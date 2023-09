“Bugs Bunny at the Symphony” llegará al Auditorio Nacional

A cargo de Warner Bros. Discovery

Los clásicos animados bajo la dirección de George Dauguerty

Arturo Arellano

Dirigida por George Daugherty, y creada por Daugherty y David Ka Lik Wong, “Bugs Bunny at the Symphony” ha estado recorriendo el mundo con las principales orquestas sinfónicas y en lugares emblemáticos desde 1990.

El concierto ha tocado en recintos llenos y ha obtenido excelentes críticas en todo el mundo, con cientos de orquestas y lugares que van desde la Filarmónica de Nueva York hasta The Boston Pops, la Orquesta de Filadelfia y la Royal Philharmonc; desde The Hollywood Bowl hasta la Ópera de Sídney y el Lincoln Center.

“Bugs Bunny at the Symphony” es la oportunidad perfecta para traer a los niños de hoy a la orquesta sinfónica y apreciar la belleza de la música clásica mientras recibe un giro hilarante de Bugs Bunny. Más importante aún, es una oportunidad para que los adultos de todas las edades reaviven su afecto por estos brillantes cortos animados y revivan una parte verdaderamente nostálgica y mágica de su infancia”. El espectáculo regresa a México este 5 de noviembre al Auditorio Nacional.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, el Director de la orquesta George Dauguerty, nos platicó los detalles “Lo más importante es la música, porque es fantástica, es igual a la animación, están sincronizadas, es lo complicado, porque lo vamos a replicar en vivo, la música engrandece la animación. En muchos casos las caricaturas cuentan una historia e incluyen temas hermosos, para llevarte a una atmosfera, definitivamente las historias no serias las mismas sin la música”.

Es la celebración de los 100 años de Warner Bros.

De acuerdo con el programa musical, el concierto sinfónico consiste en la celebración de los 100 años de Warner Bros, productora dueña de los personajes de los Looney Tunes de modo que combina 16 cortos icónicos, proyectados en pantalla gigante y partituras originales interpretadas en directo por una orquesta sinfónica completa, las cuales son: “¿Qué es la ópera, Doc?”, “El conejo de Sevilla”, “Conejo Batón” y “Concierto cursi”, además de cinco nuevos cortos animados.

“Es muy complicado sincronizar las caricaturas, porque están en un ritmo y la orquesta debe ajustarse en vivo a eso, se ha trabajado demasiado para que todo quede perfecto en los tiempos. En realidad, tenemos un sistema para poder estar en sincronía con la animación, se llama clip track, inventado por uno de los compositores originales de estos temas Carl Stalling. Este método es un metrónomo que tenemos en nuestros audífonos, va marcando el tempo, de cada una de las piezas y nos da una pista de cuando viene la siguiente animación, nos mantiene en el beat, en el tempo” explicó Dauguerty.

También aclaró que las animaciones presentadas, son las originales “En realidad estas caricaturas fueron producidas en film, estaban en un formato de cine, asi se hicieron originalmente desde un principio, tomaban a un artista y se le daba la tarea de dibujar el cuadro y se tomaba una fotografía del cuadro, cada 24 fotografías era un segundo de animación. Entonces eso es lo que mostramos, se tomó el film original y de cierta forma lo volvemos a imprimir en un medio digital, que es más limpio, pero una característica muy rica de las antigüedades es tener ese polvo de su tiempo, lo hace mágico, buscamos ese factor del tiempo, las marcas, los desperfectos son parte del carácter de la época de oro de estas caricaturas”.

Son Los Rolling Stones de la animación

Así, prevaleciendo en el tiempo, Los Looney Tunes, son comparables con las grandes leyendas en otras artes, afirma el director de la orquesta “The Rolling Stones o The Beatles, cualquier banda legendaria de rock de los sesentas o setentas, es comparable con estas animaciones, porque siguen siendo relevantes hoy, porque son brillantes, y este arte en la animación, permanece en el tiempo, por lo mismo. Las historias, la comedia, los dibujos, son hermosos hoy y serán hermosos mañana, no envejecen con el tiempo”.

De modo que, invita a la gente a reencontrarse con este testigo del arte en el tiempo “Hace unos meses estuvimos en París, vimos el arte de Monet, observamos y fuimos transportados en el tiempo, con las ‘Water Lilies’, asimismo, estas caricaturas son inmortales, son relevantes, estoy seguro de que en 40 o 50 años seguirán vigentes”.

Sobre el idioma en que son proyectadas las animaciones nos contó “Hay caricaturas que se inclinan mucho al dialogo y otras a la música, las primeras de ellas con protagonistas como Speedy Gonzáles, Pepe Le Pew, Daffy (Lucas), habla y habla y habla, esos que tienen un dialogo cargado y su voz tiene sus propias características en México, Francia, Japón, Italia, gracias al doblaje, no obstante, la situación con nuestro concierto es que los clips que elegimos, tienen a la música como estelar. Sería complicado introducir a los diálogos en latino, porque queremos mostrar las características musicales y las voces originales de Bugs Bunny y Elmer, tal y como se grabaron originalmente, con los maestros Mel Blanc y Arthur Q. Bryan”.

Aseguró que estos dos maestros son iconos, “son las voces originales, también queremos mostrarlo, fueron absolutamente brillantes y queremos conservarlos en inglés, aunque la parte primaria en este show no es el dialogo”.

Te llevarán de regreso a tu infancia

Sobre su parte favorita del show, explicó “Es como preguntarle a un padre si tiene un hijo favorito, no puedo decidir, me encanta todo el espectáculo, el trabajo que está haciendo la orquesta, no hay un momento en particular, amo estas caricaturas. Cuando las presentamos estoy frente al podio, viendo, experimentando de nuevo cada historia, es muy difícil decir, pero voy a intentarlo, una es ‘¿Qué es la ópera, Doc?’, que es una ópera Wagneriana, y la otra es ‘El Conejo de Sevilla’. Son mis favoritas porque son dos piezas de arte ejecutadas de una manera tan brillante que son perfectas, y si no lo son, están muy cerca de serlo, ambas encontraron un lugar muy grande en mi corazón”.

Siendo además director en ballet y orquesta, refiere que “también es una motivación para que esas piezas sean mis favoritas. Hay listas en internet donde colocan a estas dos animaciones como algunas de las más graciosas, divertidas y mejor realizadas de toda la historia a lo largo de todos los estudios de animación”.

Finalmente, en un momento de nostalgia nos confesó su recuerdo más viejo relacionad con Bugs Bunny y sus amigos “Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, de una forma muy viva, tendría unos 5 años, un niño, sentado en una alfombra frente al televisor y la primera caricatura que vi fue de hecho ‘El Conejo de Sevilla’, genuinamente creía que era una dirección de arte, por como captura los colores, ahora sé que eran colores de España y la esencia de Sevilla, recuerdo la música a Elmer cantando. Recuerdo mucho una parte de este clip donde la silla de barbero, sube y baja, me divirtió tanto que la siguiente ocasión en que fui al barbero a cortarme el cabello, empecé a subir mi silla con este pedal, eso se quedó dentro de mí de por vida, junto con muchos otros recuerdos de mi infancia” concluyó.

Bugs Bunny at the Symphony en Ciudad de México será llevará a cabo el próximo domingo 5 de noviembre a las 18:00 en el Auditorio Nacional. en Puebla: Domingo 22 de octubre a las 18:00 en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y Monterrey: Domingo 12 de noviembre a las 18:00 en Auditorio Pabellón M.

Guadalajara: Sábado 25 de noviembre a las 18:00 en Sala Plácido Domingo, Conjunto Santander de Artes Escénicas. El costo del boleto va desde los $220 por persona hasta los $2 mil 400.