Para los empresarios “¡Es Claudia!”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Comida con el CCE, mostraron empatía

Sin compromisos, ven panorama amigable

No hay programadas citas con otras “corcholatas”

Ebrard, molesto en Sinaloa; ignoran a Adán

¿Paco Cervantes, conocerá el final de la película: la sucesión presidencial?

García López RSyG

Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo:

no digas en el poder lo que decías en la oposición

John Galsworthy (1867-1933) Escritor inglés

El lunes pasado el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con la aspirante puntera en las encuestas, a la presidencia de la República, por Morena, Claudia Sheinbaum.

Encabezados por su líder Francisco Cervantes, todas las agrupaciones empresariales más importantes del país estuvieron presentes en un acto que, para algunos, parecía de campaña presidencial.

Claudia, para muchos empresarios, es la candidata natural que cumpliría con los requisitos que ordene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, líder máximo de Morena. Ella existe en la política mexicana por decisión de AMLO. Y, algunos piensan, en caso que ella sea la candidata y gane las elecciones, López Obrador no tendría conflicto alguno y, estiman, podría seguir gobernando. No lo traicionaría, pues.

Esto último no lo contemplan muchos analistas políticos. A través de la historia del país, el Presidente en turno hereda la silla presidencial a alguien que sea 100% leal. Lo hizo, pese a las presiones de miembros de su gabinete, Adolfo Ruiz Cortines, impuso su secretario de Trabajo, Adolfo López Mateos. Éste no tocó ninguno de los intereses de Ruiz Cortines.

López Mateos puso a Gustavo Díaz Ordaz en Palacio Nacional y tampoco hubo traiciones.

El caso más emblemático es el de Miguel de la Madrid, quién inventó materialmente a Carlos Salinas de Gortari y lo impulsó a la Presidencia de la República, incluso sobre el hermano que nunca tuvo, Alfredo del Mazo.

Quienes no lograron imponer al sucesor fueron el mismo Salinas, a quien le mataron a su delfín, Luis Donaldo Colosio; Vicente Fox a quién perdió la partida ante Felipe Calderón, al interior de PAN.

Al final se observa que la invención de AMLO, Claudia Sheinbaum, y su auténtico “plan B”, Adán, va a ser protegido por la administración de Claudia. Seguramente, son acuerdos tomados.

Aquí vale la pena reflexionar sobre el futuro de Marcelo Ebrard. Es muy claro el enfrentamiento que tiene con Claudia. Sin embargo, lo he dicho en este espacio, es muy pragmático y la verdad no creo que haya un “enfrentamiento”. Más bien, se aprecian intereses comunes, alrededor de López Obrador. En la política hay, siempre, un toque dramático y teatral.

Para muchos morenistas, no sólo los que están en los equipos de cada uno de las “corcholatas”, creen que realmente hay un cisma. Pero, Marcelo, Ricardo y Adán, conocen a AMLO y saben que en la política del partido gobernante, se recorre en rieles, sin dar oportunidad de salirse del camino. La vida política de las “corcholatas perdedoras”, en caso de no tener la candidatura presidencial de Morena, hay vida después de la vida; no habrían acabado sus carreras el 1 de octubre de 2024.

Marcelo es un político valioso, experimentado y fundamentalmente pragmático sobre la vida política de México.

Ahora bien, la señal que enviaron los empresarios al reunirse con Claudia se aprecia el apoyo y la cargada del grupo que cabeza Cervantes y precisamente, se dio a una semana que se conozca el resultado de las encuestas para definir al candidato del oficialismo.

En la reunión hablaron de temas diversos como inversiones, energía, seguridad, infraestructura, simplificación de trámites y economía circular.

Asistieron los dueños del capital, que representan el 8% del Producto Interno Bruto en el país. Llama la atención, también, que los empresarios se hayan reunido con Sheinbaum, y no hayan sido convocados a pláticas con Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Fernández Noroña, ni Manuel Velasco.

¿Sabrán cuál será el destino de la política presidencial para el próximo sexenio?

¿Les habrán “espoleado” la película de la sucesión presidencial donde el único que conoce el final es el presidente López Obrador?

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

GARCÍA LÓPEZ: La empresa funeraria, J. García López revoluciona la manera de rendir Homenajes a la Vida mediante el uso de la tecnología para lograr una atmósfera inmersiva, a través de su nuevo servicio Experiencia Infinita. Cada vez es mayor el impacto que la tecnología tiene en la vida de las personas, incluso en el sector funerario. La era digital ha reinterpretado la manera en que las personas logran cerrar ciclos al despedirse de sus seres queridos, según Manuel Ramírez, director de esa empresa. Por ello, al fusionar una pantalla de última generación con tecnología pitch LED de 2.6 milímetros, anti glare y sonido nítido, se logran captar los recuerdos más valiosos plasmados en fotografías y videos de quien trascenderá en nuestra memoria, en una atmósfera irrepetible. Buena idea.

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos