Olga Sánchez, ¿la notaria insaciable?

Índice político

Francisco Rodríguez

Tras una primera lectura podría pensarse que la todavía senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas actuó bona fide. Que su iniciativa para regular desde la Constitución la actividad notarial en todo el país tenía sanos y plausibles propósitos.

Presentada en enero de reciente 2022, justo después de que se había conocido que, en Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Puebla, entre otras entidades, habían sido detectados múltiples casos de notarios que dieron fe de identidades y capacidad económica falsas, para con ello permitir la creación de empresas de papel usadas en esquemas de desvío de miles de millones de pesos, como en el caso de la llamada “estafa maestra” perpetrados durante el corrupto gobierno de la tolucopachucracia.

Justo también cuando comenzaban a conocerse los grandes asaltos al erario de fruncionarios de la Cuarta Decepción en dependencias como Segalmex, el IMSS, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, los robos de casas y terrenos en Oaxaca… avalados por notarios de dudosa integridad moral.

Con la iniciativa de reforma constitucional, aún en la “congeladora” senatorial, se pretende que los fiat para ejercer la función de la fe pública no sean regalados a amigos, parientes e incondicionales por los gobernadores estatales al término de sus respectivas gestiones sexenales, como sucede hasta ahora, sino que aquellos que pretendan ejercer la actividad notarial presenten rigurosos exámenes para demostrar capacidad y, además, sean pasados por el tamiz de la buena reputación.

Hasta ahí, bien.

Pero escondidos en la iniciativa hay dos o tres “peros” a los que valdría la pena sacar de la oscuridad.

El primero de ellos en el articulado que propone que los notarios sean, al mismo tiempo, agentes inmobiliarios. Esto es, que se conviertan en promotores de compra venta de terrenos, casas, departamentos, etc.

¿Para qué, doña Olga?

¿Para obtener una mayor comisión que la recibida hasta ahora?

Se muestra usted insaciable, senadora, habida cuenta de que su familia tiene casi media docena de concesiones notariales. Pero, además, ¿ya calculó usted el daño que causaría a la sociedad cuando, por ejemplo, un ciudadano acudiera a buscar la fe pública de su adquisición y el notario le dijera que no compre esa propiedad, que él o ella tiene una mejor propuesta?

El segundo de los peros: Que el notario se convierta en mediador de conflictos. ¿Están preparados para ello quienes actualmente desempeñan la función? ¿Van a delegarlo para sólo firmar los acuerdos o convenios? ¿Cobrar más por ello?

Y el tercero: Retiro forzoso de los notarios cumplidos los 75 años de edad. ¿Piensa usted dejar ya el negocio, senadora Sánchez Cordero? ¿Ya sabe que, entonces, ya no tiene las capacidades y facultades que la función requiere? Porque, entonces, de ser así, desde hace un año que usted ya debió haber ahuecado el ala.

Le platico hoy de esto, estimado lector, porque son propuestas que le afectan aún más que el “destape” de una “corcholata” presidencial, lo que sólo interesa a quienes medran de la grilla, ¿no cree usted?

La hipocresía de la familia de AMLO

Ha tenido mayor difusión social, en redes, la ostentosa fiesta, el pasado jueves 31 de agosto, de celebración de los 15 años de la hija de Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán, el mayor de los hijos del falso asceta Andrés Manuel López Obrador, que el Quinto Informe –el constitucional– del propio Presidente de la República, celebrado a la mañana siguiente en Campeche.

Amparado en aquel “al parecer la señora tiene dinero” que, como famosas últimas palabras dijese AMLO en una de sus matinés en referencia a la mansión que la pareja y sus hijos habitaban en uno de los más caros barrios de Houston, Texas, el festejo se llevó a cabo en una suntuosa propiedad de Culiacán y, de acuerdo con los videos difundidos por la propia sede del evento, contó con un espectáculo de malabaristas muy parecidos a los que monta en sus shows el canadiense y transnacional Cirque du Soleil.

Y serán malabares, precisamente, los que en Palacio Nacional tendrán que hacer para responder a las no pocas preguntas que han surgido al respecto:

¿Por qué en la capital sinaloense que es la matriz del también transnacional negocio de las drogas y de la violencia criminal?

Oiga usted, ¿pues quién fue “el padrino”?

¿Por qué José Ramón López Beltrán, que no tiene oficio ni beneficio, puede costear tales extravagancias?

¿Por qué “la señora tiene dinero”?

¿Da la venta de chocolates que nadie compra se obtiene tanto dinero?

¿“Chocolates Rocío” es, en realidad, ¿una “lavandería”?

¿El dinero de la señora proviene de las comisiones por los contratos que celebra Pemex con empresas del sector petrolero en Estados Unidos y se entregan sin licitar?

¿No le bastaba al mayor de los vástagos con cerrar la calle de su domicilio con autos como barrera y organizar ahí una pachanga, con un sonidero, como hace la mayoría del “pueblo bueno y sabio”?

¿Y la “honestidad valiente”?

Lo que más lastima es la hipocresía.

Esa de los 200 pesos en la bolsa. La de “un solo par de zapatos”. La del “vochito” destartalado…

…la del conformismo y la pobreza para los demás…

…y, para la hipócrita familia de AMLO, los estudios del “benjamín” en Londres, los viajes en jets privados a los más caros resorts turísticos del planeta, las naquérrimas fiestas y celebraciones…

Ya sólo falta que salgan en la portada de la revista Hola!

Lo que, por cierto, no les recomendaría el ex cercano César Yáñez.

Ya ve usted como le fue.

Indicios

El Ángel de la Independencia, buena parte del Paseo de la Reforma, y decenas de plazas públicas en todo el país tuvieron una nutrida participación ciudadana para celebrar que a Xóchitl Gálvez le entregaron ya su constancia como coordinadora del Frente Amplio por México. Ahí, la todavía senadora y próxima candidata presidencial dijo que AMLO y Morena no hicieron historia… aunque valdría acotar que ésta ha sido una historieta de ocurrencias y malas jugadas en contra del país. * * * Y donde sigue la rebatiña es en el partido guinda, ahora por las encuestas con las que supuestamente se elegirá a Claudia Sheinbaum como precandidata a suceder a su titiritero, sus trampas son ya inenarrables. Los textoservidores a sueldo de Jesús Ramírez Cuevas, mientras tanto, se curan en salud arguyendo que fue una “simulación” la de los opositores, cuando los verdaderos falsarios son los seguidores del “caudillo”. * * * A propósito: con el pretexto de llevar a cabo entrevistas al evento encabezado por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, el columnista y comentarista radiofónico Hernán Gómez Bruera fue señalado de provocador entre los asistentes. * * * ¿Se acuerda usted de aquella patraña del tren en movimiento donde viajaban el Presidente, su esposa, miembros del gabinete y el gobernador del Estado de México? ¿Recuerda que en las ventanillas del vagón se proyectaba imágenes que simulaban que el ferrocarril se movía, cuando eran unos soldados los que con palancas imitaban el desplazamiento? Pues la del sábado fue otra patraña rielera. El tan traído y llevado Tren Maya tuvo una descompostura y durante más de una hora quedó inmóvil sobre las vías. Era un viaje que, para presumir, había organizado López Obrador y al cual había invitado a varios “machucones”. ¡Lástima, Margarito! * * * ¿De verdad se atreverán los diputados al Congreso de CDMX a ratificar a la violadora de la Constitución Ernestina Godoy en el cargo de fiscal de la capital federal? Y es que, con todo y fuero que no le ha sido respetado, volvió a girar orden de aprehensión en contra de su ex homólogo en Morelos, Uriel Carmona. A ella también no le salgan con eso de que la ley es la ley. En manos de los legisladores está el apego a la norma jurídica. * * * Hay una coincidencia fatal cada dos sexenios: las elecciones de nuestro país coinciden con las de Estados Unidos de Norteamérica. Desafortunadamente, siempre hay intervenciones u opiniones no pedidas de parte de los vecinos del otro lado del río, y esto lo advierte a tiempo Ricardo Monreal, senador con licencia y (aun) aspirante a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Los tiempos cambian y antes esta conjunción únicamente quedaba en el anecdotario y no había injerencia alguna, sólo se tomaba como lo que era, ahora se debe tomar en cuenta que se han firmado dos tratados comerciales y que hay más de 40 millones de paisanos que viven en aquel país y envían las remesas que son la principal fuente “inversión extranjera” para México. En estas últimas semanas, observa Monreal, el área conservadora de los legisladores norteamericanos han estado presentando iniciativas y pronunciamientos “atacando a México”, en este momento coyuntural para ambos países. Sin duda, reconoce, existen temas que por supuesto deben atenderse como la nutrida migración, el fentanilo, pero estas naciones deben de cooperar en la solución de manera “civilizada de la cooperación, no bajo los impulsos electoreros de la amenaza, la injerencia y la humillación”. Ah, que la gringada… * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez