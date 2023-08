Ya no hay “dedazo” ni “tapado”, pero sí “dedito” y “corcholatas”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Quinto Informe de López Obrador, puras mentiras

La semana que inicia va a ser crucial, tanto para la carrera del “corcholaterío”, como para el Frente Amplio por México, porque constituye la antesala para conocer quiénes serán rivales en la elección presidencial de 2024, tanto de un lado, como del otro y cada vez se insiste más en que serán mujeres las que se habrán de enfrentar, en un hecho totalmente inédito en la historia del país.

Así que el quinto Informe que dará el presidente Andrés Manuel López Obrador será un acontecimiento totalmente rebasado ante la expectativa que ha venido generando lo que es prácticamente la sucesión presidencial y de qué manera el mandatario, contendrá —si es que puede—, esa papa hirviente en la que se ha convertido dicha carrera.

De cualquier forma, desde la semana pasada, en su gustadísimo “stand—up” mañanero, López Obrador anunció que rendirá su penúltimo Informe ni más ni menos que en tierras campechanas, allá, donde se supone que debería de gobernar la delirante Layda Sansores, que con su “Martes del Jaguar”, se dedica a atacar a los enemigos de su jefe el presidente y ha arremetido incluso contra sus propios correligionarios como ha sido el caso del senador con licencia, Ricardo Monreal, para lo cual, cuenta con su incondicional “patiño” y “escudero”, el fiscal Renato Sales Heredia.

Con todo y que uno de los invitados de honor del tabasqueño será el empresario Carlos Slim, las miradas estarán más atentas a conocer los nombres de quienes serán finalmente los contendientes de cara al 2024.

El verdadero afán de López Obrador, es inyectarle vida a uno de sus elefantes blancos, es decir, en este caso, el tan llevado y traído Tren Maya. El propio Ejecutivo dio a conocer que tiene contemplado subirse a dicho Tren, que se supone que debería de estar casi terminado y por eso, a marchas más que forzadas, se ultiman los detalles en las estaciones que recorrerá el mandatario, entre Campeche y Mérida, aunque no han logrado quitarle lo destartalado.

Pero si el Tren Maya va a estar como la única refinería que no refina, Dos Bocas, pues los avances no serán sustantivos pese a los millonarios recursos que le ha invertido el de Tepetitán a estas “magnas obras”.

Pero el que las atenciones se encuentren en otra parte, no parece importarle mucho al inquilino de Palacio Nacional. Desde Guerrero a donde fue a constatar lo ineficiente que puede llegar a ser la administración de la gobernadora Evelyn Salgado que por, ejemplo, no sabe cuál es el presupuesto que se le destina a su estado, el Presidente se refirió a la carrera del “corcholaterío” para señalar que:

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando dentro de unos días a los que van a quedar, sea hombre, sea mujer, siempre les digo: no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé y fueron tres veces, a la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir: ‘no, pues no quiso el pueblo ahora’”.

Independientemente de que López Obrador anuncia que ya está cansado (pero, ¿de qué?), el anterior parecería ser un mensaje ni más ni menos que para Marcelo Ebrard, quien se aferra a que él ganará las encuestas aplicadas por Morena que arrancarán hoy y se obstina en que no aceptará otro resultado que no sea su triunfo. Sin embargo, más que triste, se dice que al enterarse que no ganará él, se pondrá más bien furioso, y si a eso se agrega que su archienemiga, Claudia Sheinbaum, ya asegura en todos lados que ella es la que va a ganar la encuesta morenista, pues eso prende aún más la mecha en la carrera de las “corcholatas”.

Por cierto, ayer se notó que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México gastó mucho en llevar tanto acarreado al Monumento a la Revolución, evento en el que prometió habría baile y mucha diversión, pero ni lo uno, ni lo otro, estuvo más bien desangelado. Eso sí, de pasada, aprovechó ese foro para repetir por enésima ocasión que hasta la oposición sabe que ella saldrá triunfadora el ya muy próximo 6 de septiembre. ¿Será?

Y efectivamente y como lo aseguró desde tierras guerrerenses el Presidente, ya no hay “dedazo” ni “tapado”, pero eso no ha quedado en el pasado porque ahora lo que permea es el “dedito” y las “corcholatas”, como despectivamente llama López Obrador a quienes compiten en la interna de Morena. Lo que es bien sabido, es que el tabasqueño ya ha tomado una decisión en este proceso.

Así que eso de que el pueblo “sabio y bueno” es el que va a decidir, pues también resultó una mentira, como todas las que dirá el día de su Informe y que desde antes, lanza en “spots” de radio y televisión. No le dará tiempo de muchas cosas a López Obrador y todo por su evidente incapacidad, así que eso de la “súper farmacia” que tendrá todos los medicamentos del mundo mundial; el que en Dos Bocas se refine un sólo barril de petróleo y que su aeropuerto Felipe Ángeles sirva para algo sin dejar de lado su añorado Tren Maya, está por verse. Y de un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor ni hablamos.

Municiones

*** La diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra rindió su segundo informe de labores en el que afirmó que ante la crítica situación que vive la CDMX, es tiempo de reconciliación y de tejer de nuevo la Ciudad de México… es momentos de alejarnos de los discursos de odio para frenar la polarización política de la Ciudad y del país”. Desde la alcaldía Alvaro Obregón, la diputada local aprovechó para exhortar a todas las fuerzas políticas a “promover un proceso de reconciliación y, sobre todo, a contruir una nueva armonía política y social donde haya cabida para todas y todos”. Asimismo, sostuvo que está convencida de que la transparencia es un paso hacia la completa rendición de cuentas.

*** ¿Se querrá desquitar el director del IMSS, Zoé Robledo porque lo “bajaron” de la carrera por la gubernatura de Chiapas y por eso él mismo “destapó” como fuerte aspirante a la diputada local Manuela Obrador?, o acaso ¿pretenderá ponerle “piedras en el camino por línea directa al senador Eduardo Ramírez? El caso es que si se quedó en el gabinete lópezobradorista, por lo visto se piensa dedicar más al trabajo político que a lo que tiene que ver con el IMSS—Bienestar.

*** Ahora es en Apatzingán donde la cosa “está que arde” con los productores de limón y la manera en que la delincuencia organizada, impide que este producto circule en el país para incrementar el precio por el desabasto. En otro tema, la madre de la asesinada Ivana Huato, Alejandra, en los funerales de su hija clamó por que se acaben los abrazos que tanto pide López Obrador para los delincuentes y haya justicia para su hija. Grandes pendientes a unos días del V Informe del tabasqueño.

