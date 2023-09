Romperán tabúes en el Tour de Los Monólogos de la Vagina

Una nueva puesta en escena por Estados Unidos

Se unen las talentosas Lucía Méndez, Lorena Herrera y Roxana Castellanos

Asael Grande

Una nueva puesta en escena del ya legendario y universal espectáculo, Los Monólogos de la Vagina, será presentada en español, durante una gira por 16 ciudades de Estados Unidos, que comenzará a partir de septiembre y cuenta con las artistas mexicanas, Lucía Méndez, Lorena Herrera y Roxana Castellanos.

En esta nueva puesta, Méndez, Herrera y Castellanos actúan bajo la dirección del venezolano Manuel Mendoza, quien ha tenido la oportunidad de dirigir a más de 50 actrices de todas partes del mundo en sus múltiples temporadas de la conocida pieza teatral.

“desde hace doce años estamos haciendo los Monólogos de la Vagina con diferentes actrices, más de 50 actrices han pasado por nuestra producción, desde Adriana Barraza, María Conchita Alonso, Laura Flores, un elenco que nos ha dado muchas satisfacciones, y ahora, anunciamos este tour en toda la costa de Estados Unidos, con un elenco increíble; es una obra que habla sobre la mujer, el quererse a sí misma”, anunció el productor, Mendoza, en conferencia de prensa.

El tour de Monólogos de la Vagina, una pieza original de la escritora y activista estadounidense Eve Ensler, se presentará a partir del 7 de septiembre próximo en las ciudades de Seattle, Los Ángeles, Riverside, San Diego, Dallas, Houston, McAllen, San Antonio, Raleigh, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Tucson y El Paso.

Lucía Méndez, Lorena Herrera, Roxana Castellanos, quienes participan en esta temporada que llegará a Estados Unidos, comentaron sobre la importancia de esta puesta en escena: “creo que la mujer sale adelante ya, sin ningún reparo del hombre, y lógicamente es muy importante la vagina, muchas veces no pensamos en ella, y creo que ésta obra te hace pensar en tu vagina, es una obra muy divertida, y creo que el público tendrá un mensaje y una diversión absoluta, de las tres vaginas”, comentó, Lucía Méndez.

Roxana Castellanos, dijo que interpreta “una vagina súper fresa, que le gusta tener orgasmos; saliendo del CCH, tuve un año sabático, y algo me movió cuando audicioné en Televisa, y descubrí que mi pasión era el teatro, y me da gusto regresar a los Monólogos de la Vagina, después de nueve años de no hacer teatro, y está increíble”.

Por su parte, Lorena Herrera, compartió: “desde niña quería ser bailarina de ballet clásico, ya en la secundaria hice una obra de teatro, y de ahí quise ser actriz, y lo que más amo hacer es actuar; yo vi hace quince años los Monólogos de la Vagina, y esta nueva puesta es un poco más divertida, es un montaje muy diferente”.

La reunión irrepetible sobre las tablas de la reconocida artista Lucía Méndez, un ícono de la televisión, el cine y la música mexicanas; la cantante y actriz de cine, televisión y teatro Lorena Herrera; y a la actriz, comediante y presentadora de televisión mexicana Roxana Castellanos, harán en los escenarios de Estados Unidos un recorrido por las distintas aristas de la sexualidad femenina, y que, sin duda, les harán pasar grandes veladas.

El tour de Monólogos de la Vagina, se presentará a partir del 7 de septiembre en Seattle, Los Ángeles, Riverside, San Diego, Dallas, Houston, McAllen, San Antonio, Raleigh, Atlanta, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Tucson y El Paso