La siguiente parada

Así las cosas…

Humberto Mares N.

La política en nuestro país llega a los momentos más importantes, álgidos y emocionantes, para quienes nos gusta hablar y escribir del tema. La elección presidencial que se aproxima es la más importante –siempre se dice lo mismo– en la historia de nuestra democracia.

Lo cierto es que es la más grande. Se elegirán 20 mil 263 puestos de elección popular, desde Presidente de la República hasta regidores de ayuntamientos. Lo más llamativo hasta el momento, es la participación de dos mujeres con grandes posibilidades de ganar la Presidencia de la República.

Otro elemento en la ecuación es Marcelo Ebrard. Ha llamado la atención el futuro de Marcelo Ebrard, luego que su partido Morena, simplemente, no le responde a la impugnación presentada en su proceso de elección, la famosa encuesta interna. Existe un ingrediente que ya lo vivimos en las pasadas elecciones. La violencia con la participación de la delincuencia organizada.

En este momento nuestro país vive un fenómeno muy delicado por el exceso de migrantes. Las fronteras sur y norte están colapsadas por los miles de indocumentados que han llegado por la frontera sur, pero están por todo el territorio, causando graves problemas en las ciudades donde se han asentado. Las imágenes de miles de personas subiendo al tren llamado “La Bestia” o en su caso caminando por las carreteras, agregando la participación de la delincuencia organizada, que ha tomado el control de pueblos completos en Chiapas.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que la difusión de notas sobre el narco en la frontera entre Chiapas y Guatemala es parte del actuar del bloque conservador o quienes están en contra de la 4T. En medio de estas declaraciones los gobiernos de México y Guatemala anunciaron el reforzamiento militar en su frontera común con el envío de 2,800 soldados, después de que miembros del Cártel de Sinaloa, en una demostración de fuerza, desfilaron por la Carretera Panamericana en un convoy de camionetas artilladas ante la mirada de pobladores que mantenían un bloqueo en San Gregorio, Chamic y Frontera Comalapa y que se replegaron en la Carretera Panamericana para abrirle paso a los vehículos todo terreno con hombres armados que exclamaban “¡Puro Sinaloa!” y “Arriba el Cártel de Sinaloa”. La pregunta es: ¿en manos de quién está la política?

CDMX

Los nueve estados que elegirán gobernador, entre ellos la Ciudad de México (CDMX), son la siguiente parada para los partidos políticos. Los “chapulines” y aspirantes están preparándose para anotarse en las listas de sus institutos políticos.

Morena es quien tiene la mayor parte de aspirantes. Ornar García Harfuch, Hugo López-Gatell y Clara Brugada se registraron de manera formal, para buscar ser elegidos vía encuesta como el Coordinador de los Comités para la Defensa de la Transformación de la Ciudad de México. Más de 30 políticos formalizaron su intención de participar en ese proceso morenista, 14 de ellos ya inscritos, 3 damas y 11 varones.

Ayotzinapa, 9 años

La historia no ha cambiado. Se cumplieron 9 años del asesinato impune de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ―conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa― después del esfuerzo y el tiempo dedicado por este gobierno a tratar de resolver y conocer lo que realmente sucedió ese día, todo sigue igual.

La “verdad histórica” planteada por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y que ahora el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, ha iniciado trabajos en busca de otra verdad. No ha podido hacerlo y afirmó que la versión informada por Jesús Murillo Karam sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre con los jóvenes de la Escuela Rural Isidro Burgos no tiene ninguna coincidencia con lo que verdaderamente pasó: un crimen de Estado. Sin embargo, las cosas no han cambiado mucho.

Después dos horas y 45 minutos de reunión, el abogado de los padres de las víctimas, Vidulfo Rosales dijo que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, les presentaron un informe del secretario de la Defensa Nacional que constituye una nueva narrativa de los hechos y no les entregaron nada de lo que demandaron en el pliego petitorio presentado por los familiares de las víctimas.

En el informe del secretario de la Defensa Nacional no hay nada, no da respuesta, ni el Presidente ni él dan respuesta a la información que solicitaron los padres y acusa que no hay avances en las investigaciones y se regresa a versiones que construyeron en sexenio pasado.

Ángela Buitrago Ruiz, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dijo que no hay una sentencia condenatoria por los 43 desaparecidos, porque la FGR está al vaivén del Ejecutivo federal. En un foro de la UNAM, subrayó en videoconferencia que mientras este organismo no tenga “independencia real, no se avanzará, en el término de acceso a la justicia y de conocer la verdad”.

Es decir, seguimos donde nos dejó el gobierno pasado. Se cumplen 9 años del atroz asesinato de los muchachos y la única verdad es la que nos dio Murillo Karam. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

