GB5, la evolución del grupo Garibaldi

Se unen al increíble 90’s Pop Tour este fin de mes,

sin Sergio Mayer, ni Pilar Montenegro

El amado grupo de los 90’s regresa bajo un nuevo nombre y con algunos ajustes de los integrantes

Alexandra Arellano

Garibaldi, uno de los máximos representantes de la música noventera, que encabezaba las listas de popularidad de sonidos, y era un clásico de las fiestas que terminaban siendo inolvidables en esa década está de regreso, con grandes sorpresas para sus fans, después de un arduo trabajo que han realizado, un autoanálisis profundo y de emociones, todo esto motivado por una razón que es hacer felices y poner a bailar a sus viejos y nuevos seguidores.

Ahora este concepto musical evolucionado en sonidos, voces, e incluso nombre, ya que aquel nombre con el que se dio a conocer en el año de 1989 (Garibaldi) ahora se transforma a GB5.

Y el nuevo alineamiento de integrantes que tiene está integrado por sus miembros originales entre los que se encuentran Katia Llanos, Luisa Fernanda, Paty Manterola, Charly López y Victor Noriega, los cuales en conferencia de prensa aclararon que dentro de este grupo no existe ningún resentimiento, ni rencor, ni con los que siguen presentes en el team de GB5, ni por los que ya no están, estas afirmaciones derivadas de los fuertes cuestionamientos a los que se enfrentaron por la ausencia de Pilar Montenegro y Sergio Mayer, los cuales no están en los actuales proyectos que tiene el grupo.

Sobre Pilar Montenegro dijeron que constantemente están en comunicación con ella, sin embargo es ella quien en repetidas ocasiones ya no quiere estar más en los reflectores del espectáculo y la farándula y anhela más que cualquier cosa llevar una vida tranquila, pues sus mismos compañeros de grupo comentaron que ahora se encuentra muy cansada y con la atención en otras cosas, decisión que todos respaldan y protegen. “La queremos y la adoramos. Ella tomó una decisión de dejar la carrera porque empezó muy chica, y nos dijo: ‘quiero estar tranquila’, y respetamos su decisión. Le dije: ‘oye, está esto’, y me dijo: ‘me encantaría, pero ya me da hueva, quiero estar en mi casa, con mi familia’”, relató Charly.

Con respecto a la postura que tienen con Sergio Mayer sobre los rumores que mencionaron acerca de la supuesta creación de un grupo con su nombre, creado por Mayer dijeron que no tenían alguna riña o molestia en contra de él y cerraron el tema diciendo “están los que quisieron y porque el público así lo pidió”, dijo Katia Llanos, a lo que contestóo Paty Manterola “Y sí, nos pidieron a los originales, no a otros; y nosotros estamos para el público, para que nos den la bienvenida y que nos escuchen con las canciones que conocen y con lo que vamos a grabar, hay GB5 para rato, para todo el tiempo que nos quieran juntos”.

Sobre su nueva propuesta musical aseguran que traerán ese mismo estilo que irremediablemente te pone a mover los pies al ritmo de las caderas, para sentirte sumergido en una ola de fiesta y nostalgia de los 90’s, preparan ya un par de canciones y popurrís, los cuales esperan estrenar en fiestas de algunas localidades, palenques e incluso en el próximo concierto que preparan para la Ciudad de México, incluyendo canciones de un icono muy amado por la comunidad lLatina, Selena.

Así que no te puedes perder la participación de esta increíble agrupación en la capital del país el próximo 29 de septiembre en la Arena Ciudad de México en donde se harán acompañar por muchísimas estrellas que te pondrán a recordad algunas memorias, y seguramente a bailar aquella icónica canción de “Banana”.