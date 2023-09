No pueden demoler la esperanza: Xóchitl

Desde el portal

Ángel Soriano

En Zacatecas, la aspirante presidencial impulsada por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, estableció una nueva modalidad de hacer campaña electoral: no se alojará en hoteles de lujo como corresponde a su elevada responsabilidad, sino que pernoctará en casas de familias que la inviten durante su recorrido por territorio nacional, “que son miles”.

Esto a raíz de la exigencia del ex delegado en la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, de Morena, de que la alcaldía demuela la casa de Xóchitl porque se encuentra en una situación irregular y en respuesta recibió la panista la solidaridad de miles de compatriotas que le ofrecieron su casa ante la irracional amenaza.

Y no sólo Xóchitl convivirá con las familias mexicanas en sus casas, sino que propuso reformas judiciales para terminar con el burocratismo que permite a los jueces liberar a reos porque los expedientes judiciales están mal integrados por los ministerios públicos o por falta de ética y profesionalismo de los funcionarios judiciales que deben ser capacitados.

En Zacatecas, la hidalguense, como primer paso, pernoctó en la casa de la familia Valdez y arremetió en contra de la violencia y dijo que lo hará de frente, sin culpar a gobiernos anteriores, sino que tiene suficiente valor para hacerlo. Se alojó en casa de los Valdés y dijo que así lo hará en otras partes sin conocer previamente a las familias anfitriones “no se puede demoler la esperanza”, dijo.

TURBULENCIAS

Va Claudia a Michoacán

Zacatecas y Michoacán, entidades azotadas por la violencia, fueron las primeras entidades que las dos más fuertes aspirantes a suceder al presidente López Obrador han visitado. Sheinbaum firmó en Morelia un Acuerdo por la Unidad para continuar con la Transformación, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y las ex “corcholatas” de Morena que compitieron por esa responsabilidad… Gran ambiente festivo en el Istmo de Tehuantepec al volver el tren de pasajeros en la ruta Coatzacoalcos-Salina Cruz, en el más importante corredor interoceánico que estuvo detenido durante décadas por diversas causas, pero que ahora deja al descubierto una enorme riqueza en todos los rubros y que pronto será un polo de desarrollo de clase mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado, lo mismo con el ferrocarril transístmico que el Toluca-CDMX y el Maya, que es posible realizar grandes obras en beneficio de diversas regiones del país. Estuvo en la terminal de Salina Cruz donde, junto con sus más cercanos colaboradores y el gobernador Salomón Jara, viajó a Coatzacoalcos por la nueva ruta ferrocarrilera en medio de la algarabía popular que repunta la economía de la zona… Increíble que un agente de la DEA haya difundido una foto de Ovidio Guzmán en su traslado del penal del Altiplano a los Estados Unidos, primero porque se trata de un caso de seguridad nacional y segundo porque en nada se parece al ahora reo en manos de la justicia estadounidense… Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, clama ahora apoyo del gobierno federal para evitar el cierre fronterizo por el puente Córdova Américas originado por la presencia de migrantes que pretenden cruzar a territorio estadounidense de manera ilegal. Aunque ambos asuntos son de la incumbencia federal de ambas naciones, afecta la buena marcha de Chihuahua, al impedir el cruce de cuando menos 600 trailers diarios que afecta el comercio bilateral. Esto lo llevará a la reflexión que en ocasiones no es conveniente enfrentarse al poder central, pues aun con todos los recursos de la entidad, existen problemas de la incumbencia federal que una gobernadora o gobernador no puede atender en beneficio de sus habitantes. La gobernadora panista tendrá que dejar a un lado su filiación panista y gobernar para todos.

