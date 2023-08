Cuatro obras en Cancún reducirán tiempos de traslado

Meta total de 29 kilómetros y una inversión de 7,200 mdp

La gobernadora Mara Lezama anunció que en Cancún se realizan cuatro grandes obras para disminuir tiempos de traslado y son: el Puente Vehicular Nichupté, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida Chac Mool y el Distribuidor Aeropuerto, con una meta total de 29 kilómetros y una inversión total de siete mil 200 millones de pesos.

Las obras que realiza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tienen el objetivo de mejorar la conectividad vial entre el Aeropuerto Internacional, la Zona Hotelera y la ciudad.

Las autoridades aseguran que generará menos tiempo en los traslados, ahorro de combustible, reduce los costos generales de transporte, menor incidencia de accidentes, y disminuye la contaminación ambiental en la zona.

Estas obras en Cancún deberán quedar concluidas a finales de 2023 para impulsar la economía local y turística, además de generar 10 mil empleos directos y más de 41 mil empleos indirectos.

Puente Vehicular Nichupté lleva un progreso del 27%

La obra del Puente Vehicular Nichupté, que comunicará a Cancún con la zona hotelera, tiene poco más del 27 por ciento de avance físico, que se estima deberá concluir a finales de 2023 para impulsar la economía local y turística, informó la gobernadora.

La obra se realiza con una inversión mayor a 7 mil millones de pesos, y tiene una longitud de 8.8 kilómetros y ante tales dimensiones, aseguró que el proyecto transformará la movilidad en el destino líder en América Latina y será un referente en el mundo.

Lezama Espinosa informó: “Avanza la mega obras en Cancún! El Puente Vehicular Nichupté lleva un progreso del 27 por ciento. Actualmente se realizan trabajos de cimentación de gaza en la avenida Kabah, colado de capitel en la zona lagunar y armado de cimbra para losa en la zona terrestre”.

La obra se realiza con el respaldo del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y en coordinación con autoridades del estado, se determinó que el Puente Vehicular Nichupté será libre de peaje, y generará ocho mil 150 empleos directos y 32 mil 600 empleos indirectos.

La gobernadora publicó en sus redes sociales: “Gracias a las gestiones con el Gobierno de México y al amor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, avanza la transformación de Quintana Roo con justicia social”.

Estados Unidos elimina alerta de viaje por secuestro a Quintana Roo

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su más reciente reporte sobre las alertas de viaje para México, y afortunadamente ya retiró la que se refería al delito de secuestro en Quintana Roo, asimismo, ubicó al estado en el nivel 2 de precaución para viajar por la delincuencia e inseguridad.

La alerta refería que en el estado la actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en cualquier lugar y momento, incluso en destinos turísticos populares, razón por la cual, los viajeros deben mantener un nivel de conocimiento de la situación alto y evitar áreas donde ocurren actividades ilícitas.

Asimismo, destacaron que si bien, los tiroteos entre bandas rivales no están dirigidos a turistas, sí han ocurrido algunos percances sobre transeúntes inocentes e incluso los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de delitos violentos y no violentos en áreas turísticas y no turísticas dentro de la entidad.

Finalmente, recomendaron tener conciencia situacional y que al anochecer, en Cancún, Tulum y Playa del Carmen, permanezcan preferentemente en calles peatonales y zonas bien iluminadas, destinadas para el turismo. En este sentido, las autoridades estadounidenses sólo recomendaron no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por la delincuencia y secuestros que se han registrado recientemente, es decir, que Quintana Roo ya quedó fuera de esta lista.

Al mismo tiempo, piden reconsiderar los viajes a Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora debido también a la alta incidencia de actos delictivos.

Se sugirió tener mayor precaución cuando se viaje a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Y tomar recomendaciones normales en los estados de Campeche y Yucatán.

De acuerdo con la alerta emitida en por el gobierno de Estados Unidos, sobre algunos estados mexicanos, entre los que no se incluye Quintana Roo, existe una serie de recomendaciones para los ciudadanos que decidan viajar a México, por ejemplo:

Mantener informados a sus compañeros de viaje y familiares sobre sus planes de viaje, si se separan de su grupo de viaje, enviar a un amigo su ubicación por GPS, asimismo, si toman un taxi solo, tomar fotografía del número de taxi y/o de la matrícula y enviarla por mensaje se texto a un amigo.

También piden utilizar carreteras de peaje cuando sea posible y evitar conducir solo o de noche; tener precaución al visitar bares, discotecas y casinos locales; y mostrar signos de riqueza, como usar relojes o joyas costosas.

Concluye “Operación Salvavidas Verano 2023”

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, ya concluyó la “Operación Salvavidas, Verano 2023” en el marco de la implementación del Plan Marina, que fue realizado por el personal de la Novena Región Naval, del 15 de julio al 20 de agosto pasados.

Destacaron que la meta fue garantizar seguridad y vigilancia, para resguardar la integridad de los vacacionistas que visitaron los principales destinos turísticos del país durante la temporada vacacional en esta temporada alta.

La operación tuvo lugar en las playas de mayor afluencia turística de Quintana Roo, en manos de la Armada de México, en el desempeño de sus funciones como Guardia Costera, todo en coordinación con Protección Civil e instituciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de terminar esta temporada con un saldo blanco.

Indicaron que fueron ofrecidas 67 atenciones médicas, destacando la evacuación médica de una persona de sexo masculino de 17 años de edad y nacionalidad estadounidense, quien se desvaneció en el mar y presentó síndrome de ahogamiento, por lo que fue trasladado al Hospital Naval de Isla Mujeres para su valoración y estabilización.

Para efecto de estas labores, se desplegaron por lo menos 68 elementos navales, entre ellos, algunos almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil; asimismo, 12 unidades, de las cuales 2 fueron buques, encargados de la vigilancia marítima; 5 embarcaciones menores y 5 vehículos terrestres, con las que se complementó el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas.