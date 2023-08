Xóchitl, factor que evidencia las divisiones internas en MC

La consolidación del frente opositor que está en proceso de elegir candidato presidencial ha tenido repercusiones en todos los ámbitos de la vida nacional y entre las novedades destaca el conflicto que ha generado en el seno del partido Movimiento Ciudadano (MC).

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió anticipadamente el proceso para elegir al abanderado de la llamada Cuarta Transformación, mientras empezaba a esbozarse una coalición de partidos que tratan de impedir la continuidad de Morena en el gobierno de la República, el dirigente nacional y fundador —el dueño, dicen sus críticos— Dante Delgado Rannauro dijo que su organización competiría por separado e inclusive intentó darle más importancia al hablar de una tercera vía.

De hecho, el ex gobernador de Veracruz y actual senador ya había marcado distancia respecto del bloque de contención, pues se negó a sumarse al frente que integraron PAN, PRI y PRD para las elecciones intermedias (el pasado 2021) y que, según muchos especialistas, evitó que se le arrebatara la mayoría a Morena y satélites en la Cámara de Diputadas. Lo que más logró la alianza denominada Va por México fue evitar que el oficialismo tuviera mayoría calificada, con lo cual se han frenado las reformas a la Constitución.

A pesar del relativo avance opositor, Dante Delgado, que es a MC lo que López Obrador a Morena, mantuvo su decisión de la tercera vía.

Esto le valió fuertes críticas, en particular de los partidos que integran la alianza opositora, al grado que se le calificó de esquirol y de trabajar en los hechos a favor de la llamada Cuarta Transformación, a lo cual respondió también con vigor, en particular contra su ex partido el PRI, con el cual, dijo, no iría ni a la esquina.

Mientras la polémica fue con ajenos no hubo mayor problema para el ex mandatario estatal y, también, ex reo (¿político?), pues también estuvo preso por supuestas irregularidades durante su administración.

Los problemas escalaron cuando surgieron dentro de las filas de su partido.

“No hay claridad” en MC, dijo el gobernador de Jalisco

La inconformidad con la decisión Delgado de mantenerse fuera del bloque opositor la manifestó abiertamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, uno de los principales cuadros de MC, pues su victoria en Jalisco le dio a ese partido el carácter de nacional, pues hasta entonces sólo tenía algunos enclaves regionales, principalmente en el estado natal de Dante, Veracruz.

Jalisco tenía registrados en 2018 casi seis millones de electores registrados, de los cuales fueron a las urnas un poco menos de tres y medio millones. Alfaro recibió un poco más de un millón 354 mil, suficiente para superar al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena y rémoras) Carlos Lomelí Bolaños, que no llegó ni a 900 mil. En las elecciones intermedias (sólo locales), de 2021, el número de votantes a favor de MC disminuyó respecto de 2018 a poco más de 800 mil, pero también Morena registró una caída, para quedar en poco más de 500 mil sufragios. En esa misma oportunidad, MC recibió un total de casi tres y medio millones de votos, en toda la República, consideradas las elecciones federales.

De cualquier forma, a pesar de las diferencias de cifras entre elecciones federales y locales, se puede estimar el valor que tiene Jalisco para el partido naranja. Si la aritmética no falla, la votación en ese estado del occidente del país representa alrededor del 40 por ciento del total de MC.

Por eso, también, algunos analistas advierten que, lejos de que se materialice la visión de Dante Delgado en el sentido de que MC va por la tercera vía, desplazando tanto Morena y sus rémoras como al Frente Amplio por México (FAM), las elecciones de 2024 podrían ser su peor momento, con riesgo hasta de perder el registro.

Tal vez no se llegue a ese extremo, pero sí podría disminuir sustancialmente la participación de MC en la política nacional, como lo ha evidenciado el creciente desacuerdo entre Alfaro y Delgado. Basta con apreciar que, en este desacuerdo, el mandatario jalisciense ha tenido el respaldo de diputados y senadores de la bancada naranja, con lo cual se evidencia todavía más la importancia que para ese partido tiene Jalisco.

A lo anterior se debe agregar que la división en MC se intensificó en la medida en que ha crecido la precandidatura de la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, tanto que ha sustentado las suposiciones en el sentido de que el FAM puede vencer a la llamada Cuarta Transformación.

Primero, Alfaro se descartó como aspirante a la Presidencia, entre los cuales lo había incluido el propio Delgado. Luego sugirió cambiar de rumbo y sumarse al FAM, hasta que finalmente se manifestó a favor de la candidatura de la senadora Gálvez.

Con motivo del “debate” organizado ayer en Guadalajara por el Frente Amplio, el mandatario jalisciense aprovechó para recibir en Casa Jalisco a Gálvez. Aunque asegura no tener candidato, Allí Alfaro refrendó su respeto a Gálvez a quien calificó como una “mujer valiente” y destacó la importancia de “dialogar con las personas que definirán el futuro de México.

El propio mandatario estatal, a través de su cuenta en la plataforma digital X (antes Twitter), difundió el encuentro, previo al cuarto Debate -Foro entre Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes. El gobernador compartió una fotografía de la reunión y se refirió a la senadora como su amiga.

“Como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un ejercicio productivo. Estimada Xóchitl, esta será siempre tu casa”, destacó Alfaro en redes sociales.

El equipo de Xóchitl Gálvez calificó este encuentro como de “cortesía política” donde refrendaron su respeto y amistad. La legisladora señaló que sólo fue “un cordial saludo”, que no abordaron la crisis interna en Movimiento Ciudadano y anticipó que, en su momento, cuando reciba el nombramiento como candidata del FAM, hablará con Dante Delgado.

En un video incluido en sus redes sociales se refirió al encuentro con Alfaro y apuntó: “Efectivamente me reuní con él en Casa de Gobierno platicamos y básicamente hablamos de toda la historia que seguí para llegar aquí después de la FIL que fue aquí en Guadalajara hablamos de la visión del país que tenemos”.

Los colaboradores de Gálvez destacaron que la precandidata pretende reunirse con todos los gobernadores de los estados que visita en estas giras rumbo a la consulta del próximo 3 de septiembre donde se definirá a la abanderada presidencial del Frente en el 2024.

“Yo sí me veo con MC, pero hay que darle tiempo, primero a que yo sea realmente la coordinadora”, dijo en instalaciones de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Llegado el momento, no sólo sumar el liderazgo de Enrique Alfaro, sumar el liderazgo de Luis Donaldo Colosio, de Dante Delgado, de Paty Mercado, de Noe (Castañón), de tantos y tantos personajes, de Verónica Delgadillo, a la que le tengo un enorme respeto por su lucha por el medio ambiente, o sea, a mí claro que me gustaría que MC fuera parte de este Frente Amplio por México”, agregó Gálvez.

Los jueces federales no se intimidan por las agresiones del Ejecutivo

Luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia autorizó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sesionara con sólo cuatro comisionados, una jueza en materia administrativa dio un plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación, a la Junta de Coordinación Política del Senado para que informe la fecha en que será a sometida a consideración la nueva propuesta para elegir a un comisionado.

“Considerando que el próximo uno de septiembre de dos mil veintitrés, se reanuda el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, así como a su Junta de Coordinación Política, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito la fecha en que será sometida a consideración la nueva propuesta”, dice la sentencia de la jueza Celina Angélica Quintero Rico.

