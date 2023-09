Manos de mujer para gobernar

Fuerte y claro lo dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el viernes 8 de septiembre, antes de abordar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevó a Colombia y a Chile. Desde la conferencia de prensa de Palacio Nacional, en donde afirmó que Claudia Sheinbaum Pardo es muy buena. “¡Además, con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo; yo de milagro terminé la licenciatura, ella es doctora en Ciencias!”.

Claudia Sheinbaum, quien nació en Ciudad de México, cuenta con un perfil técnico como licenciada en Física y con una maestría en Energía Energética impartida en la UNAM en el año de 1990 y un doctorado en Ingeniería, pero además con mención honorífica en 1988. Desde su juventud fue destacada defensora de las causas sociales y políticas.

Nos relata Arturo Cano, autor del libro Claudia Sheinbaum: PRESIDENTA, que mientras cursaba la maestría, nació su hija Mariana. En ese entonces Claudia tenía 26 años, era ayudante de docencia (en las materias de Cálculo 1 y 2) y cursaba la maestría en la Faculta de Ingeniería de la UNAM. Para sostener esa exigente rutina, Mariana ingresó a una estancia infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social desde los cuatro meses de edad.

¿Sabían ustedes que la doctora Claudia tuvo que vivir en la Unión Americana? Pues sí, efectivamente, cuatro años tuvo que vivir en el estado de California, en Estados Unidos. Les platico que con tan sólo dos años de vida, Marina Imaz Sheinbaum y toda la familia tuvieron que mudarse a la soleada California y después de un tiempo regresar a su trabajo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Tocada por el destino, radicando Claudia Sheinbaum con su familia en el estado de California, le tocó coincidir en la gira triunfal que realizaba Carlos Salinas de Gortari, Presidente de México, en USA. Ahí se vio a la joven estudiante delgada, con pañoleta en el cabello, con una cartulina que decía: “Fair Trade and Democracy Now” (“Comercio y democracia justa ahora”) contra Carlos Salinas, que en la Universidad de Stanford habló por el centenario de la institución académica.

Transcurrió el tiempo y el 5 de diciembre de 2018, la doctora Claudia Sheinbaum toma protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y ello me lleva a realizar un recuento de las giras de trabajo por la ciudad por parte del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Claudia Sheinbaum Pardo. Fueron muy pocas, una de ellas el 1 de julio del 2021 en la alcaldía de Tláhuac. Pero ustedes se preguntarán: ¿Por qué fueron tan pocas? Y la respuesta la dio el Jefe de la Nación, López Obrador, al señalar que fueron pocas giras de trabajo por la Ciudad de México, porque la Jefa de Gobierno le aligera la carga; “pero además ella me representa muy bien, me siento representado por la Jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, honesta, con convicciones”.

Y hasta la semana pasada el Presidente de México, López Obrador, aseguró que no hubo ninguna forma de imposición en el proceso de selección de la virtual candidata a la Presidencia de México por parte del partido que él mismo fundó, Morena. Además, dijo que espera que el ex canciller Marcelo Ebrard, uno de los derrotados en el proceso, “decida apoyar la transformación”.

Todo quedará en un berrinche o pataleta de Marcelo Ebrard Casaubon, porque él mismo sabe que el proyecto de la Cuarta Transformación está en manos de una mujer trabajadora, honesta, con convicciones, lista para gobernar. Claudia Sheinbaum, como mujer, suscribe plenamente las palabras de otra gran mujer brasileña, de Dilma Roussef, quien dijo: "Llego para proteger a los débiles, honrar a las mujeres y gobernar para todos"…