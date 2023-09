Habrá aumento en todos los programas sociales, anuncia el presidente López Obrador

Contemplado en el presupuesto para 2024

Pensiones para adultos mayores tendrán un incremento del 25% para el próximo año

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su compromiso es de que continúen todos los programas sociales y anunció que el próximo año habrá un incremento en todos los programas sociales, donde destaca el de 25 por ciento a las pensiones para adultos mayores, monto que ya está contemplado en el presupuesto para 2024.

“Estamos por enviar el presupuesto del año próximo al Congreso y ya se está contemplando un incremento del 25 por ciento a las pensiones de adultos mayores, todos los programas van a tener aumentos, aun cuando solo se considere el incremento inflacionario, todos van a tener aumento”.

En su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente apuntó que la iniciativa es para que no se gaste más de lo que se ingresa, para que no haya déficit ni más deuda.

“No queremos aumentar impuestos, estamos pensando que si nos alcanza, vamos a incrementar el número de becas sobre todo para educación básica, porque en educación media superior, es universal, es a todos, pero en educación básica no, son como cinco millones de becas pero no llega a todos.

La educación media superior es universal, en becas para nivel superior y de posgrado ya son en el caso de nivel universitario más de 400 mil, es como toda la UNAM. El posgrado, lo mismo, en total ahora son 12 millones de becas, pero podemos aumentar si podemos, lo que tiene que ver con educación básica porque ahí es donde nos falta más”.

López Obrador recalcó que lo que es seguro es que las pensiones a los adultos mayores incrementará un 25 por ciento a principios del próximo año.

“Va a quedar desde enero, ya garantizados los apoyos para que una pareja de adultos mayores ya pueda tener ingresos que les permitan, sobre todo, su alimentación”.

Descarta crisis económica al fin de su sexenio

El primer mandatario pronosticó que no habrá ninguna crisis económica en el cierre de su mandato, sin embargo, subrayó que “se debe tener cuidado” en la conducción de las finanzas del país en el mediano plazo y puso el foco en 2025, cuando, dijo, “podría haber algunos ajustes”, luego de la elección presidencial de noviembre de 2024 en Estados Unidos.

“De aquí a finales del año próximo, no veo crisis económica, financiera, ojalá que no me equivoque, pero después puede haber ajustes, pero esto ya es en el inicio del 2025”, comentó en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. “Voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quien me sustituya en la dirección del movimiento de transformación, porque no hay que confiarnos para nada”, declaró.

López Obrador destacó que recientes ajustes hechos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a las mediciones del crecimiento económico, el desplome del PIB durante el confinamiento del 2020 por la pandemia de Covid-19 fue de 8.83 por ciento, una recesión más profunda al 8.16 que había informado previamente.

El Presidente señaló que la recuperación de la economía mexicana “fue un milagro”, pues en recálculo del Inegi, en 2021 el crecimiento económico fue de 6.1 por ciento y no de 4.7 por ciento, como se había calculado inicialmente.

“Estamos hablando de la peor caída en casi cien años, nos tocó un momento muy difícil por la pandemia. Afortunadamente, por la estrategia que aplicamos, en 2021 crecimos”, destacó el tabasqueño.

Tras repasar las cifras de crecimiento de lo que va de su sexenio, señaló que “esto, si se suma, da un promedio positivo de 0.9 por ciento de crecimiento anual. Esto es un milagro. Yo espero que para 2024, esto se convierta en cuando menos 1.3 por ciento, para que el crecimiento per cápita sea igual que antes de la pandemia, con un añadido, que la distribución de la riqueza, del ingreso, es otra”, pues, dijo, la desigualdad ha disminuido.