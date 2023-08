Inician clases de nueva carrera de Técnico Ferroviario, en el Conalep

Planteles de Chetumal y Cancún

Al terminar estudios, jóvenes se podrán incorporar a trabajar en el Tren Maya

Cancún.— El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Quintana Roo, ha reanudado clase, después del periodo vacacional de verano, es decir que, los estudiantes de la nueva carrera de Técnico en Transporte Ferroviario, producto de las obras del Tren Maya, ya han iniciado con su preparación para que una vez que culminen se puedan incorporar a trabajar en el mega proyecto.

El lunes a primera hora, se observó a los estudiantes del subsistema educativo de nivel medio superior regresar a los planteles de Cancún y Chetumal y según información del propio Conalep, para el ciclo escolar 2023-2024 regresaron alrededor de 10 mil alumnos en el estado, de los cuales, cuatro mil son de nuevo ingreso, y cerca de 190 pertenecen a la nueva carrera de Técnico Ferroviario para el Tren Maya.

De manera específica se informó que, en Chetumal, arrancaron las operaciones de los dos nuevos salones del Conalep “Lic. Jesús Martínez Ross”, donde 80 estudiantes iniciaron con las clases de la nueva carrera. La inversión que el Gobierno estatal a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (Ifeqroo) para la construcción de los dos nuevos salones fue de 7.5 millones de pesos.

Y se aclaró que los salones están equipados con mesa, sillas, mesabancos, pizarrones y todo lo que necesitan los alumnos. Las dos aulas didácticas son parte del edificio “J”, en dos ejes y medio con medidas de 3.5 por ocho metros cada una, también con andador.

Cabe destacar que la Carrera Técnico Ferroviario del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) del Estado de Quintana Roo se imparte en el plantel de Chetumal antes mencionado y al mismo tiempo en el Conalep IV de Cancún.

El director general del Conalep Quintana Roo, Aníbal Montalvo Pérez, aclaró que los trayectos técnicos que se ofertan dentro de esta nueva carrera técnica son “Mantenimiento general del sistema ferroviario” y “Logística de contenedores”.

Y concluyó que “se trata de una oferta educativa dirigida a los quintanarroenses para aprovechar la demanda de mano de obra profesional a partir del Tren Maya”, que de acuerdo con las estimaciones del gobierno federal será inaugurado a finales de este 2023, en diciembre.

Piden frenar hostigamiento contra investigador

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Quintana Roo se manifestaron en apoyo al Dr. Fernando Cortés de Brasdefer y exigen un alto al hostigamiento laboral por parte de las oficinas centrales del instituto.

El arqueólogo Jaime Garduño Argueta, subdelegado sindical del Centro INAH Quintana Roo, señaló que el Dr. Fernando Cortés de Brasdefer escribió un ensayo sobre la destrucción de restos arqueológicos del Tren Maya, haciendo uso de su libertad de expresión.

No obstante, lamenta que “El Instituto Nacional de Antropología e Historia se sintió muy ofendido y hacen acciones en contra de Fernando, acciones que no han prosperado porque no tienen pruebas, además en el campo de acción se ha visto que si ha habido destrucción, la que se ha presentado con fotografías”.

Asegura que a nivel central se ha intentado cesar al Dr. Fernando Cortés de Brasdefer, por lo que han levantado la voz para frenar la represión contra los arqueólogos a través de una manta colocada en las oficinas centrales, la cual cita: “Alto al hostigamiento laboral por manifestar la libertad de expresión. no al cese del dr. fernando cortés de brasdefer. ¡hoy callan a uno, alzamos la voz todos!”. Garduño Argueta agregó que estas muestras de apoyo al compañero Fernando Cortés de Brasdefer se realizan en todos los centros INAH del país.