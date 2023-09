¿El abrazo de Acatempan entre Alfredo Del Mazo y López Obrador?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Qué posición le dará la Cuarta Transformación al mexiquense?

Más que un legado, ¿cuál es el mensaje que deja el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, que tuvo como convidado de honor a su VI y último Informe de Gobierno ni más ni menos que al presidente Andrés Manuel López Obrador que nunca había asistido a ningún evento de este tipo ni aun tratándose de gobernadores de Morena?

Y luego otra vez, el tabasqueño estará cerca del mandatario estatal mexiquense, el próximo 14 de septiembre para inaugurar el tren entre Toluca y la Ciudad de México, bautizado en estos tiempos de la errada y llamada Cuarta Transformación como “el Insurgente”, obra que estuvo a punto de ser abandonada, justo a unas horas de que Alfredo Del Mazo le entregue la estafeta a la gobernadora electa, Delfina Gómez, que desde luego estuvo presente en el referido evento, muy emocionada, por cierto y acompañada de sus más cercanos, Horacio Duarte e Higinio Martínez, quienes no se midieron al declarar que la “cargada” morenista no había asistido a Toluca a apoyar a Alfredo Del Mazo. Entonces, ¿cómo para qué fueron aparte de pasar lista ante López Obrador?

Así que el quasi ex gobernador del Edomex, ¡quién lo diría!, fue cobijado en su despedida por el morenismo en pleno, ¿acaso como una muestra de agradecimiento de que Del Mazo contribuyó al triunfo de la maestra morenista?, de tal forma que el gobernador no extrañó ni tantito a sus correligionarios, los del PRI, aunque no hay que descartar que estuvieron en Toluca, ex gobernadores mexiquenses emanados del Revolucionario Institucional como el senador Eruviel Avila, Emilio Chuayffett y Alfredo Baranda, a los que ni caso les hicieron.

En cambio el que sí estuvo muy atento de complacer al jefe del Ejecutivo, fue el propio Del Mazo, al calificarlo de “humanista” y decirle públicamente:

“Señor Presidente, su presencia permanente en el Estado de México ha sido un impulso que nos ayuda a seguir avanzando”

Ya con anterioridad, Del Mazo había dado a conocer quien es su “corcholata” preferida, pese a no ser morenista, (aunque simpatizante definitivamente sí lo es). Hace casi un año, Claudia Sheinbaum y el gobernador mexiquense, se hicieron los mejores amigos cuando la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo eco del llamado que hiciera el mandatario estatal en su V Informe de Gobierno a mantener la unidad en el Estado de México, porque las elecciones para renovar la gubernatura mexiquense, estaban cada vez más cercanas.

Específicamente, el mandatario mexiquense manifestó en aquella ocasión: “en las próximas elecciones será indispensable tener presente que el resultado debe ser la unidad de los mexiquenses y que la identidad supera cualquier diferencia”.

Desde entonces, la señora Sheinbaum Pardo le sonríe más a Del Mazo Masa que por ejemplo, a Marcelo Ebrard o a Ricardo Monreal.

Pues ayer no fue la diferencia. El mandatario mexiquense agradeció la coordinación entre su gobierno y el de la Ciudad de México, en tiempos de Claudia Sheinbaum y luego de que la voz se le entre cortara de la pura emoción, selló este último evento con un afectuoso abrazo con el presidente López Obrador. No faltaron aquellos que calificaron ese noble gesto corporal como “el abrazo de Acatempan”.

Entonces, se fortalecieron más las versiones de que el quasi ex gobernador mexiquense podría hacerse acreedor a una embajada por los servicios prestados al oficialismo. Aunque, como se nota que tiene un lugar muy especial en el corazón del inquilino de Palacio Nacional, no faltaron aquellos que pronosticaron que podría alcanzar una posición más importante porque se lo merecía. ¿Será?, porque como que ya no hay tiempo

Sin embargo, hacia adentro de Morena los conflictos se recrudecen gravemente, pues ayer de última hora, se canceló la reunión en la que supuestamente hoy, les darían a conocer a las “corcholatas” se enterarían de los resultados de las encuestas morenistas y a quién favorecerán. Claro que esto último ya se sabe. Lo que en realidad revela esa decisión, es que no han podido resolver la rebeldía de Marcelo Ebrard, que sigue cuestionando el proceso. Ahora se supone que será hasta mañana cuando se dé a conocer dicho resultado. No se descartan los problemas incluso en el Consejo Nacional que realizará Morena el próximo domingo.

Municiones

*** ¿En verdad hay que creerle a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, cuando promete aquello de que en la Cámara alta se sacará adelante lo de los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, (INAI)? Aquí hay que considerar por lo menos dos cuestiones. La primera, la referida legisladora proviene del ala más radical del morenismo, sí, aquellos que siguen “a pie juntillas” y sin chistar las instrucciones que les mandan desde Palacio Nacional. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, lo que más desea López Obrador es seguir teniendo amordazado al INAI.

*** Lo que ha causado gran expectación, revuelo e igualmente ha sido muy bien recibido, es que el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en una entrevista muy difundida, haya dicho que está más que listo para cualquier reto y si es el caso, convertirse en el candidato de Morena al gobierno de esta Ciudad de México. Lourdes Paz, la secretaria general morenista en la capital de la República, intenta calmar los ánimos a la voz de que hay que esperar que el Consejo Nacional del partido oficial, dicte las bases para arrancar ahora con esta carrera por el gobierno capitalino y en este sentido, hay bastantes tiradores. Ya se pueden ver las bardas en las que se anota la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, utilizando el mismo hashtag que utilizó Claudia Sheinbaum. Bueno, hasta el dirigente Nacional de Morena, Mario Martín Delgado, ya dijo que no le desagrada ni tantito la idea de lanzarse a buscar la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. La también diputada local por Iztacalco, siguió con eso de que la candidatura de Morena al gobierno de la CDMX, “será algo que se tendrá que analizar en el Consejo y sobre todo con la ciudadanía y adelantó que será por medio de las encuestas como se resolverá esto”. Eso sí, Lourdes Paz no desaprovechó la ocasión para autodestaparse para ser la próxima alcaldesa de Iztacalco.

