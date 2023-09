Sergio Basáñez, Salvador Zerboni y Jade Fraser invitan a que “No te rindas”

La puesta en escena tiene como objetivo que el público aplique sy título en todos los momentos difíciles de su vida y le ayude a sanar heridas

Se estrenará el próximo 7 de octubre, en Celaya, y contempla una gira por Aguascalientes, Morelia, Mérida, Campeche, Pachuca, Colima, Guadalajara, León, Querétaro, y próximamente en Ciudad de México



Asael Grande

A lo largo de una hora y media, la obra de teatro “No te rindas” cuenta la vida de Sonia, una joven universitaria que se encuentra desconsolada tras la muerte de su madre y lo difícil que se vuelve la relación con su padre.

“No te rindas” es la nueva puesta en escena protagonizada por Sergio Basáñez, Salvador Zerboni y Jade Fraser, que tiene como objetivo que la gente aplique esa frase en todos los momentos difíciles de su vida y le ayude a sanar heridas.

Basada en una idea original del empresario Milton Mercado, el actor, productor, director y escritor Juan Ríos Cantú se dio a la tarea de escribir la puesta en escena con un mensaje positivo para los espectadores.

El elenco, dirigido por Ríos Cantú garantiza que será una obra muy exitosa, escrita en el género de drama: “es una obra de teatro que habla de no rendirse, de que a pesar de los obstáculos que tengas en la vida, puedes insistir en que o te vaya de la manera en que te va a ir, si es negativamente, y que mejore ese resultado; hay tres resultados, es la hija, que es Jade, yo soy el papá de Jade, y Salvador, es el tío, y todo lo que origina esto es porque es una familia que, como muchas, están sufriendo la pérdida de un miembro de la familia que es la mamá de Sonia (Jade Fraser), y de ahí se suceden ciertas circunstancias en donde los personajes no están, no acudieron como debió ser, a ésta pérdida familiar, y esto genera un cierto enojo, un cierto alejamiento de cariño, de comprensión en la familia, de las cosas de la enfermedad”, dijo, Basáñez.

Sonia está deshecha por el fallecimiento de su madre y lo difícil que se vuelve la relación con su padre. Sin embargo, todo cambia cuando llega el tío Santiago y la invita a una conferencia motivacional, con la que la joven empieza a sanar sus heridas emocionales: “parte importante de la obra es cómo ésta enfermedad recae en cada personaje, y cada personaje quiere culpar al otro por la situación, por lo que pasó o no se dijo, entonces, esta obra nos va a dar un camino en que cada ser humano tiene que vivir su proceso, mi personaje está en búsqueda de agarrarse de alguien para justificar lo que ella no hizo, y que debió haber hecho en su momento”, agregó, Jade Fraser.

En tanto Zerboni aseguró: “‘No te rindas’ es un proyecto que tocará el corazón de toda la gente que vaya a ver esta gran puesta en escena; las cosas ya no son iguales, ni las relaciones familiares, ni las relaciones sociales, tenemos que quitarnos esos estigmas y ese pasado que está empolvado, por el miedo y los traumas que hemos vivido, debemos dejar de tener una incertidumbre en el pasado, y esta obra, nos habla de este desarrollo familiar”.

“No te rindas” se estrenará el próximo 7 de octubre, en Celaya, y contempla una gira por Aguascalientes, Morelia, Mérida, Campeche, Pachuca, Colima, Guadalajara, León, Querétaro, y próximamente en Ciudad de México.