Los alcances de Luis María Aguilar

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador conoció —de oídas— un proyecto que luego retiró el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, para destituirlo del cargo por desacato y se preguntó ¿me va a sustituir? en tono sarcástico lo que revela los alcances de un funcionario judicial en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal.

El presunto desacato es un litigio sobre la restitución de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y Aguilar se prepara ya para ejercer sus facultades, las mismas que utiliza para practicar la justicia pronta y expedita para otorgar amparos a gobernadores que están en contra del reparto de libros de texto, pero no en contra de poderosos empresarios evasores.

Aguilar deberá explicar, porque es una exigencia nacional, cómo durante 8 meses no ha resuelto una controversia del SAT contra el dueño de Elektra y de TV Azteca que adeuda 25 mdp al erario público y sí en 24 horas otorgó amparo a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, del PAN, y a Miguel Ángel Riquelme, del PRI, en Coahuila.

Para unos hay justicia expedita, pero para otros hay tolerancia. Si hay honestidad y decoro en el Poder Judicial, deberán responder esa actitud de celeridad con unos y de omisión con otros, lo que revelará de qué lado están los impartidores de justicia y cuál es el origen de la impunidad de los poderosos: porque pueden comprar a los ministros, lo que no está al alcance de otros.

TURBULENCIAS

Bajan de la contienda a Octavio Romero

Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, fue bajado de la contienda en la justa por la gubernatura de Tabasco. El presidente López Obrador considera que ha realizado un buen trabajo y debe continuar ahí mismo, pese a contar con simpatías para gobernar su entidad de origen. La lealtad a toda prueba está por encima de las aspiraciones personales de los funcionarios…Y las “corcholatas” Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández han sido exhibidos de ser de mecha corta. La científica encaró al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en una acometida muy difundida y el ex titular de la Segob, se afirma, dio un codazo a una legisladora morenista, en tanto que la canciller Martha Bárcena ha demostrado también poca diplomacia al tratar con desprecio a su ex jefe, Marcelo Ebrard, lo cual demuestra de dónde viene la línea en contra del ex jefe policiaco de la CDMX. Las actitudes de los hombres y mujeres de confianza de la IV-T están bien documentadas lo cual quiere decir que son de armas tomar… Pese a que se lanza la campaña de que la ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, es impulsada desde la IV-T, lo cierto es que se trata de una política ciento por ciento que ha llegado a la cúspide gracias a su talento, el mismo que no es reconocido por su estrechez de miras. No hay comparación entre una política profesional y una empresaria mal hablada y cuyo lenguaje no es ni puede ser ejemplo para las nuevas generaciones de mexicanos, al menos que se busque el retroceso, el cual con los errores gramaticales de los nuevos libros es suficiente, como para que tengan como ejemplo un lenguaje carretonero de la máxima autoridad del país. Eso no es para celebrarse, sino para lamentarse que la política se encuentre a esos niveles y los mal educados hagan a un lado a mexicanos o mexicanos con una mayor preparación, talento y ética profesional en el ejercicio de sus funciones, y más si aspiran a ocupar cargos de elección popular, que por más modestos que sean deben ejercerse con dignidad y educación.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista