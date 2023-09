La cargada a favor de Claudia y el enojo de Marcelo Ebrard

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La que cierra, fue una de las semanas más intensas que se vivió, especialmente en Morena, porque por más que hicieron por tratar de simular y tapar el dedazo que el inquilino de Palacio Nacional impuso a favor de Claudia Sheinbaum Pardo que, a estas alturas, se supone que ya recibió el “bastón de mando” por parte de Andrés Manuel López Obrador, el evento en que se supone que el oficialismo debería de mostrar una impecable unidad, se vio marcado y manchado ni más ni menos que por Marcelo Ebrard y lo único que se vio fue una cargada al más puro y antiguo estilo setentero, cuando por cierto, el tabasqueño pertenecía al PRI.

Sin embargo, una pregunta no sobra: ¿por qué los morenistas no pudieron prever el enojo del ex secretario de Relaciones Exteriores?, si la victoria de la señora Sheinbaum era algo más que “cantado”, aunque el ex canciller se resistía a la voz de que él y nadie más ganaría la encuesta morenista y al final, recibió un balde de agua helada.

Aunque, claro, en los corrillos políticos no se ha dejado de comentar que bien podría tratarse de una jugada un tanto cuanto ambiciosa proveniente de Palacio Nacional y totalmente de acuerdo con el ex canciller, para quitar la atención en el Frente Amplio por México y que al final, ésta sería muy bien pagada por parte del Presidente. ¿Será?, porque el presidente es más bien codo.

Esto es, la idea sería que Marcelo Ebrard se lanzara como candidato independiente, cosa que ya no ocurrió porque ayer precisamente se venció el plazo para hacerlo ante el INE, pero al parecer, ahora todas las “velas están prendidas” para que el ex secretario de Relaciones Exteriores se lance ni más ni menos que por Movimiento Ciudadano para quitarle votos al Frente Amplio por México, aunque desde dicho Frente, el dirigente del PAN, Marko Cortés, le ha lanzado al aún morenista más que un guiño para que se sume al FAM, mientras que por su parte, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dio a conocer que buscará a Ebrard Casaubón cuando éste haya tomado una decisión final respecto de su futuro político.

Habrá que estar atentos a en qué momento, el ex titular de la SRE, decide tomar su teléfono celular y ver a quién le contesta o a quién deja en visto, porque ayer, por más que lo intentaron la mismísima Claudia Sheinbaum que abrió las puertas de Morena a él y todo su equipo; el líder de Morena, Mario Martín Delgado, que dijo muy triste, “no queremos que Marcelo se vaya, lo queremos ver de nuestro lado”, y hasta el senador con licencia, Ricardo Monreal Avila, nada más se quedaron con las ganas porque Ebrard no atendió a nadie y optó de hacer del silencio su mejor aliados que le permitió captar todas las atenciones.

Si como se dice, el ex canciller es un hombre estructurado, puede que el próximo lunes nos dé una sorpresa. Lo que sí, es que el resentimiento con los morenistas es mucho y no podría ser producto de una simulación. Por lo pronto, a ver qué pasa en el Consejo Nacional morenista del próximo lunes.

Municiones

*** Durante la presentación en la ONU México del informe “Educar a la juventud en escenarios de emergencia, buenas Prácticas de Aprendizaje a Distancia y Modelo Híbrido de Educación Media Superior en el Estado de México “ , el cual se elaboró en colaboración con la UNESCO y la Secretaría de Educación, que encabeza Gerardo Monroy Serrano, se abordó la importancia de las estrategias que realizó ,el subsecretario de educación media superior, Israel Jerónimo López, cuyo liderazgo, experiencia y dedicación, fue ampliamente reconocido, para mejorar la educación en situaciones de crisis y emergencia, así como la implementación de la #ECIG, la cual fue promovida por el gobernador Alfredo Del Mazo Maza y cuyo principal objetivo es que la educación sea el eje transformador de las sociedades.

*** “En el INE estamos capacitados para organizar las elecciones federales más complejas”, como sin duda lo serán las de 2024 y este es el titánico compromiso que se echó encima la consejera presidenta de dicho Instituto, Guadalupe Taddei Zavala. Pero desde ahorita e puede pronosticar que todo indica que los zapatos le pueden quedar muy grandes a la señora Taddei, que está totalmente sumisa a lo que le digan en Palacio Nacional. El caso es que para esos trascendentales comicios, serán capacitados alrededor de un millón de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla para recibir el voto de más de 98 millones de electores

*** Clara Brugada fue a visitar al jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, para anunciarle que pedirá licencia a su cargo como alcaldesa de Iztapalapa, para lanzarse a la contienda de Morena por el gobierno de la Ciudad de México. Lo que puede señalarse es que le llevan mucha ventaja con todo y que Sheinbaum haya salido favorecida y las bardas con la leyenda #EsClaudia, se cambien para poner propaganda a su favor. Claro, a menos que la flamante coordinadora morenista empiece a hacer de las suyas y quiera imponer a su amiga, aunque no hay que perder de vista al secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfuch. En fin, ya se verá

*** Con el objetivo de atender y revertir la deserción escolar de los menores al quedar huérfanos, debido a que por esa condición, en la mayoría de los casos, lo primero que sacrifican es la educación, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la capital de la República. Así quedó establecido en el dictamen que presentó ante el Pleno del Congreso capitalino la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, Polimnia Romana Sierra Bárcena, mismo fue aprobado por unanimidad por los legisladores. Destacó que de acuerdo con el INEGI, hay más de un millón 600 mil menores de edad que viven sin sus padres en México, debido a que éstos podrían estar muertos, privados de la libertad, desaparecidos o simplemente migraron, dejando a sus descendientes encargados con familiares o de plano abandonados. También, derivado de la pandemia del COVID, los índices de orfandad se incrementaron, por lo que millones de niñas, niños y adolescentes, se quedaron sin la posibilidad de estudiar o de desarrollarse integralmente por la condición de vulnerabilidad en la que quedan al perder a sus progenitores o cuidadores, debido a la muerte asociada a dicho virus.

