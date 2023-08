Las estadísticas que no cuadran

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Nuevamente, la 4T pretende engañar a la opinión pública con la manipulación de las estadísticas sobre la inseguridad. Ni porque la terca realidad los exhibe como la administración más violenta de los últimos sexenios dan su brazo a torcer. Se acercan a los 165 mil homicidios dolosos en cinco años de gobierno, hay más cien mil desaparecidos y las madres buscadoras son amagadas por el crimen organizado e ignoradas por las autoridades de los tres niveles, se incrementan -entre otras actividades de la delincuencia-, la extorsión y el secuestro, cada día es mayor el número de localidades donde operan los criminales y anulan a mandatarios, policías y jueces. Los estadounidenses emitieron una alerta a sus ciudadanos sobre la inseguridad que priva al interior del país. Imposible creer que vamos “requetebién”.

El lamentable episodio de los cinco jóvenes secuestrados y desaparecidos -los padres de familia ya se resignaron y aceptan que están muertos-, y la socarrona burla del inquilino de Palacio Nacional, que se niega a aceptar su responsabilidad política, testimonian la descomposición social que vivimos. Al Estado le importa un bledo garantizar la seguridad personal y patrimonial de sus gobernados, porque se sabe rebasado por la delincuencia organizada. Hay entidades federativas que perdieron la gobernabilidad como es el caso de Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, Baja California y Jalisco donde no hay Estado de Derecho ni gobernanza y los ciudadanos están a la buena de Dios.

Pero recurren a la manipulación de los números para hacernos creer que antes estábamos peor. La ola de violencia es innegable y los muertos no se pueden ocultar. Dicen que han disminuido los asaltos, cuando estos son imparables en las carreteras por la ineficacia de la Guardia Nacional, el asalto a la casa de Miguel Bosé es prueba de lo vulnerable que es el ciudadano. Los empresarios reclaman a los suspirantes a la Presidencia mayor seguridad, afectados por los robos, extorsiones y secuestros.

Insisten en que han bajado los injustos federales, pero esos sólo representan menos del diez por ciento de la incidencia delictiva y, en la mayoría de los casos, las ofendidas son las propias dependencias federales. En pocas ocasiones el afectado es el ciudadano, salvo cuando extravía un documento oficial.

Es una utopía suponer que se ha recuperado la seguridad, la tranquilidad y la paz social. No será posible tener niveles aceptables de percepción ciudadana sobre la seguridad en menos de un año, sobre todo porque más del 60 por ciento de la población se siente insegura en su lugar de residencia. La seguridad seguirá como asignatura pendiente.

Sólo por no dejar: El próximo lunes iniciará el nuevo ciclo escolar y se complica para el gobierno de la 4T imponer la “Nueva Escuela Mexicana”. Los jueces siguen otorgando amparos y, no sólo a los gobiernos de Chihuahua, Coahuila y Jalisco, sino a una impartidora de justicia, quien reconoció la ilegalidad de las autoridades educativas en la elaboración de los controvertidos libros de texto, lo que vulnera el derecho a la educación e interés superior de la niñez, por lo que exige se realice una consulta pública sobre sus contenidos. Tal vez las autoridades debieran abandonar la soberbia y acatar las resoluciones judiciales; agredir, amenazar y descalificar a los jueces no es el mejor camino para imponer un nuevo modelo educativo.