Calidad, seguridad y eficacia, pide López-Gatell; algo que nunca ha dado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El subsecretario sigue politizando el tema Covid-19

Chacota, lo de Ebrard

¡Vaya, vaya!, con lo que salió el flamante subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, a quien por cierto, nuevamente le brillaron los ojos cuando se reunió en privado ni más ni menos que con Andrés Manuel López Obrador. Supuso que volvería a ser el “rockstar” del gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación, como lo fue en los tiempos de la pandemia de Covid-19, pero no tuviera tanta suerte, así que se tuvo que conformar con que pese a ser el funcionario más cuestionado por el pésimo papel desempeñado durante la referida pandemia, es prácticamente inamovible y es precisamente el de Tepetitán que “contra viento y marea”, lo sostiene en su puesto.

Desde luego en ese importante encuentro, ambos analizaron la aspiración que tiene el subsecretario López-Gatell para ser el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, hay dos razones muy importantes que le cortan el camino.

Una es que la popularidad adquirida por su incapacidad, lo tiene a la baja y, la segunda, que en Morena hay muchos que aspiran a esa misma posición y se promocionan con ser consentidos o cercanos, ni más ni menos que a la flamante coordinadora de Morena, Claudia Sheinbaum.

Bien conocidos son los nombres: el secretario de Seguridad Ciudadana en la capital de la República, Omar García Harfuch, que ha hecho un muy buen papel. Está también el líder morenista, Mario Martín Delgado; la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada; y hasta el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así que como la señora Sheinbaum Pardo ya tiene el colorido bastón de mando que le entregó su jefe, pues a ella corresponderá tomar esa importante decisión, no obstante, López Obrador tendrá la capacidad de mover su “dedito” para cambiar si considera que hay por ahí algún errorcillo o algo que no le parezca.

Y precisamente en este orden de ideas, corre por los corrillos políticos una versión en la que convendría detenerse y que tiene que ver con que la carta que estarían preparando en Palacio Nacional para el Gobierno de la Ciudad de México, ni más ni menos que a Lázaro Cárdenas Batel. ¿Será?

Ahora bien, retomando la frase inicial y en lo que respecta más a sus funciones, Hugo López-Gatell, conocido en los corrillos políticos y otros más como el “doctor muerte”, condiciona la entrada a México de las vacunas -ojo- actualizadas contra la Covid-19.

Específicamente, el funcionario declaró: “En este caso de las vacunas hay una serie de requisitos técnicos, no es papeleo, es técnico, que tienen que demostrar, calidad, seguridad y eficacia en las condiciones que pudieran quererlo comercializar. Si esos expedientes se presentan ante la comisión, se analizan y son satisfactorios no tenemos ningún inconveniente de darles curso”.

Calidad, seguridad y eficacia, pide López-Gatell como requisitos para que las diferentes farmacéuticas puedan traer a México biológicos actualizados contra la Covid-19, requisitos que el propio funcionario no pudo cubrir nunca desde la pandemia y ahí está como prueba su errático proceder.

Habría que recordarle también al subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud que las vacunas que se aplicarán a población de la tercera edad, la cubana Abdala y la rusa Sputnik, no están actualizadas y nunca fueron autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la vacuna mexicana “Patria”, mejor ni hablamos.

Claro que a falta de biológicos, pues aunque sea esos, pero sin duda, demuestra que esta errada y llamada Cuarta Transformación, continúa politizando e ideologizando el tema de la Covid-19, casos que van en aumento en México, por lo que es urgente que a la población se les vacune con las nuevos biológicos, de tercera generación, cuya estructura ya está cambiada, que la opción es que se comercialice la vacuna, ante la necedad de López Obrador, que no quiere gastar en nada, solo cuando sus cercanos quieren hacer fiesta, porque está urgido de comprar votos.

De pena ajena, además, que el cuestionado funcionario ya haya adoptado el errático discurso de su jefe: “Sí, si se podría importar (la vacuna , yo no le veo problema para nada imagínense la concepción neoliberal con la pandemia, no saben cuántos querían importar para hacer negocio y, ¿qué iba a pasar con la gente humilde? Muchos se quedaron con ganas de hacer negocio, es que andan zopiloteando, están enojados por eso”.

Municiones

*** Ya parece “chacota” lo que hace Marcelo Ebrard con aquello de que sale o no de Morena debido a que impugnó los resultados de la encuesta aplicada por Morena. Ahora anunció la creación de una asociación civil a la que le puso como a su libro: “El Camino de México”. Pero el hartazgo se empezó a manifestar en las filas de sus seguidores a grado tal, que el propio ex canciller los tuvo de convencer de que no se desanimaran y se quedaran con él. Eso sí, Ebrard “se amarró el dedo” y hay que subrayar que todavía sigue en Morena, así que todo puede pasar; con eso de que el ex titular de la SRE asevera que aparecerá en la boleta de la elección de 2024.

*** Alrededor de quince preguntas recibió la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, en su reunión con los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), que preside Francisco Cervantes, y éstas giraron en torno a cómo aprovechar el nearshoring; cómo revertir el desempleo y abatir sus índices y cómo hacer más atractivo a México para la inversión, así como acabar con la extorsión. Estuvieron presentes destacadas empresarias. El saldo es que hubo buena química e interacción.

*** El desprecio hecho por Andrés Manuel López Obrador en estas fiestas patrias a los demás Poderes de la Unión es un retroceso democrático que marcará a este gobierno, aseguró la senadora panista en su conocida conferencia Contramañanera, Kenia López Rabadán. Agregó que el hecho de que el tabasqueño no haya invitado a los demás Poderes, a la ceremonia por los 213 años de la Independencia de México, demuestra el rostro más autoritario del Presidente de la República.“Es terrible y es una vergüenza, por cierto, yo diría es la peor acción que este Presidente ha hecho en términos de contrapesos. No invitó a la presidenta de la Corte, (Norma Lucía Piña) no invitó a la presidenta de la Cámara de Diputados, (Marcela Guerra), no invitó a la presidenta del Senado de la República (la morenista Ana Lilia Rivera, que justificó diciendo que ella estaría con el “pueblo bueno y sabio”) porque López Obrador no sabe vivir en contrapesos, no sabe vivir en un equilibrio de poderes, por supuesto que eso es un acto de autoritarismo”.

morcora@gmail.com