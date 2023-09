Xóchitl prende la alarma: En 2024, AMLO adquirirá 1 billón 720 mil mdp de deuda más para Pemex

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Xóchitl Gálvez Ruiz sugirió ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo político, en el que están Mario Delgado y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a dejar de centrar el debate en si es folclórica, pintoresca o fake para ir a una discusión pública más importante y de fondo, donde explique por qué su gobierno va a contratar 1 billón 720 mil millones de pesos que en su mayoría irán a ese barril sin fondo llamado Pemex y que será el endeudamiento más grande de los últimos 20 años.

Ya metida en este camino, afirma:

“Me preocupa el endeudamiento… este Presidente está endeudando como nunca a los mexicanos cuando él había dicho que no nos iba a endeudar y eso sí es muy delicado… el déficit que están planteando es de endeudamiento, hay que llamarle por su nombre.

“Me preocupa que le están quitando recursos a Pemex Exploración, le están quitando recursos al mantenimiento de refinerías, que de por sí ya tenían un problema de accidentes de manera sistemática. Si le sigue quitando recursos a Pemex para sus actividades prioritarias, pues puede bajar más la producción petrolera y, por otro lado, Pemex de por sí ya tiene un tema financiero muy complicado.

“Y, por otro lado, le están quitando recursos al sector salud, no queda claro a dónde se irían en el Seguro Social, una parte iría para el Seguro Social, es un proyecto que está empezando, que todavía ni el IMSS se organiza como para darle tanto dinero que a lo mejor no va poder ejercer y se lo estás quitando a la Secretaría de Salud, entonces, hay que estudiar el detalle del Presupuesto, pero lo que le están asignando a Dos Bocas y al Tren Maya es desproporcionado”, indicó la aspirante presidencial de la oposición.

Encima se corre otra ocurrencia, aceptó: incrementar sin saber de dónde van a salir esos recursos, los bonos para adultos mayores.

Todo eso está muy bien, reconoció, pero primero debería AMLO y su titular de Hacienda decir si hay o no suficientes recursos para enfrentar ese nuevo gasto.

Y mientras se echan a andar estos nuevos repartos, dice la todavía senadora Gálvez “no crecemos económicamente porque no hay energía, no crecemos económicamente porque no hay certeza jurídica… yo creo que a lo primero que le tendríamos que apostar, es al crecimiento económico y este no es un presupuesto que le apuesta al crecimiento económico”.

Por lo demás, Xóchitl, sonriente, ágil, con buen humor, tiene también para responderle a Alfonso Durazo quien, sin mencionarla por su nombre, dijo que la oposición había lanzado a un personaje pintoresco, folclórico y fake.

“¿Folclórico? pues sí, represento la cultura de los pueblos, eso quiere decir folclórica. ¿Pintoresca?, pues ojalá su candidata tuviera algo de pintoresca. ¿Y fake?, pues fake es su política de seguridad en el gobierno federal, eso sí fue fake… y fake el trabajo que está haciendo en Sonora, en donde por cierto acaban de atentar contra Ceci Flores (quien estuvo con ella en el arranque de su campaña hace dos domingos en el Ángel de la Independencia), madre buscadora.

“Entonces, en lugar de andar aquí perdiendo el tiempo, mejor que se ponga a trabajar en Sonora, es lo que yo le diría, nada más”.

Señaló que ojalá se les dé el apoyo que pide a las madres buscadoras.

“Y ojalá el gobierno busque a las personas desaparecidas, porque el problema es que el gobierno no hace su trabajo y las madres tienen que salir a buscar a sus hijos”.

Previamente, presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa de reforma a la fracción XV y XVI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de proteger a los pueblos indígenas.

Recordó que es el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, de la UNESCO, y que en el mundo se hablan muchos idiomas y dialectos, algunos de los cuales corren el riesgo de desaparecer y con ellos se irían, cultura, conocimientos ancestrales, formas de vida y pensamiento en su mayoría indígenas.

La lengua -dijo-, no sólo es vehículo de comunicación entre personas y pueblos, sirve además para explicar el universo y la divinidad; para conservar la historia y la memoria, la sabiduría…

La toponimia en las lenguas indígenas -agregó-, caracteriza a la diversidad de las regiones mexicanas, así reconocemos la tarahumara, la mixe, la mixteca, la lacandona… todas donde se encuentran los 68 pueblos indígenas de este país. Por eso es necesario establecer normas y programas para defenderlos, subrayó.

Colaboración esencial

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESP, recibió la invitación de UNE-México, encabezada por Juan Francisco Torres Landa Ruffo, para participar en una propuesta de seguridad pública que será entregada al próximo gobierno.

Se intenta así una colaboración de una asociación, la AMESP, compuesta por 248 empresas y miles de expertos en seguridad, a fin de aportar importantes conocimientos y experiencias para la siguiente administración.

UNE-México por su parte busca apoyar a un país más equitativo, justo, democrático, próspero y con paz y sustentabilidad.

Esta organización se orienta a privilegiar valores humanos, libertades individuales y democracia, al tiempo que promueve el bienestar integral de la nación y fortalecer una sociedad unida, tolerante, transparente y llena de oportunidades compartidas, se afirma.

Un modelo de país que respete el Estado de Derecho, la seguridad, la justicia y la democracia participativa.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa