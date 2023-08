Zoé, sin candidatura para Chiapas

Zoé Robledo estudió la licenciatura en Ciencia Política en el ITAM. Fue Premio Nacional de Periodismo en 2008. En 2010, diputado local en Chiapas, 2012 a 2018; luego llegó al IMSS, con AMLO, Presidente.

Ya en el IMSS, concibió seguir los pasos de su padre, Eduardo Robledo Rincón, que fue senador, después candidato a gobernador priista. Su campaña, agitada por la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dada el 1º de enero de 1994, y la crisis política por el crimen de Luis Donaldo Colosio.

Estuvo en Gobernación y de ahí llegó al IMSS con AMLO en la Presidencia.

Lo conocí en la llamada Cámara alta, como un senador bisoño e inseguro, él y mi sobrino Armando Ríos Piter, se convirtieron en los arietes en tribuna del líder del Senado Miguel Barbosa Huerta, que se configuraba como un político muy atinado al que descompuso la gubernatura de Puebla.

Comenzó a ganar altura como senador y mejoró sus participaciones con habilidad y al final de la gestión, acompañó a Barbosa para abandonar el PRD, ya en decadencia y se sumaron a Morena.

Zoé se encarriló y como todo político conformó grupos afines en su natal Chiapas, para, llegado el momento, lanzar su candidatura hacia la gubernatura con la ayuda de su hermano mayor Gabino, a quien también conocí en la casa de mi sobrino y platicamos someramente con el joven político.

Se entiende que Zoé tenía la complacencia del dedo más importante de la 4T, AMLO, y afilaba sus navajas de la promoción estatal y cuando llegó el momento echó a andar la plataforma de bardas pintadas, reuniones seleccionadas con grupos análogos, liderazgos locales y todos los aparejos propios para emprender una campaña exitosa. Que lo conduciría al poder estatal.

La fecha fatal para Zoé: 13 de julio del año en curso, una niña fue aprisionada por las fallas de un elevador y murió más tarde y la noticia escandalizó a todo el país y fuera de él y el joven perdió Chiapas.

Leobardo Ureña Bogarín, delegado del IMSS en Quintana Roo, explicó que horas antes del accidente se notificó a la empresa encargada del mantenimiento, pero no se arregló el desperfecto ni se puso el aviso de que no funcionaba. Sitravem es la compañía que daba el servicio de subsistencia.

AMLO declaró que Zoé había decidido separarse de la candidatura a Chiapas y que prefería continuar en el cargo del sector salud, lo que nos parece que no es verdad, aunque Zoé asintió, en que es natural no contradecir a quien no tolera contradicciones a sus determinaciones. Su palabra es la ley.

Aunque hay voces calificadas como la del atinado columnista Darío Celis, que apunta que, en caso de que Adán Augusto sea el candidato presidencial, Zoé sería el sustituto en Gobernación y eso sería caer hacia arriba.

