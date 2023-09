Crisis migratoria en México; Francisco Garduño goza de la gracia presidencial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En el mundo, ya no le hacen caso al presidente López Obrador

Con una muy grave crisis migratoria que esta errada y llamada Cuarta Transformación dista mucho de poder resolver, cierra la semana. Bueno, ni siquiera el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador se imaginó el tamaño de ésta, por eso, así como para lavarse las manos, dijo en su gustadísimo “stand-up” mañanero que a él no le importan los trenes, sino los migrantes.

Pues mucho le interesarán, pero el caso es que no hace nada para remediar esta grave y riesgosa situación. De entrada, ha dejado como comisionado del Instituto Nacional de Migración a su amigo Francisco Garduño Yáñez, a quien la gracia que le prodiga el tabasqueño le ha alcanzado para no ser tocado por la justicia, por su presunta responsabilidad en el incendio de una estación migratoria que dejó un saldo de 40 fallecidos.

Así que ahora, también ha optado el flamante comisionado por guardar un perfil más bien bajo, sobre todo porque por ahí ha trascendido que presuntamente habría ofrecido dinero y otras prebendas a los familiares de los fallecidos en dicho incendio para que ya no hicieran ruido.

Esta crisis migratoria de dimensiones insospechadas, ya provocó un verdadero colapso en el comercio exterior. Trenes como la famosa “Bestia”, que en el techo de los vagones ha cargado con tanto dolor e impotencia y otros más, fueron retirados de la circulación

También influyó en que esta crisis migratoria se desbordara, la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de cerrar cruces internacionales, así como la caída del Sistema Nacional de Aduanas, ocurrido el pasado 18 de septiembre en México.

Además, el fenómeno migratorio ha cambiado y ahora los migrantes se tienen que ir de su tierra por motivos de seguridad; amenazas del narcotráfico, persecución y más. Antes, eran motivos eminentemente económicos, siendo el principal, mandar dinero a las familias. No obstante aún ahora, López Obrador no deja de hacer “caravana con sombrero ajeno” y se adjudica las remesas como un logro de su administración.

Son demasiadas cosas y es más que evidente que esta errada y llamada cuarta transformación y quien la encabeza, no puede con tanto, así que López Obrador debería dejar de presumir que es uno de los presidentes más populares. En este sentido, hay que recordar aquel refrán que dice que popularidad, no necesariamente se traduce en eficiencia. ¡Qué tal!

*** En su famoso y multitudinariamente seguido “stand-up” mañanero, el presidente López Obrador anunció —medio molesto, más que categórico, por cierto— que no participará en el Foro Asia Pacífico, a celebrarse en noviembre en San Francisco, que porque no quiere ver ni de lejos a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que no lo tiene nada contento, amén de que no comparte lo que ahí se expone. Quizás el tabasqueño no esté enterado de que dicho foro es una organización que de acuerdo a los especialistas, sí mejoran la convivencia comercial entre los participantes y es ampliamente reconocido. Bueno, la decisión que dio a conocer el Presidente de México, no parece quitarle el sueño en lo más mínimo a la presidenta Boluarte, quien ya está en Nueva York reuniéndose con inversionistas internacionales y representantes de fondos de capital y bancas de inversión. Está más que puesta para asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico y ha dicho que desde esa posición, impulsará un acercamiento con el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, (APEC), en beneficio de los cuatro países que conforman dicho bloque regional: Chile, Colombia, México y Perú. La verdad es que López Obrador no acude, sí, por el tremendo coraje que aún tiene porque quiso imponer su “santa voluntad” en Perú, y rescatar a su amigo el fugaz presidente de ese país, Pedro Castillo, pero también porque evita viajar más allá de nuestras fronteras. Ya se había consignado en este espacio en anterior entrega que el inquilino de Palacio Nacional, es muy chiquito, con una abismal distancia para ser un estadista y la política internacional que ha desplegado esta errada y llamada Cuarta Transformación, deja mucho qué desear, peleándose ahora sí que con todo el mundo y un Presidente como López Obrador que parte de la falsa premisa de que se puede meter en la vida interna de cualquier país y nadie le puede decir nada. Por eso, cada vez son más los países que ni caso le hacen.

*** Y otro motivo para los corajes presidenciales es que cientos de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, se plantaron a las afueras de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde instalaron un campamento que continuará hasta el próximo lunes, en demanda de que las autoridades castrenses les hagan entrega de toda la documentación sobre este caso. Lo que sí, es que el presidente López Obrador pudo comprobar que su poder de convencimiento está seriamente mermado. El día que los padres de los estudiantes de Ayotzinapa se reunieron en Palacio Nacional, salieron disgustados y contrariados porque no se les ha dado toda la información de este expediente, así que el fin de semana, se desplazarán tanto al Consejo de la Judicatura Federal, como a la Fiscalía General de la República y de nada valió que el de Tepetitán les prometiera que “el lunes se les va a entregar todo… se está continuando con la investigación”. De plano, los padres de los normalistas de Ayotzinapa no le creyeron nada a quien los utilizó como “bandera política” y ahora ya les estorba. Y del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, mejor ni hablar, ha dejado tanto qué desear.

*** A pesar de contar con penas más altas, el delito de feminicidio no ha logrado disminuir y, por el contrario, hay una tendencia más alta, lo mismo que en los índices de impunidad en su investigación, pues de acuerdo con cifras oficiales entre 2015 y 2022 ocurrieron más de 27 mil asesinatos de mujeres y niñas, donde de cada 100 víctimas, ocho fueron menores. Por ello, este jueves la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, presentó ante el Pleno del Congreso local una iniciativa para adicionar el artículo 148 ter del Código Penal capitalino, en materia de agravante de feminicidio cometido contra niñas y adolescentes. Con esta propuesta, la legisladora busca que al feminicida le sea impuesta una pena hasta en una mitad más de la sentencia impuesta, cuando la víctima sea menor de 18 años. El tribunal del Antiguo Palacio de Donceles, reveló que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diariamente 10 mujeres son víctimas de feminicidio en alguna parte del país, lo que equivale a que en promedio ocurre este delito cada 2.4 horas.

