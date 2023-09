Caloncho celebra 10 años de carrera en el Auditorio Nacional

Prepara una conectividad colectiva

entre su público con base a su música

El músico que ha hecho duetos con Mon Laferte, Siddharta, y Palmar se plantea experimentar con otros géneros como el rock y la cumbia

Alexandra Arellano

Caloncho le dice a su yo del pasado “sigue tu camino, sigue tu narrativa, sigue tu convicción”, agradece a su público y a sí mismo por acompañarlo durante estos primeros 10 años de su carrera, y lo demuestra a través de sus nuevas producciones musicales, pues ve a sus canciones como un aprendizaje y sobre todo se siente con una gran responsabilidad de brindar lo mejor de él a su público hablando a través de los sonidos.

Y si bien la celebración se fragmentaría en muchos actos como la creación de su nuevo álbum y algunos duetos que prepara, esta detonará en su presentación que realizará el 23 de febrero del 2024 en el Auditorio Nacional.

Prepara un show inigualable en el que aprovechará para estrenar su nuevo álbum, el cual indicó que está inspirado musicalmente en el pop y rock de los Beatles, del cual se declaró fan, y confesó que le hubiera encantado hacer un dueto con John Lennon.

Asimismo en este show se podrán escuchar canciones que realizó en sus inicios, aquellas que declaró surgían en su mayor parte de sus sueños, y las define como frases con sonido, para dejar satisfechos de todos sus estilos musicales por los que ha atravesado, haciendo así una línea del tiempo con base a sus canciones.

Sobre su proceso creativo dio algunos detalles acerca de la composición de sus canciones, las cuales ahora se realizan en campamentos de composición, que se basa en reuniones que hace con sus amigos para la creación en conjunto de sus canciones “me estoy permitiendo crear sin miedo, estoy siendo muy fiel a la sencillez, me siento libre, me siento cómodo en mí y me siento tranquilo haciendo estas canciones y este nuevo álbum”, dijo el intérprete de “Chupetazos”.

Durante la conferencia que brindó en el lobby del Auditorio Nacional, la disquera Universal premió su trayectoria con un cráneo huichol y Disco de Oro, y Doble Platino por las cifras de aceptación obtenidas en su disco de Buen Pez y Fruta.

Acto que lo dejó conmovido y lleno de emociones, pues fue otro reflejo del esfuerzo de su día a día, declarando que es una de las mejores etapas que ha vivido, y que le ha demostrado que después de la tempestad viene la calma puesto que se siente pleno y más feliz con su papel que interpreta en el día a día.

Finalmente, habló sobre su ideal que tiene de cultivar en él y en sus fans, la cualidad del optimismo, por eso su línea de música quiere inducir a sus escuchas a tener una vida en la que valoren todo lo bueno y no se anclen a lo malo, que busquen la manera de canalizar el dolor y transformarlo a actividades que aporten a la sociedad y a tu crecimiento como ser.

Durante la conferencia que brindó en el lobby del Auditorio Nacional, la disquera Universal premió su trayectoria con un cráneo huichol y Disco de Oro, y Doble Platino por las cifras de aceptación obtenidas en su disco de Buen Pez y Fruta