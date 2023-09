LLEGA A MÉXICO CALL THE POLICE

El jueves 28 de septiembre revivirá la legendaria

agrupación en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Con un tour que los llevará a CDMX, Guadalajara, Mérida y Querétaro

Un espectáculo para volver a vibrar con los grandes éxitos de la legendaria agrupación The Police, interpretados por su guitarrista original, Andy Summers, acompañado de dos grandes leyendas de la música brasilera: Rodrigo Santos (Barão Vermelho) y João Barone (Paralamas do Suceso).

Finalmente llega a México “CALL THE POLICE”, marcando el regreso a los escenarios tres de las grandes leyendas de la música, en un espectáculo único. En esta oportunidad se presentarán en Mérida el miércoles 27 de septiembre, en la Ciudad de México en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el jueves 28 de septiembre a las 20:30 h, en el Conjunto Santander de Guadalajara el 30 de septiembre y finalmente, el sábado primero de octubre en Querétato, de la mano de la productora de espectáculos tapatía Taconelle.

El legendario guitarrista de The Police, Andy Summers y el bajista, compositor y cantante de la reconocida agrupación brasilera, Barão Bermelho, Rodrigo Santos, se conocieron en Rio de Janeiro, en 2014 a través de amigos en común y a partir de ese momento iniciaron una fuerte amistad que traspasó lo social, para convertirse en un lugar de reunión musical.

En 2017, Andy y Rodrigo invitaron a participar a João Barone, baterista de Paralamas do Suceso y uno de los más reconocidos de Brasil. Fue este último, quien, al incorporarse, sugirió el título CALL THE POLICE. “Es una oportunidad increíble poder tocar con una leyenda de la guitarra, como Andy Summers, y con Rodrigo, que sorprende en la tarea de cantar el repertorio clásico de The Police. Más allá de cualquier otra cosa, nuestro inmenso respeto y agradecimiento a Andy, a Stewart y a Sting por todo lo que han hecho por la música. El trabajo de The Police está en el salón de la fama del rock”, define Barone.

El repertorio del show está repleto de éxitos como: “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Driven To Tears”, Roxanne”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, entre otras sorpresas que el trío Summers/Santos/Barone, preparó para la gira. “Es un regalo poder tocar y ser amigo de un ídolo de una de las mejores bandas de la historia. Y este tipo está con nosotros, divirtiéndose, armando esta increíble gira. Nos eligió para ser el grupo oficial que recorrerá el planeta interpretando a The Police, y eso es un gran honor”, celebra Rodrigo.

