Rosy Arango ofrecerá recital con la Filarmónica de la UNAM

9 y 10 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl

Será un festejo mexicano con lo mejor de nuestro repertorio popular

Arturo Arellano

Las producciones de “México Inmortal” de Rosy Arango ya forman parte de la historia de la música popular mexicana, pues son escuchadas en nuestro país y en varias partes del mundo, de tal manera que el Vol. 4 de esta colección te hará vibrar en este mes patrio.

Y es que, a diferencia de volúmenes anteriores, se grabó por primera vez con público presente y totalmente en vivo en el Forum Mundo Imperial Acapulco, que se llenó de México, de colorida pasión y de la calidad vocal.

Rosy se hizo acompañar del Mariachi Gama 1000, dirigido por el maestro Jesús Gama, así como del ballet folklórico bajo la dirección artística de Viviana Amalia Basanta Hernández, hija de la maestra Amalia Hernández y próximamente, el material estará disponible en plataformas digitales para tu disfrute.

Mientras tanto, Rosy Arango ofrecerá dos conciertos espectaculares los días 9 y 10 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl, donde se hará acompañar de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para interpretar lo mejor de nuestro repertorio popular con arreglos especiales para este formato.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos habló inicialmente de su nuevo disco “Me parece un suspiro increíble que después de la pandemia, ‘México inmortal’ se haya sostenido fuerte ante todo embate, ya llegamos a la cuarta edición, que es distinta, porque esta vez hubo público. No es sencilla la selección del repertorio, pero son canciones que yo sé que la gente quiere mucho, que representan a nuestro país, que demuestran que como México no hay dos, ese es el mensaje, con el que voy como embajadora de la canción mexicana, a decirle al mundo que tenemos una gastronomía importantísima, que embruja y enamora, tenemos turismo, que nuestra gente que es puro corazón y por supuesto nuestra música es nuestro sello”.

También ofreció los detalles de lo que serán estas verdaderas noches mexicanas en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM “Es una gran oportunidad como cantante, es un sueño que se cristaliza, algo mágico, porque estar con la filarmónica de la UNAM, que es de las más importantes y en uno de los recintos más grandiosos para la música clásica, es algo extraordinario. Son dos fechas que se han venido preparando desde junio y se trata de ensalzar el orgullo de haber nacido en México, enaltecer a nuestros compositores, a nuestros estados a través de sus canciones”.

Reconoce que la filarmónica ya había hecho este concierto “con cantantes que no tenían técnica vocal de música popular, sino de Bel canto, que son técnicas diferentes, ahora el arreglo es especial para filarmónica, pero con el mismo sabor a México, conservo ese estilo de cancioneras tradicionales, interpretando a José Alfredo, Tomas Méndez, Álvaro Carrillo, entre otros”.

Para enfrentarse a este reto, señaló que “cuando me invitaron me puse como pavorreal, pero cuando me entregaron las partituras, primeramente, me puse a estudiar muy duro para estar a la altura. Enrique Patrón de Rueda es el director de la orquesta, con la que hace homenajes y que estuvo junto a Juan Gabriel en Bellas Artes, entonces debo dar lo mejor de mi para estar al nivel. También estoy alistando el vestuario, pero hay que estar concentrados em cantar como Dios manda la música mexicana, es la prioridad”.

Recordó que antes cantó con La Orquesta típica de la Ciudad de México, “es muy importante y creo que de pronto está desaprovechada, también canté con la filarmónica de Acapulco, no obstante, esto tiene un sentido diferente y también importante, porque son una figura musical importante de nuestro país”.

De tal manera que se dijo lista para celebrar cantando todo este mes patrio “En septiembre salgo con toda la artillería pesada, las metrallas y fusiles que son mis canciones, para enamorar a todos, incluso recordarles a los propios mexicanos lo maravilloso que es su país. Me siento como chile en nogada, porque en todos lados me quieren y me sientan a la mesa”.

Cabe destacar que después de estas fechas, el próximo 12 de octubre llegará para presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional con un espectáculo denominado “Frente a frente”, solo con temas de Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, dos iconos de la composición.

Rosy concluyó que su meta más importante es preservar la cultura musical de nuestro país

“que, con el paso del tiempo, asi como se nombran a las cancioneras más populares de México, alguna vez me nombren en esa lista. Quiero quedarme perene en la historia de mi país, quizá pisar Bellas Artes y representar a México en otros países” concluyó.

Rosy Arango ofrecerá dos conciertos espectaculares los días 9 y 10 de septiembre en la Sala Nezahualcóyotl, donde se hará acompañar de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para interpretar lo mejor de nuestro repertorio popular con arreglos especiales para este formato