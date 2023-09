¡Sorpresa: no hubo sorpresa!

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

El mejor aspirante de Morena a la Presidencia de México fue desplazado y sustituido por el dedito del hombre que ha repetido que se acabaron los días del dedazo. Este continúa tan de moda como en los mejores tiempos del PRI, partido en el que abrevó y absorbió todas las mañas, al grado de suspirar por los tiempos de Luis Echeverría, modelo que no ha logrado desprender de su memoria.

Sin duda, Marcelo Ebrard es un político experimentado, además de inteligente y con luz propia. Al revés de Claudia Sheinbaum, quien finalmente ganó la encuesta que sólo fue necesaria para dar a la designación un toque de democracia, dilucidada por empresas que bailan al son del que paga. No ganó por capacidad. Ganó por ser obediente y por copiar lo mejor que ha podido, la figura de su jefe, quien así premia la sumisión.

Marcelo no era conveniente. El jefe máximo lo sabe. No ofrecía las gracias de obediencia extrema. De mansedumbre o de docilidad. Amenazaba, de ganar la Primera Magistratura, con independizarse después de algún tiempo para gobernar fuera de las órdenes del gran elector y de imponer su propia forma de hacer política y de dirigir el destino del país.

Claudia es todo lo contrario. No ofrece absolutamente ninguna resistencia al mandato de su elector para la contienda. Será el continuismo o más de lo mismo. No hay esperanza para México, que es lo que menos importa. Existe la certeza de mantener los mismos trazos de abrazar a los delincuentes. De ningunear las leyes y las instituciones y en suma, de reforzar la destrucción.

Lo último, con el cuento de “primero los pobres”, es prioritario para consolidar el propósito de la 4T, de empobrecer a todo el país, la mejor forma de perpetuar en el poder un patrón de mando omnipresente, porque la pobreza es mansa. Es débil. Obedece a cualquier dádiva. “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, suele repetir el Primer Mandatario. Pero se refiere a cualquiera otro. No al molde que pretende a toda costa implantar.

Después de la asamblea de los cuatroteros no hubo sorpresas. Todos los medios coincidieron en ese encabezado. Obviamente, nadie esperaba algo diferente. Ni siquiera Marcelo, el principal oponente, quien denunció una serie de irregularidades e inconsistencias en la elección que no valieron de nada. Los dados estaban a la vista y por ello, otros dizque aspirantes, como Adán Augusto, Monreal y los rellenos, se apuraron a felicitar a la ganadora.

La sorpresa y lo será superlativamente, que en las urnas, la población se aprestara a decidir por la oposición de manera contundente, para evitar que el que gobierna imponga su ley a como dé lugar. Ya hace mucho rato que se habla de un fraude maquinado desde hace tiempo. No es posible descartar la herramienta con que cuenta el Presidente. En pocas palabras: a pesar de su triunfo contundente en 2018, no hubiera alcanzado la Presidencia si Peña Nieto no hubiera querido.

Por eso se habla de un pacto entre ambos, en el que el nefasto mexiquense consintió la sucesión o la sustitución por el tabasqueño, a cambio de dejarlo en paz para disfrutar de los miles de millones de pesos que se dedicó a sustraer del gobierno durante seis largos años.

Los pataleos después de… de Marcelo ya no tienen ningún caso. Pidió que la encuesta se repita. Habló de fraude y de acuerdo con el procedimiento y lo que se vio, se consumó para que la elección recayera en la señora. El caso es que no encontrará eco. El señor de Palacio está conforme. Las cosas resultaron de acuerdo con su intención. Es el que manda y así quería los resultados.

Otra sorpresa está anunciada para el lunes. ¿En dónde aterrizará Marcelo? Muchos opinan que en Movimiento ciudadano, cuyo dueño, Dante Delgado, ha concebido la estrategia de llamar a quienes tienen alguna posibilidad de reforzar a su partido. ¿O permanecerá en Morena ante la oferta de un consuelo?

¿O continuará dentro del partido a sabiendas de que su última oportunidad, su sueño dorado fue superado por un fraude, como él mismo lo ha dicho?

