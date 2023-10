Bobicraft lanza hermoso libro para colorear

Arturo Arellano

Bobicraft es un youtuber y streamer conocido por sus videos relacionados con videojuegos como Minecraft. Es el ganador del concurso a nivel mundial Minecraft 10th Anniversary. Y además de series, miniseries y videos de entretenimiento, Bobicraft crea contenido sobre curiosidades, resúmenes, consejos, documentales y mucho más.

Ahora nos sorprende con el lanzamiento de un nuevo libro, en esta ocasión de colorear, a fin de atraer a los niños de regreso al arte, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Quiero demostrar que el mundo digital y el papel no están peleados, al contrario, podemos aprovechar nuestra influencia en los videojuegos y contenido digital, para traer a los jóvenes de regreso a lo tradicional. A mí, por ejemplo, me ayuda desconectarme, para tener más creatividad, estando tranquilo, en una terraza, leyendo un libro”.

Cabe destacar que no es su primera publicación “Me gusta desde pequeño, trabajé en el periódico a los 14 años, gané algunos concursos de escritura y eso me hizo darme cuenta de que gustaban las historias que estaba contando, por lo que tengo ya dos libros que cuentan la historia de Bobicraft”.

A lo anterior añade que “Los primeros libros son del personaje, que es un lobo humanoide con bata blanca, existe desde la primera vez que cree el canal, luego ya vino su segundo compañero que es un perrito naranja y quería traer más personajes. Luego decido profundizar y darle una historia detrás, abordar miedos, gustos, villanos y todo eso se convierte en un primer libro. Luego viene la continuación, en un libro dos, que habla de que puedes ser tu propio enemigo, es la historia de una sombra persigue a Bobi y al final se da cuenta que es él mismo, es un mensaje profundo en un libro divertido”.

Celebró que desde las primeras dos publicaciones “Ha habido apoyo a los libros, gracias a que chicos y chicas les llamaban los libros a una sola tinta, pero decido sacar un tercero, porque querían colorearlos, esta una oportunidad para que niños y jóvenes se introduzcan en el arte, y el éxito ha sido rotundo, en España, México, Costa Rica, en muchos países donde miles de personas lo han comprado hemos estado hasta 12 horas sin parar firmando autógrafos, incluso”.

En cuanto a las ilustraciones del libro, comentó “Yo sigo estudiando diseño gráfico y el mundo del dibujo ya lo tenía cerca y lo trabajo en la universidad, me gusta muchísimo, pero no he tenido la oportunidad de experimentarme en lo digital, por ello mejor llamé a Betosaurio, que se encarga de estas ilustraciones, nos encontramos en Penguin para trabajar conmigo, en realidad yo ideo las ilustraciones y el me ayuda a plasmarlas”.

Reconoce que “hay mucho de Rodrigo en Bobicraft, en el libro dos juega futbol, pero causa un tremendo desastre, porque no sabe tirar a portería, eso es real, es malísimo para el deporte y esos detalles los pongo en Bobi. También que tengo esa lucecita que me da esperanza para seguir”.

Sobre su gusto por Minecraft, que fue el videojuego que lo catapultó a la fama, dijo “quiza los gráficos son muy sencillos, pero la realidad es que es un universo donde puedes hacer todo lo que tu quieras, programar, construir, crear a tus enemigos, puedes crear en ese mundo, algo realista, puedes jugar Mario o Call of Duty, ahí dentro no hay límites”.

Y asegura que sus personajes, plasmados en los libros pueden tener una evolución a otras plataformas “Llevarlos a la pantalla grande sería maravilloso, crear un videojuego, asi empecé de hecho, enseñando truquitos de programación, entonces hacer un videojuego desde cero, sería un sueño hecho realidad”.

Finalmente concluyó que su historia “Es la clara muestra de cómo aprovechar la diversión e ir más allá. Minecraft puede alejarte por horas de la realidad, pero también es una herramienta para ser un medio de comunicación, como en mi caso, o hacer libros, tener una comunidad enorme y crecer”.

