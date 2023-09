Ebrard, ni se va ni se suma; continúa en rebeldía, y denuncia

La obviedad indica que Marcelo Ebrard inició ayer un proceso legal para llevar su denuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de anulación del proceso interno en el que se designó a Claudia Sheinbaum como Coordinadora de Defensa de la Transformación, el eufemismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para designar a su candidata presidencial en Morena.

Todo indica que el ex canciller no quiere arreglos. Ni cargos de consolación, Lo que buscará es hundir la posibilidad de Sheinbaum a ser la próxima Presidenta de México, la sucesora de AMLO.

Para Claudia Sheinbaum todo lo del ex canciller en su contra, es solo circo mediático sin fundamento legal.

Pero para Marcelo Ebrard su denuncia de 41 páginas y decenas de testimoniales y videos, es causal firme de anulación y reposición del proceso interno que sirvió a Morena y AMLO para declarar ganadora a la ex jefa de Gobierno de la CDMX y lanzarla como su candidata presidencial.

Luego de mantener a todos en suspenso durante 5 días y generar decenas de especulaciones, Marcelo Ebrard sólo reiteró ayer lo que ya había planteado: exigir la reposición del proceso.

Insistió en que Morena y el gobierno acudieron a violaciones, chapuzas y corruptelas, violencia e intimidación a ciudadanos para imponerla por sobre él y otros 4 aspirantes.

“Participaron gobernadores, alcaldes, las dependencias federales, todo esto ocurrió y si esto se permite en este partido, se va a perder la causa por la que estamos”, dijo Ebrard.

Alega que Ivonne Cisneros, encargada de encuestas del partido es cercana y aliada de la ex Jefa de Gobierno de la CDMX; documenta que la secretaría de Bienestar y algunos de sus funcionarios realizaron una operación de volanteo, promoción y visita casa por casa, principalmente en favor de Sheinbaum.

Prueba que servidores de la nación acompañaron a encuestadores y que presionaron a los entrevistados a votar por Sheinbaum… “no existieron las condiciones para que la ciudadanía que quería participar lo hiciera con plena libertad de decidir sin presiones”.

Además todos estos promotores de la ex jefa de Gobierno conocían previamente los lugares de la encuesta, lo cual era una violación absoluta del proceso.

Hay pruebas, agrega, que hubo coacción y compra hacia las personas encuestadas mediante amenazas, violencia e intimidación, por parte de grupos de Sheinbaum.

Por último, la queja de Ebrard enfatiza que la cadena de custodia de las urnas de la encuesta estuvo igualmente comprometida.

El documento enumera las siguientes incidencias: Violencia, acarreo de votantes, condicionamiento de programas sociales, parcialidad el día del levantamiento de la encuesta, publicidad de Claudia Sheinbaum en los lugares donde se levantó la encuesta y desaparición temporal e injustificada de urnas.

El objetivo no es que la Comisión de Honor y Justicia de Morena resuelva nada. Él sabe que eso no ocurrirá. Lo que hace es dar los pasos legales para ir luego al Trife y que ahí sí se resuelva su queja, Y cree que aporta lo suficiente para anular el proceso y ordenar su reposición.

Igual sabe que durante el tiempo en que esté en proceso de solución, él podrá atacar a la ahora candidata presidencial de Morena en medios y dar misiles a Xóchitl Gálvez y al Frente Amplio Va por México para que desde ahí tundan a Sheinbaum y señalen las tropelías de AMLO y Morena.

Y reiteró que si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no repone el proceso, pues él ya no tendría interés de estar en el partido.

“Hemos sido muy responsables en el proceso, no se trata de ahorita después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que hemos observado. Presentamos la impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir.

“Si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena… si en su propio punto de vista, todo lo que les acabo de decir, las inconformidades que están más que testimoniadas no ocurrieron, no pasa nada, pero entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avalo esas conductas ni esas prácticas”, indicó Ebrard.

Con una veintena de sus operadores al lado, el ex canciller aclaró que no le interesa una senaduría u otro cargo de consolación, rememorando al ex presidente Manuel Ávila Camacho.

Lo minimiza Sheinbaum

Luego de informarse de los anuncios de Ebrard, la ex jefa de Gobierno reveló que minutos después de que el ex canciller entregó el domingo su expediente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ella misma lo revisó sin encontrarle “mucho fundamento”.

Dijo luego que responderá al ex canciller por la vía legal.

Reiteró su llamado a Ebrard a incorporarse a su campaña pero aceptó que podría rechazar el llamado, tomar una decisión e irse.

“Vamos a ir ahora en unidad con todos nuestros compañeros, con tareas muy concretas para cada uno de ellos y para el partido mismo, para el Partido Verde, el Partido del Trabajo, que ayer también se aprobó que vamos a ir en coalición y que se comience a trabajar sobre ella, entonces va a hacer una gira muy intensa, por supuesto cuidando la parte electoral, porque ya inició formalmente el proceso electoral”, recordó.

Así, mientras Ebrard se va a la montaña y a la guerrilla política y mediática, Sheinbaum lo desdeña y va por lo suyo.

