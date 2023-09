Pet Shop Boys y su DREAMWORLD, The Greatest Hits Live

En el Teatro Metropólitan

Interpretará los grandes éxitos de su trayectoria en su concierto en solitario, además de su participación en Corona Capital el 20 de noviembre

¡Prepárense para una noche de música icónica! Pet Shop Boys están encantados de confirmar que, además de ser parte del festival Corona Capital 2023, traerán un show íntimo de DREAMWORLD, The Greatest Hits Live a la Ciudad de México. Con un repertorio especial que contiene los más grandes éxitos de la banda, PSB nos deleitará con un concierto en solitario en el Teatro Metropólitan el 20 de noviembre.

BOLETOS: estarán disponibles en la Venta General desde el jueves 14 de septiembre a las 11 AM hora local en www.ticketmaster.com.mx.

PRECIOS en MXN (más cargos por servicio): A $2,280.00, B$1,780.00, BB$1,380.00, C $1,080.00, D$800.00, E$680.00.

La primera gira de grandes éxitos de Pet Shop Boys, DREAMWORLD: The Greatest Hits Live, comenzó en Milán en mayo de 2022 y posteriormente recorrió arenas de Europa y el Reino Unido con gran éxito. En junio de este año, Pet Shop Boys lanzó SMASH – The Singles 1985-2020, la colección completa de sus singles a lo largo de 35 años de trayectoria. SMASH alcanzó el número 4 en las listas de álbumes.

Acerca de Pet Shop Boys:

Pet Shop Boys (Neil Tennant y Chris Lowe) figuran en el Libro de los Récords Guinness como el dúo de mayor éxito en la historia de la música británica. Desde que ficharon por Parlophone Records en 1985, han conseguido 42 sencillos en el Top 30 del Reino Unido, incluidos 22 éxitos en el Top 10 y cuatro #1. Han publicado 14 álbumes de estudio, los cuales han entrado en el Top 10 del Reino Unido, así como en las listas de álbumes de todo el mundo y, actualmente, están trabajando en su décimoquinto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2024.

Como escritores, productores y remezcladores, Tennant y Lowe han colaborado, remezclado o escrito para una amplia gama de artistas, entre ellos: Dusty Springfield, Lady Gaga, Liza Minnelli, Blur, Madonna, David Bowie, Yoko Ono, The Killers, Girls Aloud, Paul Weller y Noel Gallagher.

Hasta la fecha, PSB ha actuado en 63 países ante millones de personas. Han sido headliners en muchos de los festivales más importantes del mundo, como Roskilde, Corona Capital Ciudad de México, Electric Picnic Irlanda, Sónar Barcelona, Primavera Sound Barcelona, Madrid y Porto, Latitude UK, Way Out West Suecia, Bestival y Summer Sonic Japón. En el verano de 2019, PSB encabezaron Radio 2 Live de la BBC en Hyde Park, una actuación que fue vista por un récord de 1,6 millones de personas en televisión. En 2022 encabezaron el cartel del Other Stage en el Festival de Glastonbury ante un público enorme. Ya habían actuado en el mismo escenario en 2010.

La primera gira de grandes éxitos de Pet Shop Boys, Dreamworld: The Greatest Hits Live, comenzó en Milán en mayo de 2022 y posteriormente recorrió arenas de Europa y el Reino Unido con gran éxito. El London Evening Standard describió su espectáculo en el O2 Arena de Londres como “una presentación extática de 40 años de brillantez”. En septiembre de ese año, PSB fue cabeza de cartel junto con la banda electrónica británica New Order en su gira Unity, con el DJ invitado Paul Oakenfold. Unity los llevó a actuar en 11 ciudades de Norteamérica, incluidas dos noches con las entradas agotadas en el Hollywood Bowl.

En sus espectáculos en directo, Pet Shop Boys han creado un estilo original de teatro musical pop, colaborando con directores, diseñadores y artistas como Derek Jarman, David Alden y David Fielding, Zaha Hadid, Sam Taylor-Wood, Es Devlin y Tom Scutt.

En junio de este año, Pet Shop Boys lanzó SMASH – The Singles 1985-2020, la colección completa de sus singles a lo largo de 35 años de lanzamientos. SMASH alcanzó el número 4 en las listas de álbumes. Y en junio y julio, Neil y Chris realizaron una gira del segundo ciclo de Dreamworld: The Greatest Hits Live por el Reino Unido y Europa.

Su decimoquinto álbum de estudio, aún sin nombre, está siendo producido por James Ford y su lanzamiento está previsto para abril de 2024, fecha en la que también se cumplen 40 años de la publicación del primer disco de Pet Shop Boys.