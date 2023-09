Cayó último bastión priista

Desde el portal

Ángel Soriano

Rodeado de morenistas, el gobernador priista Alfredo del Mazo Maza rindió su VI y último informe de Gobierno con pleno reconocimiento a las obras que en beneficio de la entidad y del país realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez y a la buena relación que sostuvo con Claudia Sheinbaum Pardo cuando estuvo al frente de la CDMX.

Criticado por la cúpula y militancia de su partido, por haber entregado la plaza, Del Mazo Maza demuestra que, para ascender en la burocracia política sólo hay que estar cerca del que está en el poder, del que manda, y lejos de los que carecen de él. Si el PRI pasó ya a la historia, no hay por qué seguir en sus filas. Ahora con el que decide en el país, de quien depende su futuro.

Así, el Estado de México, que era pilar fundamental en la estructura del tricolor, tanto por la densidad demográfica, territorio, fortaleza financiera de sus prósperos municipios, y asiento del otrora poderoso Grupo Atlacomulco, pasó a ser parte de Morena; atrás quedó también la intentona del corredor azul del PAN con el dominio de sus municipios metropolitanos.

Del Mazo, que, si bien hizo buen gobierno, se cuida de esta forma las espaldas; seguramente no tendrá cuestionamientos en el manejo de los recursos públicos porque fue colaboracionista con las magnas obras de la Federación, ni de sus allegados y podrá aspirar a una embajada y algún cargo importante en el gobierno federal, en tanto que inaugura los nuevos tiempos.

TURBULENCIAS

Pasa la estafeta AMLO este miércoles

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pasará la estafeta este miércoles al que resulte ganador (a) de la encuesta para ser responsable de los Comités de Defensa de la IV-T, y quien será dado a conocer -en medio de rígidos candados para evitar madruguetes-, la tarde de este miércoles por el gobernador de Sonora y responsable del proceso interno, Alfonso Durazo y el líder nacional, Mario Delgado Carrillo. Desplazado ya -desde meses antes-, el ex canciller Marcelo Ebrard ha estado maniobrando para cobrar facturas pendientes y recordar al que decide en el país que él siempre ha sido el segundo de a bordo y hombre de confianza, pero que por circunstancias no precisas todavía, seguramente la agraciada será la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo. Desde meses antes, el gobernador saliente del Edomex, Alfredo Del Mazo, había dado su apoyo a Sheinbaum y ésta lo consideró como parte de su equipo…El gobierno capitalino calculó 4 mil asistentes al mitin en el Àngel de la Independencia el domingo pasado durante la entrega de la constancia de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México (FAM) y virtual candidata presidencia, a Xóchitl Gálvez, estos son insignificantes en una ciudad de 22 millones de habitantes de un país de 120 millones, lo cual refleja que la contundencia de que hace gala el FAM no es tal y que el temor a la falta de votantes o que fuera rebasada por su competidora priista Beatriz Paredes, fue lo que hizo adelantar la entrega de dicha constancia. No hay tanta seguridad, pues si así fuera, no hubieran calculado ningún riesgo en caso de la intromisión oficial, si la votación fuera masiva y contundente. Sin embargo, las especulaciones se irán aclarando con el paso del tiempo y la realidad política. La misma hidalguense ha confesado deficiencias académicas y sus seguidores han encontrado incongruencias y contradicciones en su discurso, lo cual la podrá debilitar a semanas del inicio formal de la carrera presidencial.

