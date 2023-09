Mexicanos: ¡vivimos en jauja!

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Una vez más, la periodista Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que con la divina llegada de Morena al poder y con su propia presencia en los quehaceres policiacos, desde luego, la seguridad bajó a niveles de competencia mundial: 75 por ciento los secuestros. Cincuenta el robo de vehículos. Treinta los feminicidios. Veinticinco los delitos federales y diecisiete los homicidios dolosos.

Es para celebrar. Pero mejor seamos prudentes, porque otros datos afirman que estamos muy mal. Un informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado señala que, en el puntaje de criminalidad, México tiene 7.57 puntos que a simple vista no significan nada. Pero si leemos más, entenderemos que dicho puntaje nos ubica nada menos que en el segundo lugar de los 35 países de América.

Además, el reporte asegura que ocupamos el honroso cuarto lugar entre las naciones del mundo con mayor crimen organizado. Sólo nos ganan Colombia, El Congo y Myanmar. Este último, un país perdido entre Bangladesh y la India, con menos de la mitad de habitantes que el nuestro. Como que ya no tenemos ninguna razón para presumir ni para festejar.

Pero si de todos modos queremos algo para hacer fiesta, pues creámosle a nuestra flamante secretaria-periodista, quien recomienda también penalizar más los delitos de extorsión y cobro de piso. A ver quién es el valiente que impone las penas que resulten de su idea. ¿No se le ocurre a esta señora que en lugar de una pena que nadie podría imponer, sería más conveniente perseguir a los delincuentes?

Pero no para darles abrazos. Tendrá que idear algo que no es posible avizorar en su cabeza: Operativos inteligentes, valientes, arriesgados, aunque ya no se sabe quién podría llevarlos a efecto, ya que las fuerzas armadas están demasiado entretenidas con tanto trabajo que les ha dado el Presidente. Inclusive con los mismos delincuentes con quienes, se dice, ya tienen buenas relaciones. Bueno. Parece que siempre.

El informe, elaborado con datos de 193 países, presenta un mapa en donde se identifican criminalidad y resiliencia ante el crimen organizado y dice además que la principal razón por la que México se ubica en la posición de referencia, es porque nuestros malosos son los más sofisticados del mundo.

Parece que los informes que elabora la periodista-policía, tienen que ver con cifras que le llegan a la mente para satisfacer al señor de las mañaneras. Para reafirmar a los enamorados que la táctica de abrazos arroja los frutos que se buscan. En estas conferencias, la señora ha leído cuentas alegres que hablan siempre de la espectacular baja de la criminalidad.

Se ve que jamás ha estado en estados como Guerrero, en donde de plano es imposible confiarse. Los asesinatos y la violencia entre los diferentes grupos criminales se dejan sentir en todo el territorio, ante la complacencia de los dos gobernadores, padre e hija, que se limitan a decir que todo está bien y que gobiernan para el pueblo.

Esta entidad es un ejemplo de lo mal que está todo México. Las personas que diariamente mueren a manos de los criminales ni siquiera forman parte de las estadísticas y menos de las que elabora Rosa Icela. En todo el territorio nacional ocurre exactamente lo mismo. Vayan a Tamaulipas, a Sonora o a Michoacán para comprobarlo. Sólo por mencionar lo menos.

Los especialistas hablan de las herencias que habrá de dejar el Presidente a quien lo sustituya, entre las cuales figura, desde luego, la ola criminal que en esta administración se ha desbordado peor que en toda la historia o para ser más precisos, que el pasado al que se refiere todos los días con desdén, con sorna, con todo el desprecio de su verborrea.

La herencia tendrá que ser una carga demasiado pesada para quien ocupe el máximo cargo político. Más para un sustituto con escasa capacidad, como la ha mostrado la favorita y más aún, para un gabinete parecido al de hoy, con 10 por ciento de capacidad y 90 de honestidad, de ganar Morena las elecciones, como muchos piensan, gracias al fraude que dicen, ya está cocinado y sólo hay que esperar para su debida ingestión.

