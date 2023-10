Más presupuesto para atender la salud mental

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Exposición Vacuniversum sobre mundo de las vacunas

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental es importante asignar más presupuesto y se implementen políticas para dar mayor atención la salud mental. Entre 2013 y 2021, México asignó, en promedio, sólo el 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud para atender la salud mental. Sólo el 20% de las personas que viven con trastornos mentales en nuestro país llegan a tener una atención profesional. De acuerdo con el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023–2024, a nivel global durante el primer año de la pandemia, los trastornos de ansiedad y depresión aumentaron 25%, por lo que los servicios de salud mental se vieron afectados gravemente y la brecha de atención se amplió .“La salud mental es fundamental para el bienestar. Y estos trastornos son problemas que además de impactar la calidad de vida de las personas, afectan su capacidad de trabajo y productividad”, afirma Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF). “A pesar de la gravedad de trastornos como la ansiedad o depresión, factores como los bajos niveles de conocimiento sobre salud mental, la mala calidad de los servicios y la estigmatización y discriminación que prevalece en nuestra sociedad, se impide a las personas buscar ayuda”, agregó Thompson. De acuerdo con la OMS, 450 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno mental o de conducta. En México, entre 2013 y 2021 fue asignado en promedio sólo 2.1% del presupuesto de la Secretaría de Salud para atender la salud mental y en 2022 más del 75% de los casos graves y moderados en adultos con un trastorno psiquiátrico no recibieron atención médica o psicológica por la carencia de acceso. En inversión en salud mental hay una brecha considerable entre las necesidades de atención de los trastornos mentales y los recursos disponibles. En promedio, sólo el 3% de los presupuestos de salud de los países se invierte en salud mental, variando de menos del 1% en los países de bajos ingresos al 5% en los países de altos ingresos. “El 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, es importante lograr que la población conserve la salud mental y es necesario las acciones de salud pública para prevenir, tratar y rehabilitar”, agregó Thompson. De las diez enfermedades más discapacitantes en México, tres son neuropsiquiátricas: desórdenes mentales, desórdenes neurológicos y uso de sustancias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, entre 2001 y 2022, el 9.2% de la población tuvo algún tipo de trastorno depresivo. De acuerdo con la OMS, las iniciativas nacionales de fortalecimiento de la salud mental no deben limitarse a proteger y promover el bienestar mental, sino también atender las necesidades de las personas que padecen afecciones de salud mental. “En nuestro país sólo el 20% de las personas que viven con trastornos mentales llegan a tener una atención profesional, por ello es necesaria la acción comunitaria y coordinada entre los distintos sectores”, asegura el funcionario. La OMS señala que la atención de salud mental de base comunitaria debe proporcionarse mediante una red de servicios interrelacionados que comprendan: Servicios de salud mental integrados en los servicios de salud generales ofrecidos comúnmente en hospitales y en colaboración con el personal de atención primaria no especializado Servicios y centros de salud mental a nivel comunitario, rehabilitación psicosocial, servicios de apoyo entre pares y de asistencia para la vida cotidiana. Servicios que brinden atención de salud mental en entornos no sanitarios.

*****

En un esfuerzo para fomentar el valor de la vacunación en México, el Museo de las Ciencias Universum, de la UNAM, y Sanofi México, se unieron para la exposición Vacuniversum, la cual busca que personas de todas las edades puedan adentrarse en el mundo de las vacunas y conozcan el valor que tienen en nuestra sociedad. Vacuniversum está abierta al público, del 4 de octubre al 12 de noviembre. Además de la exposición educativa, cuenta con el taller “Mi Laboratorio de Vacunas”, donde adultos y niños podrán aprender acerca del proceso de producción. El taller estará disponible únicamente los fines de semana (sábados y domingos). Al evento de inauguración se sumaron la Academia Mexicana de Pediatría y la organización no gubernamental Save The Children para enviar mensajes de concientización sobre la importancia de recuperar los esquemas de vacunación infantiles y evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunación en nuestro país.

elros05.2000@gmail.com