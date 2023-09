Claudia Sheinbaum, virtual representante de Morena en la presidencial de 2024

De punta a punta, la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se llevó el proceso interno de Morena para ser su representante en la elección presidencial del próximo año. La candidata por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, será a quien la morenista se enfrente en las urnas el próximo 2 de junio, y aunque la hidalguense recibe mucho apoyo en los medios de comunicación y líderes de opinión que no son afines a la actual administración lopezobradorista, la contendiente por el FAM parece no tener, a estas alturas, ni el dinero suficiente, ni un proyecto claro para contender por la Presidencia del país.

En el camino se ha quedado el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubon, a quien muchos consideran el político con más tablas en el gabinete de López Obrador, sin embargo su participación en el proceso morenista para buscar al candidato presidencial resultó todo un fiasco, pues no se le vio realmente en campaña y sólo apareció en los medios para criticar a su contrincante Claudia Sheinbaum para criticarla de que con dinero público hizo su campaña para lograr ser la abanderada en 2024 a la Presidencia por Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.