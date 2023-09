Los delitos que más padecen mexicanos son fraude, extorsión y asalto en transporte público

Cifras de encuesta del Inegi

En 2022, ocurrieron 26.8 millones de delitos, de estos, 92.4% no se denunció

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, del Inegi, en 2022, el fraude fue el delito más frecuente en 17 entidades, seguido de la extorsión en 10 entidades y robo o asalto en calle o en el transporte público en 5 entidades.

El número total de delitos ocurridos el año pasado fue de 26.8 millones, por lo que la tasa de delitos en 2022 fue de 28 mil 701 delitos por cada 100 mil habitantes.

Los estados con más delitos por 100 mil habitantes fueron Ciudad de México (46,032), Estado de México (36,583) y Querétaro (35,823), todos en el centro del país.

Sobre la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian ante las autoridades, la Envipe señala que “del total de delitos ocurridos, sólo 10.9% se denunció, cifra estadísticamente superior a la registrada en 2021″.

El Ministerio Público o Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación en 69.3% de estas denuncias. Lo anterior implica que del total de los delitos ocurridos en 92.4% no se investigó.

De 69.3% de denuncias en las que se inició una investigación, en 46.1% el resultado fue que no pasó nada o no se resolvió la denuncia y 31.4% resultó en trámite. Lo anterior se traduce en 77.5% de las denuncias no arrojaron conclusión alguna. El resultado fue positivo para la o el denunciante en 15.5% de los delitos en los que se inició una investigación. Lo anterior significa que, en 2022, 1.2% de los delitos cometidos tuvieron una represalia.

Las razones para no denunciar delitos se atribuyen a la autoridad en 59%; otras causas ocupó 40.3% y en 0.7% de las ocasiones, no se especificó.

Costo de delito

De acuerdo con la ENVIPE 2023, en el periodo de referencia, 27.4 por ciento de los hogares en México tuvo, al menos, un integrante que sufrió algún fenómeno de inseguridad.

Asimismo, destacó que el costo de la inseguridad y el delito en hogares mexicanos fue de 319,100 millones de pesos en 2022, un 14.41% más que los 278,900 millones de pesos de 2021.

Por otro lado, el costo promedio del crimen fue de 8,192 pesos por persona afectada, un aumento de 14.62% ante los 7,147 pesos del año anterior.

El instituto señaló que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 105,700 millones de pesos. Mientras que las pérdidas por victimización representaron 213,400 millones de pesos.