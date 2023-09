Los Temerarios lograrán récord histórico en la Arena Ciudad de México

Agotan cuatro conciertos y abren quinta fecha

“Hasta Siempre Tour” se presentará los días 14, 15, 16, 17 y 18 de febrero del 2024

Los Temerarios logran récord histórico al agotar todos los boletos de cuatro conciertos consecutivos que se llevarán a cabo los días 14, 15, 16, y 17 de febrero de 2024 en la Arena Ciudad de México. Esta es la primera vez que un artista o grupo de cualquier género o nacionalidad consigue esta hazaña.

Por tal motivo y tras vender más de 58 mil boletos en tiempo récord, se abre una nueva fecha la cual será el 18 de febrero, 2024 y cuya venta se lleva a través de Super Boletos.

“Los Temerarios Hasta Siempre”, que dio inicio el pasado 15 de septiembre en San Diego y ha recorrido ciudades como Ontario, Albuquerque y Denver con rotundo éxito, marca el cierre de su reconocida trayectoria artística de más de 46 años. La gira llevará a Los Temerarios a los escenarios más importantes de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica a partir del 15 de septiembre 2023 hasta finales de 2024.

A continuación, las fechas confirmadas de la gira “Los Temerarios Hasta Siempre”:

Fecha Ciudad Venue

Viernes, 29 de septiembre, 2023 Oakland, CA, USA Oakland Arena

Sábado, 30 de septiembre, 2023 Ontario, CA, USA Toyota Arena (sold out)

Sábado, 7 de octubre, 2023 Fort Myers, FL, USA Hertz Arena (sold out)

Domingo, 8 de octubre, 2023 Miami, FL, USA Miami-Dade Arena

Jueves, 12 de octubre, 2023 New York, NY, USA UBS Arena

Viernes, 13 de octubre, 2023 New York, NY, USA UBS Arena (sold out)

Sábado, 14 de octubre, 2023 Bridgeport, CT, USA Total Mortgage Arena (sold out)

Juevesm 2 de noviembre, 2023 Fresno, CA, USA Selland Arena

Viernes, 3 de noviembre, 2023 Fresno, CA, USA Selland Arena Center (sold out)

Sábado, 4 de noviembre, 2023 Anaheim, CA, USA Honda Center (sold out)

Sábado, 11 de noviembre, 2023 McAllen, TX, USA Payne Arena

Miércoles, 14 de febrero, 2024 Ciudad de México, CDMX, MEX Arena CDMX (sold out)

Jueves, 15 de febrero, 2024 Ciudad de México, CDMX, MEX Arena CDMX (sold out)

Viernes, 16 de febrero, 2024 Ciudad de México, CDMX, MEX Arena CDMX (sold out)

Sábado, 17 de febrero, 2024 Ciudad de México, CDMX, MEX Arena CDMX (sold out)

Domingo, 18 de febrero, 2024 Ciudad de México, CDMX, MEX Arena CDMX

Jueves, 22 de febrero, 2024 Aguascalientes, AGS, MEX Alberto Romo Chavez

Viernes, 23 de febrero, 2024 San Luis Potosí, SLP, MEX Estadio Béisbol

Sábado, 24 de febrero, 2024 Torreón, COAH, MEX Estadio Béisbol Revolución

Jueves, 29 de febrero, 2024 Monterrey, NL, MEX Arena Monterrey

Viernes, 1 de marzo, 2024 Monterrey, NL, MEX Arena Monterrey

Viernes, 8 de marzo, 2024 San Salvador, SV TBA

Sábado, 9 de marzo, 2024 Tegucigalpa, TEGA, HOND Estadio Chochi Sosa

Domingo, 10 de marzo, 2024 Guatemala, GT Explanada Cayala

Viernes, 15 de marzo, 2024 Managua, MGA, NIC Estadio de Fútbol

Sábado, 16 de marzo, 2024 San José, CR TBA

Viernes, 26 de abril, 2024 León, GTO, MEX Velaria

Sábado, 27 de abril, 2024 Queretaro, QRO, MEX Estadio Corregidora

Viernes, 10 de mayo, 2024 Mérida, YUC, MEX Estadio Venados

Sábado, 11 de mayo, 2024 Cancún, Q.ROO, MEX Estadio Beto Avila

Viernes, 24 de mayo, 2024 Puebla, PUE, MEX Centro Expositor

Sábado, 25 de mayo, 2024 Oaxaca, OAX, MEX Estadio Alebrijes

Viernes, 31 de mayo, 2024 Mexicali, BC, MEX Estadio Béisbol

Sábado, 1 de junio, 2024 Tijuana, BCS, MEX Estadio Chevron

Sábado, 15 de junio, 2024 Los Angeles, CA, USA BMO Stadium

Viernes, 26 de julio, 2024 San José, CA, USA SAP Center

Sábado, 3 de agosto, 2024 Las Vegas, NV, USA Michelob Ultra Arena

Domingo, 4 de agosto, 2024 Salt Lake City, UT, USA Maverik Center

Jueves, 8 de agosto, 2024 Phoenix, AZ, USA Footprint Center

Viernes, 9 de agosto, 2024 Coachella, CA, USA Acrisure Arena

Sábado, 24 de agosto, 2024 Sacramento, CA, USA Golden 1 Center

Sábado, 7 de septiembre, 2024 Fairfax, VA, USA Eaglebank Arena

Viernes, 4 de octubre, 2024 Austin, TX, USA Moody Center

Sábado, 12 de octubre, 2024 Houston, TX, USA Toyota Center

Sábado, 2 de noviembre, 2024 Atlanta, GA, USA Gas South Arena

Domingo, 3 de noviembre, 2024 Charlotte, NC, USA Spectrum Center

Viernes, 8 de noviembre, 2024 Chicago, IL, USA Allstate Arena

Sábado, 9 de noviembre, 2024 Chicago, IL, USA Allstate Arena

Sábado, 23 de noviembre, 2024 Anaheim, CA, USA Honda Center

Otros lugares donde se presentarán Los Temerarios incluyen Guadalajara (MX), Dallas (TX), Seattle (WA), Portland (OR), Chile, Bolivia y Paraguay. Fechas serán anunciadas próximamente.