La nueva generación Monreal

Triple Erre

Francisco Reynoso

RICARDO MONREAL mostró que tiene un colmillo largo y retorcido. Y que le tiene medida el agua a los camotes de la política como ningún otro en México, a excepción, por supuesto, del viejo lobo, o mejor dicho, del viejo dinosaurio de Palacio Nacional.

Sin que iniciara aún y a horas de que anunciara su intención de participar, Monreal renunció a sus aspiraciones de ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Como en 2018, CLAUDIA SHEINBAUM lo derrotó. Y es que MONREAL confesó que cuando vio quiénes se inscribirían en el proceso por la candidatura de Morena supo que llevaba todas las de perder. “Estaba el favorito de CLAUDIA”, enfatizó MONREAL refiriéndose a OMAR GARCÍA HARFUCH, el ex jefe de la policía que no ha dicho si participará en la contienda interna; sólo dejó el cargo para sumarse al equipo de CLAUDIA.

La decisión de MONREAL fue inteligente. Sabe perfectamente que no tiene capital político suficiente para confrontarse con LÓPEZ OBRADOR.

Lo hizo desde la cumbre del Senado -era líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política- y ya no se la acababa. Dos años estuvo congelado. LÓPEZ no lo convidaba a sus reuniones, ni le hablaba y de vez en vez le daba duro con la tranca. A finales del año pasado, LÓPEZ lo perdonó y MONREAL no dudó en echarse a sus pies.

Parte de esa confrontación con LÓPEZ fue por CLAUDIA SHEINBAUM. Se recordará aquella frase de MONREAL con la que le pidió amarrar a sus perros.

Así que RICARDO decidió no pelearse ni con LÓPEZ OBRADOR ni con la nueva jefa política de la 4T y seguramente candidata presidencial. Y próxima Presidenta de México, salvo que XÓCHITL GÁLVEZ haga una proeza.

MONREAL, decíamos, no tiene capital suficiente, como tampoco lo tiene MARCELO EBRARD, para enfrentarse con LÓPEZ OBRADOR y su “corcholata” preferida. Pero al rendirse, RICARDO no quiso subir al ring a quienes vienen detrás de él: su hija CATALINA, su hermano SAÚL, su hijo putativo NÉSTOR NÚÑEZ y decenas de hombres y mujeres que, en cierta forma, deben su carrera política al zacatecano. Por ejemplo, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN.

Y tampoco quiso subir al ring a su hermano gobernador de Zacatecas, DAVID MONREAL, quien de por sí no ve la suya. Lleva dos años y los mismos ha ocupado el último lugar en la evaluación de desempeño, popularidad, honestidad y confianza de todos los gobernadores de México.

Pronto, la actitud conciliadora de MONREAL le redituó ganancia. RICARDO había dicho, al anunciar su retiro de la contienda por el gobierno de la Ciudad de México, que se dedicaría de tiempo completo a sus clases en la UNAM y a escribir. Y a vivir tranquilamente con su familia a la que, durante 40 años la ha traído del tingo al tango. Dejó claro que se retiraría a la política activa.

Y zácatelas. Horas después, CLAUDIA SHEINBAUM lo llamó y lo nombró coordinador de Organización y Enlace Territorial. Así que RICARDO tendrá que aplazar su retiro.

Es poco probable que aceptara un lugar en el gabinete, en caso de que CLAUDIA llegara a la Presidencia de la República. Sus amigos lo ven como embajador de México en Washington, ante las Naciones Unidas o en otra representación de primerísimo nivel.

MONREAL nunca ha sido burócrata y no querrá serlo a estas alturas de su vida.

Por lo pronto, su hija CATALINA ya se destapó para la alcaldía de Cuauhtémoc. Y tiene muchas posibilidades porque RICARDO tiene buenas relaciones, y hasta acuerdos subterráneos, con las dirigencias nacionales del PRI y PRD. Y producto de las mismas es la actual alcaldesa SANDRA CUEVAS.

CATALINA MONREAL es una mujer joven muy talentosa. En 2006 participó en el grupo Morena Joven con la actual secretaria de Gobernación, LUISA MARÍA ALCALDE, que trabajó en la campaña de LÓPEZ OBRADOR. Fue consejera de Morena, fundadora del Partido Fuerza por México y actualmente es presidenta de la asociación civil Rosa Mexicano, orientado al empoderamiento de la mujer.

LÓPEZ OBRADOR y CLAUDIA SHEINBAUM conocen desde chiquilla a CATY MONREAL y seguramente le darán su visto bueno para que sea candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc.

La tercera generación de los MONREAL ya está a la vista, reclamando posiciones.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

