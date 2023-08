Todo el apoyo del PRI a Xóchitl Gálvez

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

* Alito se baja de la presidencia de Cámara de Diputados, será una mujer

Un hecho inédito se dio ayer en la sede nacional del PRI, cuando su presidente, Alejandro Moreno, ratificó lo que se venía comentando no solo en los corrillos políticos, cuando se dieron a conocer los sondeos en los que la ventaja para ser la candidata del Frente Amplio por México era para Xóchitl Gálvez.

Aunque sí llegó a la sede nacional del Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes no estuvo en el evento que congregó a las dirigencias del PAN y del PRD, en el que Alito Moreno subrayó: “la información indica una ventaja amplia y consolidada a favor de Xóchitl Gálvez y por eso debemos actuar con inteligencia”. Dio a conocer el campechano que todo el priísmo había tomado la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México, “y por ello, buscamos privilegiar la unidad, reducir el desgaste político y alistar un proyecto para los mexicanos… aspiramos a ser la opción política más fuerte de cara al 2024”.

En otras coyunturas en las que ha estado involucrado el PRI de Alejandro Moreno, se ha planteado que el objetivo es sacar a Morena del poder “porque está claro que es una desgracia para México”, pero hubo una carta más que el líder tricolor sacó, por aquellos comentarios de que había intercambiado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y la dirigió, “para los despistados y pendencieros que andan allá afuera el PRI nunca será factor de división, al contrario”.

Por lo anterior, solicitó a los diputados que en San Lázaro coordina Rubén Moreira, que no lo propongan para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, “como muestra de que nosotros sabemos hacer política, porque acá hay estrategia e inteligencia y pidió que esa decisión sea producto de una elección clara y que lo encabece una mujer propuesta por el partido. Ahí reafirmamos nuestro apoyo a las mujeres. Porque las mujeres tienen los arrestos para dirigir la Cámara y también para dirigir los destinos del país”.

Con esto también se vinieron por tierra los comentarios sarcásticos y sin sentido en su gustadísimo “stand-up mañanero” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además, tendría que acusar recibo del mensaje que le envió el campechano:

“Que lo entienda bien el poder, nosotros en el Legislativo somos un poder, no empleados del poder y desde la política les decimos que la alianza del PRI PAN y PRD es férrea, indestructible y muy poderosa. Este es el principio del fin de Morena para recuperar Palacio Nacional y el país completo”.

Ahora lo que sigue es que el Comité Organizador del FAM, reciba la correspondiente comunicación, respecto a que la senadora Beatriz Paredes decline a favor de Xóchitl Gálvez, con lo que ya no se llevaría a cabo la referida consulta del domingo, en caso contrario, el referido Comité Organizador seguiría trabajando en ultimar los detalles del sondeo del domingo.

“Hay que esperar, pero las cartas están echadas, solo falta una, la de Beatriz Paredes”, dijo Arturo Sánchez, exconsejero del INE y miembro del Comité del FAM.

Y lo que es importante destacar aquí, es que como lo señaló en su oportunidad el exconsejero del INE, no se trata de una decisión cupular de los partidos, sino de los propios contendientes en este trascendental proceso y dos son los ejemplos más claros. Primero, cuando el diputado Santiago Creel declinó a favor de la senadora Gálvez y antes, cuando Enrique de la Madrid se bajó del proceso interno del FAM

Los tiempos cambian y también los partidos tienen que hacer conciencia de que todo proceso democrático tendría que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las circunstancias que se le presenten y la decisión tomada ayer se hizo en función de los intereses nacionales.

El objetivo en el FAM, es tener una aspirante con la capacidad y el apoyo para enfrentar a lo que sin duda es el aparato de Estado, en manos ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no dejó de carcajearse, pensando que con lo que ocurría en el Frente Amplio por México, podía tapar los duros cuestionamientos que lanzó Marcelo Ebrard, que ha evidenciado el desastre en el que se ha convertido la aplicación de las encuestas en Morena, un proceso más “cargado” que nada.

Esta decisión la recibió Xóchitl Gálvez con lágrimas en los ojos, visiblemente emocionada y dispuesta a buscar a su compañera de Senado, Beatriz Paredes, así que también la sonrisa del inquilino de Palacio Nacional se congeló con eso de que el acuerdo para que Gálvez Ruiz fuera la candidata de la oposición estaba “planchado” desde hace un buen tiempo.

Antes, en la plenaria albiceleste, se reunieron en privado Xóchitl Gálvez con la dirigencia panista e incluso, tuvo oportunidad de pedirle a la senadora priísta –de la que por la tarde trascendió que había grabado un video que al momento de cerrar este espacio no había dado a conocer-, que no renunciara al proceso interno del FAM y que la decisión que tomara no lo hiciera bajo presión de nadie. “Además, es una mujer que no se deja presionar, es una política de la A a la Z. La decisión que ella tome lo hará de una manera totalmente personal”.

Municiones

*** Todo indica que la senadora Marybel Villegas Canché se perfila hacia la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. En conferencia de prensa, respondió varias preguntas como por ejemplo, por qué aspira a dicho cargo, a lo que respondió: “Comprendiendo el momento político histórico al que me refiero y el momento de alta intensidad y visiones encontradas; será necesario que este órgano colegiado de conducción sea un puente sólido, donde se transite continuamente el diálogo y construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, privilegiando el bien de México.

*** La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y el Consejo de la Comunicación (CC) agradecieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) el haber declarado inconstitucional el Acuerdo del Consejo General del INE, de fecha 6 de julio del 2023, que ordenaba monitorear, evaluar y calificar las opiniones de todos los analistas en la radio y la TV. La ponente fue la magistrada Mónica Soto -y por unanimidad de todos los Magistrados Federales de la Sala Superior-, se ha ordenado que el INE no califique ni valore (positiva o negativamente) las opiniones de todos los analistas de las miles de estaciones de radiodifusión en el país. Con este fallo, en seguimiento con criterios existentes desde 2014, la magistrada Soto expuso que el Acuerdo del INE no puede calificar lo que se diga en “los programas de debate, análisis, opinión, espectáculo y revista”. Por su parte, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez señaló que lo realizado por el INE “es incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión”.

