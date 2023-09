Vil manipulación de vacunas

En este en este espacio hemos denunciado sistemáticamente, la manera tan ruin como la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer y controlada por el teólogo de la miseria, Hugo López-Gatell, se niega a entregar vacunas y medicamentos de alta tecnología a los más pobres del país.

La salud se ha convertido en rehén de este gobierno. En todos los hospitales del sector salud hay graves carencias de medicamentos, en especial loa destinados a enfermos de males crónico degenerativos. Aquellos que son caros, ni en sueños podrían dárselos.

También hemos denunciado la falta de vacunas, especialmente para los niños. Los datos oficiales son desalentadores. Más de la mitad de los niños en el país no reciben un esquema completo de vacunación antes de un año y casi 73% no concluyen la segunda dosis.

Estos no son datos inventados, ni otros datos. Son del resultado de la última encuesta nacional de salud y nutrición continua. Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, para ahorrar en salud, no compraban vacunas para la prevención de enfermedades tan graves como el sarampión o la viruela.

Tras la pandemia de Covid-19, López-Gatell se negó sistemáticamente a vacunar a los mexicanos y a los niños. Fue, después de la presión popular, que se vieron obligados a adquirirlas, de laboratorios como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, entre otros. Aun así, compraron las más baratas, las chinas, que no resultaron tan efectivas como las autorizadas por la OMS.

La miseria de los funcionarios de Salud llegó al extremo de negarse a vacunar a los adolescentes y niños. Murieron muchos de ellos, por la negligencia gubernamental.

Ahora, ante la próxima temporada de frío, México no está preparado para luchar contra este tipo de virus que segó la vida de casi 1 millón de personas. Quieren aplicar vacunas de Cuba (Abdala) o la de México (Patria), que están apenas desarrolladas para las primeras cepas del virus de la Covid-19. Las nuevas, elaboradas mediante modificaciones en la secuencia de ARN del virus, no las adquieren porque son “caras”.

No quieren gastar en la salud de los mexicanos, aunque haya riesgos de que compatriotas mueran. Nacen nuevas enfermedades y no investigamos. En india apareció un virus que provoca una fiebre mortal y hay cuarentenas. Se trata del Nipah, que puede traspasar sus fronteras.

Podríamos escribir incluso un libro sobre el decadente sistema de salud en el país. Esto gracias al manejo ideológico de una política que debe estar enfocada al bienestar de todos, no al engrosamiento de los bolsillos de la clase política.

EBRARD: Marcelo Ebrard se dio cuenta que ya nada puede hacer para participar en los comicios del próximo 2 de junio de 2024. Es imposible que aparezca su nombre en la boleta electoral. Por ello, en lugar de un partido político hará una asociación civil y de ahí brincará a un movimiento. Después podría aspirar a participar en las elecciones federales de 2027. Lo grave para su movimiento, es que el gran número de sus seguidores no tendrá la esperanza de poder participar en el gobierno que inicia el 1 de noviembre del 2024. Actuales diputados, senadores, funcionarios de la Cuarta Transformación y muchos más, que coinciden con el pensamiento de la socialdemocracia internacional, se verán imposibilitados de participar en este proceso. Sin embargo, algunos de ellos han sido invitados por la oposición y se irán. Estiman analistas que esto representará entre un 4% y un 9%, la pérdida de operadores políticos y de votos para Morena. Mario Delgado, líder de los guindas, busca reconciliarse con Marcelo, pero día a día el distanciamiento es mayor. *** EJÉRCITO RUSO: No es extraño que la Secretaría de Defensa invite al desfile del 16 de septiembre a pequeños contingentes de los ejércitos de naciones amigas. Incluso, con el fin de jalarle los bigotes al Tigre del Norte, invitan a sus sistemáticos enemigos. Ahora, ocurrió con el ejército ruso, así como los de Nicaragua, Venezuela, Cuba, entre otros no son bien vistos por nuestro principal socio comercial: Estados Unidos. En otros años se ha invitado a esos festejos al de Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Portugal, Italia e incluso a gobiernos de derecha en América latina. Así que no nos espantemos porque desfilan soldados rusos, enemigos de Ucrania y Estados Unidos, en este tipo de conmemoraciones.

SANTANDER: Banco Santander México, que preside Felipe García Ascencio, por quinto año consecutivo, invita a artistas mexicanos a participar en la convocatoria de las Becas Santander Estudios Legacy 2023, en la cual otorgará cuatro becas con un valor total de un millón de pesos. Estas becas son posibles gracias a los clientes de esa institución en México, quienes al contratar la tarjeta de crédito Santander Legacy, impulsan al talento nacional en artes visuales, escénicas, cine, letras y arquitectura.

