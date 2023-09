AMLO aplaza compromiso de salud gratuita para 53 millones de mexicanos

Ahora será hasta marzo de 2024

Con la meta de que México contará con un sistema de salud pública mejor que el de Dinamarca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pospuso la fecha de cumplir con su compromiso de tener listo y operando en su totalidad el sistema de salud IMSS-Bienestar, que atenderá de manera gratuita a 53.2 millones de personas sin seguridad social, equivalentes a 82 por ciento de la población en 23 estados de la República.

El mandatario federal había asegurado que este nuevo sistema, mejor que el de Dinamarca, estaría conformado en diciembre de 2023. La nueva fecha es para marzo de 2024.

“Lo que queremos, antes de terminar, es garantizar el derecho a la salud, que el que se enferme pueda ser atendido, tenga medicamentos, todos los que necesita, no sólo el llamado cuadro básico, que se le puedan hacer todos los estudios, que lo puedan intervenir quirúrgicamente, y todo con médicos especialistas, con personal capacitado y de manera gratuita”, señaló el mandatario.

Así, dijo, estará garantizado el derecho a la salud sin importar la condición económica-social de las personas. “Es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido. Tenemos como meta marzo del año próximo”.

“Va a ser un servicio de primera, aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca. No, no va a ser como Dinamarca, porque el de Dinamarca atiende a menos población porque tiene menos habitantes. Por eso el nuestro va a ser mejor“, argumentó respecto a lo que proyecta que será la operación del IMSS Bienestar.

AMLO reprocha a Corte que pida información

patrimonial de ingenieros que construyeron el AIFA

En otro tema, el presidente López Obrador se manifestó a favor de que se entregue la información patrimonial de 23 ingenieros militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se quejó de que los ministros “son muy transparentes en los bueyes del compadre”, porque evitan transparentar sus bienes.

Aseguró que los ministros de la Corte son los que más usan el pretexto de que no dan a conocer sus declaraciones patrimoniales porque los pueden secuestrar, por lo que pidió que la vida pública sea cada vez más pública; también acusó que hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra de su administración por lo que ha exhibido.

“Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares pienso que se debería dar a conocer la información, aún cuando se estén violando la Constitución, las leyes porque lo han hecho, los que deberían velar por el cumplimiento de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y las leyes”, refirió sobre hechos como que tienen un salario mucho más elevado que el del presidente.

Sin embargo, pidió no dar motivo para que se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir que no hay transparencia o que se cae en la ilegalidad.