Xóchitl repunta sostenidamente

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Pleitos internos de Morena

Echan en medio a Claudia

Se ve cierre de fotografía

Panista cambió asesores

Máynez se queda solititito

Slim, fin de sexenio con Pemex

Cotemar, climas laborales seguros

Nada te puede dar la paz, excepto el triunfo de los principios

Emerson (1803-1882) Poeta y pensador estadounidense

Sólo le quedan 3 semanas, de hecho, para convencer al electorado sobre la mejor opción presidencial. Se le acaba el tiempo. Y quien gana terreno es Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, aunque con lentitud, ante una candidata oficialista como Claudia Sheinbaum, que tiene todo el poder del Estado. La campaña termina la última semana de mayo.

Claudia sufre la caída de las simpatías de Andrés Manuel López Obrador y de los pleitos intestinos de sus correligionarios. Unos que buscan amacizar el poder y otros que se sienten defraudados por los altos mandos de Morena, que los marginó.

Y, estimado lector, las ventajas competitivas de Xóchitl son más importantes al discurso de la continuidad impulsado por Sheinbaum que es un pasivo ante la difusión de las ineficiencias y corruptelas de candidatos y funcionarios de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, la opositora carga con un lastre muy pesado y es el apoyarse en la pólvora mojada del foxismo y el calderonismo. Aunque públicamente se deshizo de algunos de ellos, es claro que los que quedan no son potente combustible para crecer.

Sigue gastando el dinero en asesores patito. Aunque no son mejores que los de Morena.

El problema de Xóchitl es su equipo. Entre sus asesores se encuentran Arne Aus den Ruthen Haag, explosivo político cercano a la hidalguense; Carlos Mandujano, experto en estrategia política; Aldo Campuzano, especialista en redes sociales; y Pico Covarrubias, mercadólogo de figuras de PAN y PRI. De lo mejor están el ex panista y ex morenista, el senador Germán Martínez. Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda de AMLO, murió recientemente.

Pero escucha sólo a quienes le hablan al oído como Max Cortázar, ex jefe de prensa de Felipe Calderón; Kenia López, jefa de oficina; Armando Tejeda, coordinador operativo; Alexia Araujo, asesora en telecomunicación. Nada más. De sus aliados priistas y perredistas margina a los mejores exponentes como Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, entre otros operadores de tierra, como los líderes del PRI, “Alito” Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano especialistas de “tierra”. Marko Cortés, líder panista, no participa en nada.

Con carnales no se forma un buen equipo. Sólo con especialistas, aunque tengan un alto costo. Pese a todo, el cierre de las campañas parece de fotografía.

PODEROSOS CABALLEROS

MÁYNEZ Y AMLO: Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quiso jugar una carta desesperada, al no cumplir con las expectativas impuestas por su jefe Dante Delgado, de disminuir las preferencias electorales de la candidata opositora Xóchitl Gálvez. Publicó una fotografía con López Obrador de hace casi 20 años. Nada más que el tiro le saldrá por la culata. Si cree que con esa foto le quitará votos a Xóchitl, está muy equivocado. Quienes siguen a la hidalguense están en contra de AMLO y si alguno pensaba votar por Máynez, con ello, preferirán irse con la opositora. Desesperados, cometen burradas.

SLIM, PEMEX: El gigante estatal Pemex y representantes de Carlos Slim están en conversaciones para reactivar el campo de gas natural en aguas profundas de México. Esto ya no interesa debido a que está agotado. Sin embargo, técnicos de Carso, estiman que podrían tener más gas natural y hacer rentables inversiones futuras. La estadounidense New Fortress Energy fue el último interesado en participar en el campo Lakach (900.000 millones de pies cúbicos de gas), ubicado en el Golfo de México. Por el momento, Slim aumentó su participación en otros campos de aguas poco profundas como Zama, Ichalkil y Pokoch. Todo hace indicar que mantendrá su apoyo a AMLO, hasta el final de sexenio

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Grupo Cotemar recibió por parte del IMSS, de Zoé Robledo, el certificado ELSSA, Entornos Laborales Seguros y Saludables. ELSSA es un programa voluntario diseñado para que las empresas adopten estrategias y acciones que mejoren la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, incrementando así la productividad y calidad en los centros de trabajo. Su meta es fomentar la creación de Entornos Laborales Seguros y Saludables.

