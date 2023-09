Ninguna objeción jurídica para la extradición de Ovidio Guzmán: AMLO

Se entregó a Estados Unidos por convenios establecidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, a Estados Unidos se concretó como parte de un convenio de colaboración entre México y Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico.

Aseguró que pese a que el integrante del Cártel de Sinaloa tuvo la oportunidad de ampararse, éste no presentó ningún recurso, por lo que sin ninguna objeción jurídica se hicieron los trámites que involucran a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República para su extradición.

El primer mandatario también destacó que “es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos: el narcotráfico y la migración”.

Reprochó que políticos de ambos partidos de Estados Unidos utilicen estos temas para, además, culpar a México, en últimas fechas, sobre el tráfico de fentanilo.

Es parte, afirmó de la estrategia politiquera, con lo que buscan engañar a los ciudadanos estadounidenses, lo cual ya no les funciona.

“Lo mismo el tema migratorio siempre es culpar a México pero no se han enterado. Les voy a mandar un aviso, ya no se puede usar el telégrafo ni el fax, aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron, hay que avisarles que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería para afectar a México”, dijo.

Ante ese planteamiento dijo que es importante “no dar ningún pretexto para que no quede ninguna excusa cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso”. A pregunta expresa sobre si el gobierno de México solicitaría la extradición de Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, recientemente liberada en Estados Unidos, dijo que en su caso es un procedimiento que correspondería a la Fiscalía General de la República la que eventualmente podría solicitar este proceso por algún delito pendiente en México.

Apoya AMLO transparentar en EU conversaciones sobre caso Ayotzinapa

Sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente López Obrador informó que esta semana se reunirá con los padres a quienes se les entregará toda una relatoría de lo que se ha hecho para esclarecer el caso. A pregunta expresa, dijo estar de acuerdo en que se transparenten las conversaciones que se ubicaron en Estados Unidos de los integrantes de Guerreros Unidos el día de la desaparición.

Aseveró que hace dos años solicitó personalmente a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que se les entregara el contenido de estas conversaciones para avanzar en las investigaciones del caso. El gobierno de Estados Unidos entregó ese material y ha servido para fundamentar los pasos legales que se han realizado en torno a la investigación.

Dijo que se podría hacer público este material salvo que afecte al debido proceso o bien, que haya objeciones de los padres de los normalistas. “Soy partidario de la transparencia, no me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto, ni siquiera testar, luego tachar. No haya posibilidad sospecha de duda. La regla de oro de la democracia es la transparencia”.