Radio universitaria, espacio para impulsar la perspectiva de género y lenguaje incluyente y no sexista

Toluca, Estado de México.– “Estamos conscientes de que los medios de comunicación universitarios somos un foro para hablar desde la perspectiva de género, la cual no sólo incluye a las mujeres, sino también a la comunidad diversa”, destacó la directora de la estación radiofónica UniRadio 99.7 FM, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Jacqueline Valderrabano Malagón, durante su participación en el 8° Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM).

Como parte de su intervención en la mesa de diálogo sobre género, la servidora universitaria presentó las acciones y programas realizados en UniRadio 99.7 FM a favor del uso de lenguaje incluyente y no sexista, entre las que destaca la adopción de una “Guía para Informar desde la Perspectiva de Género”, autoría de la comunicóloga universitaria y especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas, Claudia Itzel Aguilar Hernández.

La Guía para Informar desde la Perspectiva de Género posee recomendaciones para contribuir a la no reproducción de los estereotipos tradicionalistas de género, así como para evitar editorializar y asignar adjetivos calificativos que refuercen estos estereotipos; también hace recomendaciones para emplear el lenguaje incluyente y no sexista, como el uso de sustantivos genéricos o colectivos, además de no infantilizar y referir a las mujeres de la misma manera que a los hombres.

Dicho documento tiene el propósito de visibilizar debidamente a las mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica, así como también aportar herramientas de redacción y presentación de noticias a través de sus cuatro módulos, que son la base de la información tratada en UniRadio 99.7 FM y que están en constante cambio, debido a las necesidades sociales que emergen día con día.

La Guía para Informar desde la Perspectiva de Género de Claudia Aguilar se realizó a partir de un análisis de los medios de comunicación en el Valle de Toluca y se encontrará disponible en el Repositorio Institucional de la UAEMéx.

Rescata la importancia de crear espacios en los medios de comunicación para todas y todos, con el fin de contribuir a la construcción de una ciudadanía igualitaria.

Finalmente, Valderrabano Malagón destacó que la importancia de impulsar espacios radiofónicos con perspectiva de género surge de que la presencia femenina en los medios de comunicación es destacable: “El capital humano que está en UniRadio se compone en un 54 por ciento por mujeres, quienes poseen puestos relacionados a la toma de decisiones”.