Huitzilihuitl Barrera, egresado UAEMéx, promueve el respeto y cuidado por los animales en el Parque Ecológico Zacango

Toluca, Estado de México.— Lo que más me gusta de trabajar con estos animales es definitivamente convivir con ellos, ya que te llena de energía y contribuye enormemente a mi salud mental, aseguró Huitzilihuitl Barrera Manzano, responsable del bienestar animal, a partir de la creación y mantenimiento de espacios seguros, dietas adecuadas, recreación y cirugía de las especies del Parque Ecológico Zacango, quien es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Con un padre dedicado al ganado y una madre médica, Huitzilihuitl Barrera observaba cómo su familia atendía a los animales cuando era necesario. Esa es la razón por la cual encontró a temprana edad, su pasión por los animales y decidió estudiar la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEMéx, complementando sus estudios con una Maestría en Medicina Interna de Fauna Silvestre por la Universidad Nacional de Costa Rica.

Su amor por los seres vivos lo llevó a trabajar en diferentes espacios naturales, donde les ha dedicado todo su tiempo y conocimiento, desempeñándose en diferentes estados de la República Mexicana como el zoológico de Zoochilpan, en Guerrero; el área natural protegida Yumka, en Tabasco, y en Tuzoofari, en Hidalgo.

Esta gran trayectoria le permitió a Barrera Manzano integrarse al Parque Ecológico Zacango, donde inicialmente se encargó de las especies herbívoras, con un gusto particular por los reptiles y anfibios, aunque indicó que le gusta mucho relacionarse con todos los animales que viven dentro de este espacio natural, el cual alberga alrededor de 185 especies diferentes.

Su trabajo como médico veterinario zootecnista dentro de este zoológico es muy extenso, pues tiene que asegurar un seguimiento médico adecuado, ya que se dedica a la cirugía y a la salud diaria de los animales. Dentro de estas actividades, atiende las dietas de cada animal, brinda los alimentos necesarios en cantidades adecuadas para que se mantengan sanos, además de procurar una mejor calidad de vida, a través de la supervisión de su salud mental, pues los animales también necesitan este tipo de cuidados.

“Dentro del Parque Ecológico Zacango tenemos un programa que se llama “Enriquecimiento”, donde les establecemos actividades de recreación a los animales para que no se aburran o se sientan tristes. Esto también nos ayuda a evitar comportamientos inadecuados que incluso, los puede llevar a enfermarse, por eso también es necesario poner atención a estas situaciones”, explicó.

Además, es vital para la vida de estos seres vivos gozar de espacios que se adapten lo mejor posible a su hábitat natural, donde se consideran cuestiones como los espacios y temperaturas dentro de las instalaciones de cada especie, brindándoles de esta manera las condiciones adecuadas para que no corran peligro en ningún momento.

El egresado de la UAEMéx comentó que dentro de sus actividades también se encarga de la legalidad y documentación de las especies del Parque Ecológico, ya que en el caso de animales silvestres rescatados, los cuales conforman 80% del zoológico, se debe certificar que tienen una procedencia legal; además, en el caso del nacimiento de ejemplares dentro de estas instalaciones se debe generar un acta de nacimiento para notificar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la existencia de estos animales.

Huitzilihuitl Barrera expresó que la Autónoma mexiquense le brindó las herramientas necesarias para lograr sus metas profesionales y personales, a través de la enseñanza y guía de la academia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, lugar donde formó una identidad universitaria que refleja el trabajo que desarrolla con cada uno de los animales.

“Me acuerdo mucho de Anatomía y Fisiología, materias que cursé en 2007, cuando estaba apenas en mi primer semestre. Esos conocimientos me acompañan cada día cuando trato con estas especies. Definitivamente me brindó las bases para mi desempeño y todo lo que he hecho se lo debo a mi Universidad”, resaltó.

Barrera Manzano invitó a la sociedad mexiquense a tener consciencia sobre el respeto a los animales, pero aún más, el cuidado del medio ambiente, pues diariamente podemos elegir ser amigables con nuestro entorno, siendo esta la mejor manera de conservar y preservar la naturaleza.