que el crédito esté creciendo, sino que las tasas de morosidad tampoco están aumentando de forma significativa, lo que puede ser reflejo del cambio en el perfil de otorgamiento.

“La banca sigue teniendo demanda y otorgando créditos de manera responsable en un entorno de tasas altas ante el cambio en el patrón de consumo, cifras que también son sorprenden”.

Tarjetas de crédito con interés de hasta 100%

El aumento en las tasas de interés puede verse reflejado en las tarjetas de crédito, uno de los instrumentos más utilizados por los mexicanos para financiar compras y servicios y que representa el 38.5 por ciento de la cartera de crédito al consumo total con 508 mil 260 millones de pesos.

De acuerdo con información del Banxico, las tarjetas de crédito básicas llegan a tener intereses que superan el 100 por ciento anual, es decir 9 veces más que la tasa de referencia, la base para determinar el costo de los créditos.

El interés promedio en las tarjetas de crédito bancarias pasó de 33.13 por ciento en agosto del 2021 a 38.24 por ciento en febrero del 2023, que es el último dato publicado en el micrositio de Análisis de Indicadores de Crédito del Banxico, lo que significa un aumento de 5.11 puntos porcentuales.

Por ejemplo, las tarjetas de Banco Azteca llegan a tener un costo anual total (CAT) de 103.6 por ciento, mientras que las de Bancoppel se encuentran en 85.3 por ciento. BBVA, en su tarjeta básica, tiene un CAT de 66.6 por ciento, mientras que de Citibanamex es de 84.7 por ciento; Santander, 86 por ciento. y HSBC. 92.9 por ciento, de acuerdo con sus portales web.

Datos de la CNBV también muestran que entre enero y junio los ingresos por cobro de intereses en total, incluido el crédito al consumo, empresas y gobierno, les dieron a los bancos 768 mil 765 millones de pesos, dentro de este rubro, las comisiones por otorgamiento de crédito les dieron a los bancos 5 mil 545 millones al primer semestre.