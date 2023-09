Perdido en su laberinto

Armando Ríos Ruiz

En una mañanera en la que participó el periodista Jorge Ramos, más que preguntar al Presidente, le expuso uno de los temas que más preocupan a los mexicanos y del cual de plano ya no hay esperanzas: el de la inseguridad que arrasa a todo el país y que crece sin atajos. Sin perspectivas de aliento para la población desilusionada porque continúan los abrazos.

El comunicador presentó datos del propio gobierno. De la inoperancia y dejadez de las autoridades correspondientes, así como del mismo Primer Mandatario, permisivos con la delincuencia y desentendidos del quehacer de brindar seguridad a la población olvidada en este y en otros rubros. ¿La respuesta? La misma: el señor tiene otros datos.

Resulta que hablando de datos, los que fueron extraídos de su Quinto Informe de Gobierno lo contradicen. Esto revela que no sabe a ciencia cierta lo que dice o que cree en las estadísticas de su flamante secretaria de Seguridad. Que no tiene más que la necedad como elemento para contradecir, que no la razón y el conocimiento y que está perdido en su propio laberinto.

El diario de circulación nacional que utiliza el Quinto Informe, asegura que “las detenciones vinculadas al narcotráfico se han desinflado durante el gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación…” y que “desde 2018, año en que arribó al poder la 4T, disminuyeron detenciones de narcos 35%”.

Las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado tuvieron un descenso significativo. En 2018, último del gobierno del nefasto Peña Nieto, hubo poco más de 20 mil detenidos por tráfico de drogas y en 2022, último año completo para comparar, 12 mil 96. ¿No iban a cambiar las cosas con el gobierno de la transformación, de acuerdo con las ofertas de campaña?

Conste que sólo hablamos de un tema. Bastante preocupante como muchos otros, que no es posible abordar porque no escribimos un libro. Pero baste por ahora, para formarnos una idea de las circunstancias adversas que privan hoy día, así como de la real transformación maquinada por un gobierno para llevar a México seguro al desastre, en pos de la dictadura.

Aun así, existen muchos mexicanos ciegos que continúan dándole su voto de confianza y que sin ninguna duda serán capaces de intentar entronizarlo con su voto a la continuidad y a la desesperanza. Bien dice mi hermano que el eterno candidato buscó bien y encontró en las clases olvidadas y en la ignorancia su consentimiento ciego, su fuerza y su hoy gran poder.

Y resulta que el mismo documento entregado a la Cámara de Diputados, el pasado primero de septiembre, revela que en el sexenio del presidente más odiado por el actual, o en el de Felipe Calderón, el supuesto usurpador, “fue cuando más presuntos narcotraficantes se detuvieron, con 42 mil 142, de los cuales 443 personas eran de nacionalidad extranjera”.

El diario dice: “Las estadísticas de comparación son parte del compendio del Esfuerzo Nacional en la Lucha contra el Narcotráfico, las cuales se obtienen de los reportes que realizan las autoridades federales en el marco de trabajos del Grupo de Coordinación en el que están las Fuerzas Armadas, las corporaciones de seguridad y procuración de justicia”.

Luego entonces, las aseveraciones del Presidente cuando le presentan cifras que revelan la inoperancia de su gobierno y el fracaso de sus programas contra la delincuencia, que en realidad se traducen como un insulto al entendimiento más gris, no son más que intentos para justificar un compromiso contraído desde antes de ocupar el máximo cargo político.

Pero esa necedad o mejor dicho, compromiso, ya condujo al sector de la población más informada al desaliento y al desengaño más crudo. Con el consiguiente peligro de que se prolongue si los mexicanos vuelven a acceder al credo que se repite todos los días desde las llamadas conferencias matutinas, de que primero son los pobres. Lo son, pero para beneficio del que manda.

