Cartas de MC para 2024, Samuel García y Colosio Riojas, muy “verdes”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Jorge Álvarez Máynez y Patricia Mercado, “cartuchos de salva”; Dante Delgado, “vela prendida”

Por esos azares que tiene la política, en Guadalajara coincidieron ni más ni menos que las tres mujeres que se perfilan en la carrera presidencial de 2024 estarán a solo unos metros de distancia. Las senadoras Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, en el debate organizado por el Frente Amplio por México, que tuvo como tema “La relación de México con el mundo”, mientras que la “corcholata” favorita de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, organizó una asamblea informativa muy cerca de ahí.

De lo ocurrido en Guadalajara, hay que destacar que la senadora panista, se reunió ni más ni menos que con el gobernador Enrique Alfaro, en momentos en que éste, de plano, ya rompió con Movimiento Ciudadano y el dirigente nacional de este instituto político, Dante Delgado, acusó a Alfaro de haber presionado a los emecistas jaliscienses para jugarle las contras.

Con gran experiencia en la política, el senador de MC debería de saber que siempre que se registra una migración de un partido político a otro, ésta se da en parvada y casos en la historia hay muchos, bueno, él mismo lo hizo, claro, en una muy difícil situación que lo llevó a estar preso en el penal de Pacho Viejo y luego liberado al no comprobársele nada.

En el lejano año de 1998, inmediatamente después de abandonar el referido penal veracruzano, en conferencia de prensa Delgado dijo: “No tengo tiempo para la política de la envidia. Quiero renovar la fe en la política que considera a quienes trabajan y que se sienten defraudados por un sistema de minorías’’.

Asimismo, el ahora legislador emecista, acusó al gobierno de Veracruz, en ese tiempo en manos de Patricio Chirinos, de impedir su trabajo político en la entidad a través de “la maquinación de falsas e ilegales imputaciones para evitar lo inevitable: el cambio del actual sistema político mexicano’’.

Total que ante esta afrenta, Dante Delgado dejó las filas del PRI, pero no lo hizo solo, así que resulta difícil de creer que Enrique Alfaro hubiera tenido la capacidad de convencer a absolutamente todos los militantes del partido naranja en Jalisco de dejar las filas de MC; eso sería darle muchísimo poder al aún mandatario estatal que asegura que en cuanto termine su gestión se retirará de la política, sobre todo ahora que Xóchitl Gálvez lo está invitando a formar parte del Frente Amplio por México y desde luego, Alfaro se llevará a sus seguidores a esa nueva empresa. También es difícil creer que en la reunión que sostuvieron el gobernador jalisciense y la senadora Gálvez no se hubiera tocado la crisis que vive Movimiento Ciudadano, como lo aseveró la legisladora panista. No obstante, llamó poderosamente la atención que Xóchitl Gálvez haya afirmado que: “He dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no lo tengo, buscaré a su dirigente Dante Delgado”, se entiende que para sumar al partido naranja al Frente Amplio por México.

Ahora, muy interesante será lo que le conteste el líder de MC, en el caso de que este escenario se dé, porque es necesario recordar que Dante Delgado sigue obstinado en que sólo con su partido, él puede conseguir mucho, políticamente hablando, para las elecciones d 2024.

En una entrevista a un importante noticiero radiofónico, Delgado Rannauro, ahora sí que “se aventó hasta la cocina” al asegurar, sí, asegura que Movimiento Ciudadano es el único partido que -ojo-, puede arrebatarle a Morena la Presidencia de la República. “Si movimiento Ciudadano no saca más voto que los partidos tradicionales, me retiro de la política”, se comprometió el senador de MC, pues mucho se comenta en los corrillos políticos que entonces ya debería el veracruzano ir haciendo sus maletas

Como se recordará el líder de MC, ha venido manejando fundamentalmente dos nombres como sus cartas para las elecciones presidenciales; uno es el del gobernador de Nuevo León, Samuel García y el otro, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. No cabe duda que el dirigente naranja debería de cuidar más eso, ya por ejemplo, el gobernador García, se ocupa más de sus redes y estar subiendo cómo prueba la leche materna, evadiendo que la inseguridad y la violencia se está adueñando del estado, donde amanecieron con cadáveres colgados de puentes principales en carreteras de Nuevo León.

Y el gobernador se defendió de la manera más deplorable al señalar que: “No pueden agarrar hechos aislados,… todos los índices, y me remito a las pruebas, hemos bajado, en feminicidios, en homicidios… No se vale que por un mal día contaminemos lo que se ha hecho en seis meses”.

Lo que no se vale es que el gobernador de Nuevo León reduzca a ese límite la caótica y preocupante situación que vive la entidad que gobierna. Que siga probando la leche materna, ¿no?

Además, Delgado Rannauro no debería olvidar que sus dos cartas están todavía muy “verdes”. Habló también de otros dos posibles aspirantes: el diputado Jorge Álvarez Máynez y la senadora Patricia Mercado, pero estos dos últimos perfiles más bien parecen cartuchos “de salva”. Cuestión de recordar que Patricia Mercado ya fue en el pasado candidata presidencial con más pena que gloria; más bien, pasó desapercibida.

Claro que Dante Delgado dejó una “vela prendida” al señalar que él mismo puede ser el candidato presidencial si la historia y las circunstancias así lo ameritaran. O sea, el exgobernador veracruzano se sacrificaría sin pensarlo.

Municiones

*** Antes de llevarse a cabo el foro del FAM en Guadalajara, Beatriz Paredes se reunió con los 20 comités distritales de su partido, el PRI, cuyos militantes en Jalisco, llenaron las avenidas aledañas a donde se llevó a cabo el encuentro la noche de ayer. Hubo competencia de porras y batucadas entre priístas y panistas y la senadora tricolor, anunció que para el último foro, que se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, irá fuerte con el apoyo y será su cierre de campaña.

*** Al presidir por última ocasión la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Alejandro Armenta hizo un balance en el que concluyó que fue un año legislativo muy intenso. “Destacó las reformas a diferentes disposiciones en materia penal, para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. Creo que eso fue muy importante. Eliminamos la prescripción de delitos sexuales. Eliminamos, o penalizamos más bien, a los deudores alimenticios. Esto es también muy importante. Y también logramos una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar vacaciones dignas, de 6 a 12 días. La reforma a la Ley Minera, para evitar las expropiaciones que se daban a los ejidatarios y comuneros. El tema de bienestar animal y la reforma al artículo 4º constitucional, para que se le dé nivel a los derechos del planeta. Creo que estos son los aspectos centrales”. Ahora todo indica que Puebla será su destino.

