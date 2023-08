Todos los políticos son iguales

Triple Erre

Francisco Reynoso

UNA Y OTRA VEZ, el presidente LÓPEZ OBRADOR vocifera que él, su movimiento de la 4T en el que están metidos Morena, partido de su propiedad y sus aliados patiños: PT y Verde Ecologista, no son iguales a los neoliberalistas del pasado

NO SOMOS IGUALES ha dicho mil veces el presidente LÓPEZ durante sus mañaneras en Palacio Nacional. A toda costa quiere establecer diferencias entre los conservadores neoliberales del pasado y la clase política purificada de la Cuarta Transformación.

Está visto, sin embargo, que en México todos los políticos son iguales. Unos más iguales que otros, pero todos están cortados por la misma tijera. Y no de ahora. Son la misma gata, aquellos que impulsó el Partido Constitucional Progresista, entre ellos PANCHO MADERO; los que surgieron del Partido Liberal Constitucionalista encabezados por VENUSTIANO CARRANZA; los del PRM, los del PRI, los del PAN y ahora los de Morena y sus aliados compinches PT y Verde.

En 2018, cuando llegó al poder, LÓPEZ OBRADOR decidió cerrar la casa presidencial de Los Pinos. Y con BEATRIZ GUTIÉRREZ y su hijo se fueron a vivir a Palacio Nacional. Nunca se ha dicho cuántas remodelaciones se le hizo al recinto del Centro Histórico. Ni cuánto costaron. Corre en lenguas entre la servidumbre del Palacio —su pecho no es bodega de confidencias— que la familia LÓPEZ OBRADOR GUTIÉRREZ MULLER vive con lujos que ni OBAMA tenía en la Casa Blanca.

No iguales, pero sí idénticos

Cuenta GONZALO N. SANTOS en sus memorias que “un día me llamó el general CALLES (PLUTARCO ELÍAS, Presidente de México) y me dijo (…) Estos los empleados supernumerarios que ustedes tienen en la Cámara de Diputados, con este número de hombres se puede la plaza de México (exageraba) y sobre todo, están costando muchos dinero (…) Bien —le dije— esto quiere decir claramente la disolución de la Alianza de Partidos Socialistas de la República, pues un partido ya en campaña no se puede sostener de las limosnas que podamos recoger en las logias masónicas (…) Este partido puede sostenerse más o menos con algunos gobiernos de los estados, como por ejemplo: Coahuila, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz…”.

Por consejo de JOSÉ ÁLVAREZ, jefe del estado mayor presidencial el “Alazán Tostado” reprochó al presidente CALLES el gasto millonario que hacía para la remodelación del Palacio Nacional, dinero que el ingeniero PANI usa también para mantener a sus queridas.

La respuesta del CAUDILLO fue violenta y prepotente; hizo valer su condición de presidente y de jefe de la Revolución, lo que sería ahora la 4T.

“Usted con qué derecho viene a criticar en lo personal los gastos de las obras que el Ejecutivo está emprendiendo. Si quiere vaya a hacer esta crítica a la tribuna.

GONZALO N. SANTOS, con la cola entre las piernas, respondió al CAUDILLO: “No señor, necesitaría empezar por criticarme a mí mismo por el dinero que gastamos en las porras para sostenerlo a usted contra los cristeros…”.

Cuenta GONZALO N. SANTOS que el presidente CALLES, fuera de sí, dio un puñetazo en el escritorio. Y como el general revolucionario de San Luis Potosí no era una dama de la caridad y también los tenía bien puestos, igualmente dio un manotazo en el escritorio y expresó conciliador: “Señor presidente, nos estamos persignando la bragueta…”.

Como veo… doy

En Zacatecas la huelga de los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya de 20 días. Y las actividades de procuración e impartición de justicia están paralizadas. Lo peor es que las partes se han radicalizado y no hay visos de solución pronta. Ayer el fiscal FRANCISCO MURILLO RUISECO presentó denuncias contra los líderes del movimiento por conspiración, sabotaje, sedición, entre otros delitos. El gobernador DAVID MONREAL ha tomado la postura cómoda de lavarse las manos. En tanto las organizaciones del crimen organizado siguen incontenibles… Lo dijimos aquí en días pasados: XÓCHITL GÁLVEZ estaba amarrada como candidata presidencial del Frente Amplio por México. Estaba previsto que BEATRIZ PAREDES declinara, pero no quiso a pesar del empujón grosero y a la mala que le dio ALITO MORENO. Como quiera que sea, el arroz ya está cocido. El del 2024 será un juego de damas…

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

donrunrun@yahoo.es