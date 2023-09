¿Envió Marcelo Ebrard a Ricardo Monreal para negociar con Morena?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

La 4T no utilizará vacunas actualizadas contra Covid-19

En los corrillos políticos mucho se comentó que Marcelo Ebrard supo “dorar muy bien la píldora” con eso de la decisión que tomaría luego de que las “cuchareadas” encuestas de Morena para designar a su coordinadora nacional, de plano no le favorecieron. Al final, todo resultó para el ex canciller “mucho ruido y pocas nueces” y se dice también que está estirando la liga para ver si consigue algún arreglo muy, pero muy provechoso para él en Morena, lo cual ya se ve difícil.

En este “estira y afloje” que empieza a causar flojera y hartazgo a quienes lo han seguido, a lo mejor, el ex secretario de Relaciones Exteriores pudo haber enviado a algún emisario para ver si los tiempos se acorta y ya define su situación, independientemente de que es un hecho que Ebrard, caminó sobre los mismos pasos que anduviera su jefe el ex regente Manuel Camacho Solís.

Debido a lo anterior, igual y envió al senador con licencia, Ricardo Monreal, a que mediante una entrevista en el noticiero vespertino más importante, hizo varios anuncios importantes, pero dijo que sí quiere convencer a Marcelo Ebrard prácticamente de que haga las paces con Morena todo, en beneficio de la unidad. Lo que sí resulta evidente es que el ex titular de la SRE, no podrá hacer mucho, más bien nada, con el partido que pretende fundar.

Y es que cada vez le harán menos caso a Ebrard Casaubon, más aún, si observamos lo anunciado por el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, que será para el 18 de septiembre cuando su partido lanzará la convocatoria para las gubernaturas y la jefatura de Gobierno que se renovarán en 2024.

En el partido oficial, el registro de aspirantes será el 25 y 26 de este mismo mes, y las encuestas se aplicarán entre octubre y noviembre.

Así que si en su intentona de negociar, Marcelo Ebrard quiere posiciones, éstas ya se le están yendo de las manos.

Y por cierto, Delgado Carrillo sigue deshojando la margarita para saber si se lanza o no a buscar la jefatura de Gobierno de la CDMX, pero al parecer, frente al exsecretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no tendría absolutamente nada que hacer.

Municiones

*** Pues es época de oportunismo político y ello se vio reflejado en el Congreso de la Ciudad de México. Resulta que Jorge Gaviño Ambriz anunció que renuncia a la bancada del PRD, “para no llegar a contradicciones con mis compañeros ahora que ha comenzado el proceso electoral. Se nota que tiene el ex director del Sistema de Transporte Colectivo Metro toda la intención de ir a buscar un “hueso” que le reditúe mucho más, ni más ni menos que en Morena, y como nunca militó en el partido del sol azteca, pues mucho mejor para él. Claro que su, digamos, versatilidad la disfrazó Gaviño Ambriz, “significa la posibilidad de actuar con más libertad en este momento del proceso político que vivimos” y por eso, ahora se vuelve diputado independiente, aunque anunció que se sumará “a las tareas que me asigne la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum”, ¿pues qué no fue Gaviño Ambriz uno de los principales críticos cuando la tragedia en la Línea 2 del Metro cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX?, lo que es la necesidad. Ya hasta se frotaba las manos el ahora ex vicecoordinador perredista por lo que supone que va a recibir cuando busque al oficialismo, pero la suerte le puede cambiar. Con esa nueva huida, la bancada del PRD en el Congreso capitalino se quedará solamente con tres de los 5 legisladores que tenía inicialmente el partido negro-amarillo. Hay que recordar que el primero en migrar a Morena fue el diputado Janecarlo Lozano.

*** Inconcebible, por decir lo menos que en el segundo “stand-up” mañanero encabezado ni más ni menos que por la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que también estuvo de flojera, salvo el bailecito de una de las maestras que defienden a la nueva escuela mexicana, haya seguido con la cantaleta de que en esta errada y llamada Cuarta Transformación, la “estrategia” de “abrazos, no balazos” de su jefe, ha ayudado a bajar los índices delictivos, justo cuando se han dado una serie de ejecuciones en diversas partes del país y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (AICM), se haya desatado una balacera que dejó como saldo un agente herido por balazo y una mujer atropellada. Autoridades de la terminal aérea señalaron que“de forma inmediata se activaron los dispositivos de seguridad de Marina, seguridad del Aeropuerto y Policía Auxiliar. No se puso en riesgo ningún pasajero o visitante”. Bueno, eso de que no se puso en riesgo la vida de ninguna de las personas, que presas del pánico se refugiaron en locales comerciales del AICM, estaría por verse. Es la segunda vez que sucede un hecho de este tipo en las inmediaciones del aeropuerto. El primero, como se recordará, fue una balacera en el estacionamiento del AICM, que tuvo un trágico saldo, una joven que murió luego de haber estado luchando por su vida. Que alguien le avise a la flamante titular de la Segob que por lo que se ve, anda “en la luna”.

*** Y hablando de mañaneras de bostezo, a partir de la segunda quincena de octubre se aplicarán más de 24 millones de vacunas contra Covid-19, según lo informó el silente secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien añadió que esta errada y llamada Cuarta Transformación, cuenta con más de 5 millones de vacuna Abdala que están almacenadas y en octubre y noviembre llegarán otros tantos millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik. Bueno, hasta declaró el flamante funcionario que se podría aplicar la misteriosa vacuna “Patria”, que por cierto va con dos años de retraso en su elaboración y ya no sirve para nada. Vale la pena recordar que en este momento están ya iniciados los contagios en nuestro país, y en cualquier momento se pueden registrar los repuntes de los mismos. Así que vienen de vuelta recomendaciones muy importantes como utilizar el cubrebocas en espacios cerrados y el constante lavado de manos y estar al día con sus vacunas. Sin embargo, los mexicanos tendríamos que vacunarnos con vacunas actualizadas para la nueva cepa que ya están disponibles en Estados Unidos, pero la obstinación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a México al absurdo de no querer adquirir las vacunas actualizadas. Esta errada y llamada Cuarta Transformación está haciendo negocios con Cuba, pero, ¿qué es lo que recibirá a cambio de traer esos millones de dosis de Sputnik?

